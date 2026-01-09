Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

'Nỗi buồn chiến tranh' của nhà văn Bảo Ninh bị đưa ra khỏi danh sách 50 tác phẩm tiêu biểu

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" bị loại khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Đây là kết quả dựa trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả.

Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ban hành ngày 13/11/2025.

Đến ngày 7/1, Bộ đã nhận được thư của nhà văn Bảo Ninh. Bộ đã giao cho các đơn vị chức năng của Bộ gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhà văn Bảo Ninh.

Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 8/1/2026 về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) ban hành kèm theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2025.

noi-buon-chien-tranh-3.jpg
Tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh bị loại khỏi danh sách 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất.

Dịp này, Bộ VHTTDL cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và công chúng đối với hoạt động bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

Trong thời gian tới, Bộ VHTTDL khẳng định tiếp tục hoàn thiện quy trình xét chọn, tôn vinh trong lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật, đặc biệt đối với các hoạt động có quy mô lớn và tác động xã hội sâu rộng, nhằm bảo đảm tính khoa học, khách quan và sự đồng thuận trong xã hội.

Nỗi buồn chiến tranh là dòng hồi ức của người lính về chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Tác phẩm của Bảo Ninh còn được xếp vào hàng những tiểu thuyết tiếng Việt nổi tiếng nhất trên thế giới khi có khoảng 20 bản dịch, hơn 10 giải thưởng và đề cử ở các quốc gia.


Nhà văn Bảo Ninh tên khai sinh là Hoàng Ấu Phương, sinh năm 1952, quê Quảng Bình (nay là Quảng Trị). Ông là con trai của Giáo sư Hoàng Tuệ (1922-1999) - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Tổng biên tập tạp chí Ngôn ngữ. Nhà văn Bảo Ninh nhập ngũ trong những năm 1969-1975. Sau đó, ông học đại học ở Hà Nội, rồi làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam. Từ 1984-1986, ông học khoá II Trường viết văn Nguyễn Du, làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ. Ông trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1997.

Gia Linh
#Nỗi buồn chiến tranh #tiểu thuyết #nhà văn Bảo Ninh #văn học Việt Nam #bình chọn #tác phẩm #văn hóa #văn học #nghệ thuật biểu diễn #quyết định #Bộ VHTTDL

