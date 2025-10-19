Hoa hậu Hà Trúc Linh trải nghiệm các gian hàng tại Ngày thẻ Việt Nam 2025

TPO - Chiều 19/10, Hoa hậu năm 2024 Hà Trúc Linh cùng trải nghiệm công nghệ thanh toán các gian hàng tại Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025.
Sự kiện diễn ra ngày thứ 2 và tăng sức "nóng" với các hoạt động hấp dẫn từ 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế, và trải nghiệm mua sắm từ gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…
Các công nghệ thanh toán mới cũng được giới thiệu một cách trực quan. Hoa hậu Hà Trúc Linh đặc biệt ấn tượng với công nghệ thanh toán "một chạm" từ các ngân hàng thương mại.