Hoa hậu

Google News

Ai đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2025

Duy Nam

TPO - Các đại diện Italia, Philippines, Thái Lan, Colombia, Cộng hòa Czech... đang được đánh giá là những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025 trong chung kết diễn ra ngày 5/11 tại Philippines.

snapinstato-568221402-18481305334072684-3970018026452759099-n.jpg
snapinstato-568448174-18481305325072684-3887979248338605815-n.jpg
Đại diện Italia - Natalia Guglielmo được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2025. Cô được bình chọn là thí sinh có màn xuất hiện ấn tượng nhất khu vực châu Âu. Người đẹp 24 tuổi, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp, từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu châu Âu 2023. Natalia Guglielmo là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, với trang cá nhân có 150.000 người theo dõi.
snapinstato-543803786-18478263226072528-5017786467198767510-n.jpg
snapinstato-543825915-18478263217072528-6285631347393362248-n.jpg
Đại diện Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová cũng là thí sinh gây chú ý ở khu vực châu Âu và được đánh giá có khả năng cao giành vương miện. Cô là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn. Người đẹp sáng lập dự án với mục tiêu ​​giảm thiểu lãng phí thực phẩm và tác động môi trường của nó. Cô cũng đang phát triển Mini Academy - chương trình Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo nhằm truyền cảm hứng cho lối sống bền vững.
snapinstato-572945075-18361636900083998-1075960556629138939-n.jpg
snapinstato-576005180-18361636882083998-717421975046412634-n.jpg
Đại diện chủ nhà Philippines - Joy Barcoma được nhiều chuyên trang yêu thích, dự đoán giành thành tích cao trong chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025. Người đẹp năm nay 26 tuổi, đến từ thành phố Bacoor, hiện là người mẫu. Cô có gương mặt ưa nhìn, ngọt ngào, thân hình quyến rũ. Tuy có chiều cao khiêm tốn, Joy Barcom vẫn được xem là đối thủ đáng gờm với các thí sinh.
snapinstato-575901537-18535524439055935-6089842509557236506-n.jpg
snapinstato-574349555-18535524409055935-7280924791379747752-n.jpg
Năm nay, khu vực châu Âu được đánh giá cao với nhiều thí sinh tiềm năng. Đại diện Nga - Elizaveta Guryanova được dự đoán giành thành tích cao. Elizaveta là vận động viên chuyên nghiệp, ca sĩ và nhà sáng lập của thương hiệu thời trang sinh thái, ủng hộ trang phục dạ hội bền vững. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao, cô đã nắm giữ nhiều danh hiệu quốc tế. Người đẹp tốt nghiệp ngành Ngoại giao Thể thao và Điện ảnh - Truyền hình, thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.
snapinstato-558341050-18298111114271099-5364337091287335850-n.jpg
snapinstato-560063079-18298111096271099-7926339725456481329-n.jpg
Đại diện Colombia - Valentina Collazos được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá nằm trong nhóm thí sinh sáng giá nhất của khu vực châu Mỹ, có khả năng giành vương miện. Người đẹp năm nay 22 tuổi, cao 1,75 m, là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp. Cô được chọn để thay thế người đẹp Laura Isabel González Castrillón đã bị tước quyền đại diện Colombia thi Hoa hậu Trái Đất 2025 vì quá tuổi quy định.
snapinstato-539160360-18527599594023183-3889927764942888180-n.jpg
snapinstato-538614848-18527599567023183-1682993679135349694-n.jpg
Ứng viên sáng giá tiếp theo của khu vực châu Mỹ là đại diện Brazil - Laila Frizon. Cô năm nay 24 tuổi, đang điều hành một cơ sở thẩm mỹ ở quê nhà. Laila Frizon nổi bật với sắc vóc nóng bỏng và kỹ năng tạo dáng, catwalk ấn tượng. Vẻ đẹp của cô được fan sắc đẹp so sánh với người mẫu của hãng nội y Victoria's Secret.
snapinstato-571213813-18061645376393673-9104219519864409735-n.jpg
snapinstato-572269625-18061645367393673-452740587287583949-n.jpg
Đại diện Thái Lan - Waree Ngamkham được chuyên trang Missosology xếp hạng 9 trong bình chọn trước chung kết. Cô năm nay 26 tuổi, là người mẫu và có bằng cử nhân chuyên ngành Marketing. Cô được đánh giá cao nhờ gương mặt hài hòa, hình thể cân đối và quyến rũ. Thái Lan hiện là quốc gia hiếm hoi nắm giữ thành tích có 5 năm liên tiếp vào top ở Hoa hậu Trái Đất từ 2007 đến 2011.
snapinstato-568405650-18507841774065668-2168758998038033546-n.jpg
snapinstato-569302515-18507841783065668-2316407413214927820-n.jpg
Đại diện Mexico - Génesis Vera lọt vào nhiều bảng xếp hạng trước thềm chung kết. Cô 24 tuổi, cao 1,78 m, sắc vóc nóng bỏng đậm chất Latinh. Vera đã tốt nghiệp ngành ngôn ngữ, đang theo đuổi dự án giáo dục về môi trường và ngôn ngữ để đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân toàn cầu.
snapinstato-572112530-18536554594061675-5640373197480512467-n-31.jpg
snapinstato-571757132-18536554948061675-8490844038219336836-n-8954.jpg
Đại diện Nigeria - Divine Nelson là thí sinh hiếm hoi của khu vực châu Phi lọt vào bảng xếp hạng của chuyên trang Missosology. Cô 22 tuổi, hiện đang thực tập để trở thành phi công. Người đẹp gây ấn tượng với phong cách chuyên nghiệp, gu thời trang ấn tượng và kỹ năng catwalk tốt. Cô được nhận định là nhân tố gây bất ngờ trong chung kết.
snapinstato-573312447-18532473301045642-2641286206040811112-n.jpg
snapinstato-574393551-18532473289045642-2903981082944233803-n.jpg
Đại diện Cuba - Rachel Chang nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng. Cô là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp Cuba là luật sư, nhà báo, cổ động viên NFL. Rachel có vóc dáng đầy đặn, nóng bỏng đậm chất Latinh.
snapinstato-572775406-17855999496555482-6590946652133950506-n.jpg
snapinstato-572663298-17855999469555482-9095387686918861729-n.jpg
Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng. Cô được xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng trước chung kết của Missosology. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,75 m, số đo 85-64-95 cm, gương mặt thanh thoát cùng nụ cười sáng. Cô theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội, thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0), từng đạt giải Nhì cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và Học sinh thanh lịch thời phổ thông. Năm 2025, người đẹp đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Earth Vietnam.
Duy Nam
