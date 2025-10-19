Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh trải nghiệm các gian hàng tại Ngày thẻ Việt Nam 2025

Ngọc Mai - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 19/10, Hoa hậu năm 2024 Hà Trúc Linh cùng trải nghiệm công nghệ thanh toán các gian hàng tại Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Sự kiện diễn ra ngày thứ 2 và tăng sức "nóng" với các hoạt động hấp dẫn từ 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế, và trải nghiệm mua sắm từ gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…

Các công nghệ thanh toán mới cũng được giới thiệu một cách trực quan. Hoa hậu Hà Trúc Linh đặc biệt ấn tượng với công nghệ thanh toán "một chạm" từ các ngân hàng thương mại.

tp-v1.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh lắng nghe những thông tin về thanh toán thông minh tại gian hàng Ngân hàng Vietcombank.
tp-v2.jpg
Với vị thế là ngân hàng dẫn đầu về thẻ và thanh toán tại Việt Nam, Vietcombank không ngừng nghiên cứu, triển khai những tiện ích thanh toán hiện đại, an toàn, bảo mật nhất trên thế giới và khép kín hành trình số hóa các giao dịch với ngân hàng.
tp-v3.jpg
Không chỉ đơn giản là phục vụ nhu cầu hàng ngày, Vietcombank mong muốn mang đến niềm vui, sự hứng khởi hay giúp bạn thể hiện cá tính riêng với các giải pháp công nghệ tiện ích. Đó là giải pháp định danh và xác thực khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay)…
tp-v4.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh trực tiếp trải nghiệm công nghệ tại gian hàng ngân hàng BIDV.
tp-v5.jpg
Với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”, ngân hàng BIDV mong muốn đồng hành cùng giới trẻ trong hành trình hướng tới tương lai thanh toán số - nơi mỗi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và đầy cảm hứng.
tp-v6.jpg
Tại gian hàng của Agribank, hoa hậu Hà Trúc Linh được trải nghiệm hàng loạt dịch vụ số hiện đại, tham gia quiz game “Tìm hiểu tài chính số”
tp-v7.jpg
Gian hàng của MB giới thiệu "tài khoản chạm" phép khách hàng liên kết trực tiếp tài khoản thanh toán của mình với Apple Pay hoặc Google Pay để thực hiện thanh toán chạm tiện lợi, bảo mật mà không cần mở ứng dụng MB. Hoa hậu Hà Trúc Linh vui vẻ chụp hình tại gian hàng của MB.
Ngọc Mai - Như Ý
#Hà Trúc Linh #Sóng Festival #thanh toán điện tử #công nghệ thanh toán #Vietcombank #ngân hàng #Ngày thẻ Việt Nam 2025

Cùng chuyên mục