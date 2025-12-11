Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Latina

Duy Nam
TPO - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Latina được cho là bị hủy bỏ chỉ sau một mùa giải tổ chức. Điều này đồng nghĩa sash Latina chỉ xuất hiện một lần duy nhất tại Miss Universe.

Ngày 9/12, trang tin Miss Mexico News đưa tin đài Telemundo khai tử chương trình truyền hình thực tế Miss Universe Latinas - Hoa hậu Hoàn vũ Latina sau một mùa giải tổ chức.

"Sau cách thức tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ gần đây nhất của Telemundo, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ được cho là sẽ chấm dứt sự tham gia của đài truyền hình này vào cả bản quyền phát sóng và chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Latinh", chuyên trang này cho biết.

594971697-1291755642996782-2847710320296096479-n.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Latina bị hủy bỏ.

Thông tin hủy bỏ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Latina gây xôn xao trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Thay vì tiếc nuối, nhiều khán giả lại tỏ ra đồng tình với quyết định này.

"Tuyệt vời, thật nực cười khi một đài truyền hình cử đại diện đi thi Hoa hậu Hoàn vũ", "Tạ ơn Chúa. Cuối cùng cũng có tin tốt đẹp", "Đây là cái sash xàm xí nhất từng xuất hiện ở Hoa hậu Hoàn vũ"... khán giả bình luận.

Miss Universe Latina là chương trình do đài Telemundo và đài RCN (đài truyền hình lớn nhất Colombia) hợp tác sản xuất. Ngay từ lần đầu tổ chức, cuộc thi đã gây tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế.

Khán giả đặt câu hỏi tại sao chỉ có người Latinh mới có cuộc thi đặc biệt dành cho họ mà không có thêm những hoa hậu đại diện người châu Phi, châu Á hay châu Âu tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Cuộc thi Miss Universe Latina được cho rằng không đại diện cho tất cả người Latinh trên lục địa, mà chỉ những người cư trú tại Mỹ. Nhiều người cũng đặt câu hỏi người đẹp đeo sash Latina ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ dùng lá cờ nào để thể hiện sự tự hào về màu cờ sắc áo vì hiện không có lá cờ chính thức nào cho cộng đồng người Latinh.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn gây ồn ào trong quá trình tổ chức khi đưa ra những thử thách khó hiểu với thí sinh. Trong một tập thi, ban tổ chức đặt ra thử thách cho các thí sinh là đu dây trên không để bắt lấy chiếc vương miện treo lơ lửng giữa sân khấu. Các thí sinh đứng trên bục cao 3 m và nhảy xuống trong tư thế được buộc dây an toàn, với mục tiêu chạm được chiếc vương miện.

Tuy nhiên, Laura Pérez - thí sinh gốc Cuba - đã gặp sự cố khi thực hiện thử thách này. Cú đu dây bất ngờ khiến cô bị kéo lê và va mạnh xuống sàn sân khấu từ độ cao 3 m. Ban tổ chức bị nhiều người chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp, không đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Latina 2025, Yamilex Hernández trở thành người đẹp đầu tiên trong lịch sử đeo sash Latina tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Đây là sash đại diện cho cộng đồng người Latinh. Trước đó, mỗi thí sinh chỉ đại diện cho một quốc gia ở Hoa hậu Hoàn vũ.

580717361-18493542568074667-7684540645162666756-n.jpg
582282843-18493542592074667-1276603740554652430-n.jpg
Yamilex Hernández tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Yamilex 29 tuổi, sinh ra ở Cộng hòa Dominica và hiện sinh sống tại bang New Jersey, Mỹ. Cô là cử nhân chuyên ngành Truyền thông, Truyền hình và Điện ảnh. Yamilex Hernández có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản.

Yamilex Hernández tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica vào các năm 2021, 2023 và lần lượt giành các danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 1. Cô cũng là diễn viên nổi tiếng tại quê nhà.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Yamilex Hernández được đánh giá cao nhưng chung cuộc chỉ vào top 30. Khi tham gia cuộc thi, cô mang theo lá cờ là sự chắp nối từ cờ của những nước Latinh nhưng bị khán giả mỉa mai, chế giễu.

"Đây không phải là sự công kích nhắm vào Yamilex Hernández, cô ấy rất tuyệt vời. Vấn đề nằm ở ý tưởng của cuộc thi Miss Universe Latina. Hy vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối cuộc thi này diễn ra”, một khán giả bình luận.

Duy Nam
