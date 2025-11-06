Sắc vóc người đẹp cao 1,78 m đăng quang Hoa hậu Trái Đất

TPO - Người đẹp Natálie Puškinová đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô cao 1,78 m, sắc vóc quyến rũ.
Chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra lúc 18h ngày 5/11 tại Manila, Philippines với sự tham gia của gần 80 thí sinh. Chung cuộc, chiến thắng thuộc về đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová.
Chiến thắng của cô không gây bất ngờ vì là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện.
Natálie năm nay 21 tuổi, là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn.
Cô cao 1,78 m, có gương mặt cuốn hút với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ả.
Tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025, đại diện Cộng hòa Czech là bạn thân với người đẹp Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh. Chung cuộc, cả hai đều giành những ngôi vị cao trong chung kết.
Người đẹp sáng lập dự án có tên From Plate to Planet, nhằm giảm lãng phí thực phẩm và tác động của nó đến môi trường.
Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.
Tại đêm chung kết, khi nhận câu hỏi về việc có nên chuyển cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sang việc phòng ngừa bệnh tật và nạn đói, người đẹp cho rằng cô không muốn so sánh hay lựa chọn xem điều gì quan trọng hơn, giữa các vấn đề môi trường hay xã hội.
Với vai trò người mẫu, Natálie Puškinová được đánh giá cao ở khả năng biểu cảm, catwalk cùng kỹ năng trình diễn.
Cô cũng được đánh giá cao ở phần thi mặt mộc và hình thể.
Natálie Puškinová là người đẹp Cộng hòa Czech thứ hai đăng quang Hoa hậu Trái Đất. Tại Miss Earth 2025, người đẹp chia sẻ rằng cô mất ba mẹ ở năm 16 tuổi, khó khăn này đã khiến cô định hình được bản thân ở hiện tại. Đến với cuộc thi, Puškinová mong muốn sử dụng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường đến thế hệ trẻ.
Những năm gần đây, cuộc thi Miss Earth bị nhận xét ngày càng mất sức hút. Chính vì thế, các hoa hậu sau đăng quang hoạt động khá mờ nhạt. Hoa hậu Trái Đất 2024 Jessica Lane cũng được cho rằng có nhiệm kỳ im ắng so với các hoa hậu quốc tế đương nhiệm khác.
Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một trong những đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ mà còn lan tỏa giá trị nhân văn vì môi trường. Tuy nhiên những năm gần đây, cuộc thi bị nhận xét xuống cấp do liên tục vướng nhiều scandal, tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Hoa hậu Trái Đất 2025 là mùa giải kỷ niệm 25 năm.