Hoa hậu Hà Trúc Linh trải nghiệm các gian hàng tại Ngày thẻ Việt Nam 2025

TPO - Chiều 19/10, Hoa hậu năm 2024 Hà Trúc Linh cùng trải nghiệm công nghệ thanh toán các gian hàng tại Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam 2025.

Sự kiện diễn ra ngày thứ 2 và tăng sức "nóng" với các hoạt động hấp dẫn từ 25 ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ quốc tế, và trải nghiệm mua sắm từ gần 100 gian hàng thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, ẩm thực, tiêu dùng, thời trang, công nghệ…

Các công nghệ thanh toán mới cũng được giới thiệu một cách trực quan. Hoa hậu Hà Trúc Linh đặc biệt ấn tượng với công nghệ thanh toán "một chạm" từ các ngân hàng thương mại.

Hoa hậu Hà Trúc Linh lắng nghe những thông tin về thanh toán thông minh tại gian hàng Ngân hàng Vietcombank.

Với vị thế là ngân hàng dẫn đầu về thẻ và thanh toán tại Việt Nam, Vietcombank không ngừng nghiên cứu, triển khai những tiện ích thanh toán hiện đại, an toàn, bảo mật nhất trên thế giới và khép kín hành trình số hóa các giao dịch với ngân hàng.



Không chỉ đơn giản là phục vụ nhu cầu hàng ngày, Vietcombank mong muốn mang đến niềm vui, sự hứng khởi hay giúp bạn thể hiện cá tính riêng với các giải pháp công nghệ tiện ích. Đó là giải pháp định danh và xác thực khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay)…

Hoa hậu Hà Trúc Linh trực tiếp trải nghiệm công nghệ tại gian hàng ngân hàng BIDV.

Với thông điệp “Một chạm - Vạn niềm tin”, ngân hàng BIDV mong muốn đồng hành cùng giới trẻ trong hành trình hướng tới tương lai thanh toán số - nơi mỗi giao dịch trở nên nhanh chóng, an toàn và đầy cảm hứng.

Tại gian hàng của Agribank, hoa hậu Hà Trúc Linh được trải nghiệm hàng loạt dịch vụ số hiện đại, tham gia quiz game “Tìm hiểu tài chính số”