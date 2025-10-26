FIFA xác nhận tổ chức một giải đấu đặc biệt cho các đội tuyển Đông Nam Á

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xác nhận họ sẽ tổ chức một giải đấu mang tên FIFA ASEAN Cup quy tụ tất cả 11 quốc gia thành viên của khối ASEAN tham gia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu được thành lập nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời đóng vai trò là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua bóng đá, môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

"Điều này sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới", ông phát biểu sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển bóng đá giữa ASEAN và FIFA ngày hôm nay (26/10).

Biên bản ghi nhớ được Infantino và Tổng thư ký ASEAN ký kết, có sự chứng kiến ​​của nhà lãnh đạo tất cả các nước ASEAN. Infantino mô tả Biên bản ghi nhớ giữa FIFA và 11 quốc gia thành viên ASEAN là rất đặc biệt.

Sẽ có một giải đấu mới dành cho 11 đội tuyển ASEAN

"Số 11 là con số mang tính biểu tượng trong thế giới bóng đá vì mỗi đội bóng gồm 11 cầu thủ”, ông nhấn mạnh. "Giải đấu này nhằm mục đích tạo ra tác động thực sự, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Bóng đá đoàn kết thế giới và chúng tôi đang đoàn kết thế giới cùng với 11 quốc gia ASEAN. FIFA ASEAN Cup sẽ là một giải đấu thành công lớn trong khu vực", ông nói.

Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thể thức giải đấu mới hoặc giải thích nó sẽ tác động như thế nào đến ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup). Đây vẫn đang là giải vô địch của 11 quốc gia trong khu vực. Nó đã được tổ chức từ năm 1994 cho tới nay, với Việt Nam là nhà đương kim vô địch.

Trong Biên bản ghi nhớ, Infantino cho biết sự hợp tác tập trung vào một số nguyên tắc cốt lõi, cụ thể là tính chính trực của giải đấu, môi trường an toàn và bảo mật cho các trận đấu với tiêu chí tối thượng là phát triển bóng đá trên toàn khu vực.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bóng đá tiếp tục phát triển trong một môi trường an toàn và nuôi dưỡng nhiều thế hệ thanh niên, phụ nữ và trẻ em trong khu vực", ông nói.