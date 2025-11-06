Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Sắc vóc người đẹp cao 1,78 m đăng quang Hoa hậu Trái Đất

Duy Nam

TPO - Người đẹp Natálie Puškinová đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô cao 1,78 m, sắc vóc quyến rũ.

57512115614734085274904865807537473137943443n-21302722-1762355575895-1762355576125816281553.jpg
snapinsta-ai-3759270500989304435.jpg
Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra lúc 18h ngày 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová.
571781768-18490207954072528-7192109538268453161-n.jpg
572517184-18490207927072528-4455028796127140485-n.jpg
Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện.
571202195-18489043447072528-3915578329074774414-n.jpg
572577180-18489043438072528-7751271043930195189-n.jpg
Natálie năm nay 21 tuổi, là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn.
543834766-17981955044856889-648610590310841023-n.jpg
543687243-17981955035856889-2206638424220421975-n.jpg
Cô cao 1,78 m, có gương mặt cuốn hút với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ả.
573963935-18489394402072528-824056401675653432-n.jpg
572483687-18489394384072528-8472942660282228425-n.jpg
Tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025, đại diện Cộng hòa Czech là bạn thân với người đẹp Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh. Chung cuộc, cả hai đều giành những ngôi vị cao trong chung kết.
503839376-18463840165072528-6519462990005449630-n.jpg
554348866-18482623657072528-547296487474866025-n.jpg
Người đẹp sáng lập dự án có tên From Plate to Planet, nhằm giảm lãng phí thực phẩm và tác động của nó đến môi trường.
516831878-18468990127072528-4416080407886395203-n.jpg
504831313-18468990118072528-1348071247007116174-n.jpg
Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.
496327083-18459087445072528-6424705635454048789-n.jpg
496345947-18459087436072528-5806849834841756667-n.jpg
Tại đêm chung kết, khi nhận câu hỏi về việc có nên chuyển cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sang việc phòng ngừa bệnh tật và nạn đói, người đẹp cho rằng cô không muốn so sánh hay lựa chọn xem điều gì quan trọng hơn, giữa các vấn đề môi trường hay xã hội.
485628466-18451430722072528-1085925341962596338-n.jpg
"Tôi không đến đây để chỉ trích hay chọn lựa giữa các vấn đề, dù là môi trường hay các vấn đề xã hội. Tôi tin rằng dù ở nửa bên kia của thế giới, chúng ta vẫn cùng đối mặt với biến đổi khí hậu, và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Nếu đoàn kết, chúng ta có thể ngăn chặn cả nạn đói lẫn các vấn đề môi trường", người đẹp nói.
487328627-18498636016038129-2974987436439936292-n.jpg
487532091-18498636052038129-3826739516559311562-n.jpg
Với vai trò người mẫu, Natálie Puškinová được đánh giá cao ở khả năng biểu cảm, catwalk cùng kỹ năng trình diễn.
491444965-18457821043072528-5690834138438986509-n.jpg
494545504-18457821034072528-8360492299508310244-n.jpg
Cô cũng được đánh giá cao ở phần thi mặt mộc và hình thể.
485473196-18450615400072528-2811481712492990901-n.jpg
485004761-18450615376072528-2594475199690103979-n.jpg
Natálie Puškinová là người đẹp Cộng hòa Czech thứ hai đăng quang Hoa hậu Trái Đất. Tại Miss Earth 2025, người đẹp chia sẻ rằng cô mất ba mẹ ở năm 16 tuổi, khó khăn này đã khiến cô định hình được bản thân ở hiện tại. Đến với cuộc thi, Puškinová mong muốn sử dụng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường đến thế hệ trẻ.
snapinsta-ai-3758297722638851706.jpg
snapinsta-ai-3758297722638859427.jpg
Những năm gần đây, cuộc thi Miss Earth bị nhận xét ngày càng mất sức hút. Chính vì thế, các hoa hậu sau đăng quang hoạt động khá mờ nhạt. Hoa hậu Trái Đất 2024 Jessica Lane cũng được cho rằng có nhiệm kỳ im ắng so với các hoa hậu quốc tế đương nhiệm khác.
571906237-18073417763261249-731835443405228068-n.jpg
572212486-18073417772261249-7115781981459818124-n.jpg
Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn vì môi trường. Tuy nhiên những năm gần đây, cuộc thi bị nhận xét xuống cấp do liên tục vướng nhiều scandal, tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Hoa hậu Trái Đất 2025 là mùa giải kỷ niệm 25 năm.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #người đẹp Cộng hòa Czech

Xem thêm

Cùng chuyên mục