Ai đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2025

TPO - Các đại diện Italia, Philippines, Thái Lan, Colombia, Cộng hòa Czech... đang được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025 trong chung kết diễn ra ngày 5/11 tại Philippines.