Nhận định Chelsea vs Sunderland, 21h00 ngày 25/10: Tiếp đà thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá Chelsea vs Sunderland, vòng 9 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tiếp đón Sunderland, Chelsea sẽ có cơ hội nối dài mạch thắng liên tiếp lên 5 trận.

ap25295722342075.jpg
Chelsea hồi sinh ngoạn mục. Ảnh: AP

Nhận định trước trận đấu Chelsea vs Sunderland

Sau chức vô địch Club World Cup 2025, Chelsea khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn vì khủng hoảng lực lượng và phong độ. Hồi tháng 9, The Blues chạm đáy thất vọng khi chỉ thắng 1 trong 5 trận liên tiếp, và đó là chiến thắng trước đối thủ hạng thấp Lincoln ở Carabao Cup. Trong khi đó, họ thua Bayern, MU, Brighton và hòa Brentford.

Chuỗi trận tệ hại này thậm chí khiến chiếc ghế của HLV Enzo Maresca lung lay dữ dội, cho dù ông vừa là người hùng của Chelsea cách đây vài tháng. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, HLV người Italia đã xuất sắc đưa đội bóng áo xanh vượt lên, bắt đầu bằng chiến thắng trước Benfica của Jose Mourinho ở Cúp C1 châu Âu.

Đáng chú ý, Enzo Maresca vẫn trung thành với việc xoay vòng lực lượng nhưng giúp Chelsea ổn định hơn. Sau Benfica, họ lần lượt đánh bại Liverpool, Nottingham và Ajax, qua đó trở lại với nhóm dẫn đầu ở cả hai giải đấu chính là Cúp C1 châu Âu và Ngoại hạng Anh.

Tiếp đón Sunderland tối nay, Chelsea có cơ hội để nâng chuỗi thắng liên tiếp lên 5 trận. Tất nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Sunderland chính là đội mới thăng hạng thi đấu ấn tượng nhất mùa này, cho dù họ chỉ lên hạng nhờ đường play-off.

Đội bóng của HLV Régis Le Bris vừa giành chiến thắng 2-0 trước Wolverhampton và chỉ thua 2 trận sân khách từ đầu mùa. Tuy nhiên, “Mèo đen” khó lòng tạo ra bất ngờ tại Stamford Bridge với phong độ kém cỏi khi xa nhà. Họ mới ghi đúng 1 bàn trong 4 trận sân khách từ đầu mùa.

ap25295758708119.jpg
HLV Enzo Maresca đưa Chelsea vượt qua khủng hoảng

Chelsea sẽ thiếu vắng một số trụ cột: Cole Palmer vẫn chấn thương, Levi Colwill và Benoît Badiashile cũng vẫn nằm ngoài do chấn thương dài hạn. Hậu vệ Malo Gusto bị treo giò sau thẻ đỏ ở vòng trước, nhưng Enzo Maresca vẫn có đủ lựa chọn thay thế.

Chelsea với lực lượng vượt trội, sân nhà và tinh thần đang lên hứa hẹn sẽ kiểm soát thế trận. Họ nhiều khả năng sẽ nhập cuộc chủ động, đẩy cao đội hình và tìm bàn thắng sớm để định đoạt trận đấu. Sunderland nếu muốn gây bất ngờ sẽ phải chơi chắc, chặn được đường vào của Chelsea và chờ đợi thời cơ ở phản công hoặc cố định.

Phong độ Chelsea vs Sunderland

phong-do.png

Đội hình dự kiến Chelsea vs Sunderland

Chelsea: Sanchez; James, Tosin, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Estevao, Garnacho; Pedro

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Reinildo; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee

Dự đoán tỷ số: Chelsea 2-0 Sunderland

A Phi
