Nhận định MU vs Brighton, 23h30 ngày 25/10: Khắc chế 'khắc tinh'

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Brighton, vòng 9 Premier League 2025/26, lúc 23h30 ngày 25/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi thăng hoa khi tiếp đón Brighton trên sân nhà. Nhưng để làm được điều đó, “Quỷ đỏ” phải vượt qua đối thủ từng khiến họ nhiều lần nếm trái đắng trong những mùa giải gần đây.

Nhận định trước trận đấu

Sau giai đoạn đầu mùa đầy trắc trở, MU đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh đáng khích lệ. Hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League trước Sunderland (2-0) và đặc biệt là trước nhà đương kim vô địch Liverpool (2-1) ngay tại Anfield đã giúp thầy trò HLV Ruben Amorim tìm lại niềm tin và khí thế chiến đấu.

Các pha lập công của Bryan Mbeumo và Harry Maguire không chỉ mang về chiến thắng lịch sử đầu tiên của MU trên sân Anfield kể từ năm 2016, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình tái thiết của đội bóng áo đỏ. Sir Jim Ratcliffe có lẽ đang cảm thấy hài lòng khi vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha bắt đầu để lại dấu ấn rõ nét sau gần một năm nắm quyền.

Hiện tại, MU đã vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ còn kém đội nhì bảng Man City 3 điểm. “Nhà hát của những giấc mơ” cũng đang dần trở lại là điểm tựa thực sự khi đội chủ nhà toàn thắng 3 trận sân nhà gần nhất trước Sunderland, Chelsea và Burnley, bằng tổng số chiến thắng trong 13 trận sân nhà trước đó.

Lần gần nhất MU thắng liên tiếp nhiều hơn 3 trận ở Old Trafford là từ tháng 4 đến tháng 8/2023, trước khi chuỗi đó bị chính Brighton chặn đứng bằng thắng lợi 3-1.

Để nối dài chuỗi phong độ ấn tượng này, MU cần vượt qua Brighton khi đội bóng đã thắng họ 6 trong 7 lần đối đầu gần nhất. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” thắng Brighton ở Old Trafford đã là câu chuyện từ năm 2021.

Về phía Brighton, dưới sự dẫn dắt của HLV Fabian Hurzeler, họ vẫn duy trì được bản sắc chơi bóng tấn công phóng khoáng dù trải qua vài giai đoạn chệch choạc. “Chim mòng biển” đã luân phiên giữa thắng và hòa trong 4 vòng gần đây, trong đó có hai trận thắng ấn tượng 3-1 trước Chelsea và 2-1 trước Newcastle.

Người hùng trong chiến thắng trước Newcastle không ai khác ngoài cựu cầu thủ MU, Danny Welbeck, với cú đúp bàn thắng, trong đó có pha lập công ấn định chiến thắng ở phút 84. Với 13 điểm sau 8 vòng đấu, Brighton đang xếp ngay sau MU với chỉ 1 điểm ít hơn.

Dù vậy, Brighton vẫn bộc lộ điểm yếu ở hàng thủ. Họ chỉ có đúng 1 trận giữ sạch lưới trong 20 trận gần nhất ở Premier League, thành tích khá đáng lo cho một đội bóng thường xuyên dâng cao. Nhưng ở chiều ngược lại, đoàn quân của Hurzeler chỉ thua 2/13 trận gần đây (thắng 7, hòa 4), chứng tỏ sự lì lợm và tính ổn định đáng nể.

Với phong độ đó, Brighton hoàn toàn có thể tự tin khi hành quân đến Old Trafford, nơi họ đã thắng cả 3 lần gần nhất trong khuôn khổ Premier League. Đội bóng duy nhất có chuỗi thắng dài hơn trên sân MU là Manchester City, với 5 chiến thắng liên tiếp từ năm 1968 đến 1972.

Thông tin lực lượng

MU không có sự phục vụ của Lisandro Martinez vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng gặp phải hồi tháng 2. Harry Maguire và Mason Mount vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vì những chấn thương nhẹ.

Bên kia chiến tuyến, Brighton vẫn vắng Solly March, Adam Webster và Jack Hinshelwood. Trong khi đó, Kaoru Mitoma, Joel Veltman và Brajan Gruda đang được kiểm tra thể lực trước giờ bóng lăn.

Đội hình dự kiến: MU (3-4-3): Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko. Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

Dự đoán tỷ số: MU 3-2 Brighton