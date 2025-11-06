Sắc vóc người đẹp cao 1,78 m đăng quang Hoa hậu Trái Đất

TPO - Người đẹp Natálie Puškinová đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô cao 1,78 m, sắc vóc quyến rũ.