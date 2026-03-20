Mực nước sông Hồng qua Phú Thọ xuống thấp, nhiều đoạn trơ đáy

TPO - Mực nước sông Hồng chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian gần đây xuống thấp, nhiều bãi cát nổi giữa dòng, tàu thuyền phải luồn lách, giảm tải, khiến hoạt động vận tải thủy và cấp nước sinh hoạt rơi vào cảnh chật vật.
Tại các bến đò Chí Chủ và Tình Cương, đơn vị vận hành phải đắp đường tạm từ bến xuống lòng sông để duy trì hoạt động, khiến chi phí phát sinh tăng cao. Mực nước xuống thấp làm xuất hiện nhiều ụ đất, bãi cát giữa dòng, gây cản trở, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải đường thủy. Trong ảnh: Đò Chí Chủ di chuyển "né" mỏm đất giữa dòng và con đường dẫn ra đò Tình Cương kéo dài ra giữa sông.
Tại cầu Ngọc Tháp (nối giữa phường Âu Cơ và xã Hiền Quan), mực nước sông xuống thấp, bệ trụ cầu bên bờ Hiền Quan đã lộ.
Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ (phường Âu Cơ) đưa máy múc khơi dòng dẫn từ giữa sông vào trạm thu. Theo số liệu 2025, trạm cấp nước này có công suất 25.000 m3/ngày đêm, phục vụ 11.000 khách hàng (hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan) trên địa bàn nhiều phường, xã lân cận.