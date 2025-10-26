Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

FIFA xác nhận tổ chức một giải đấu đặc biệt cho các đội tuyển Đông Nam Á

Đặng Lai

TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xác nhận họ sẽ tổ chức một giải đấu mang tên FIFA ASEAN Cup quy tụ tất cả 11 quốc gia thành viên của khối ASEAN tham gia.

gettyimages-2242481461-2048x2048.jpg

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải đấu được thành lập nhằm thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá trong khu vực, đồng thời đóng vai trò là biểu tượng đoàn kết của các quốc gia ASEAN thông qua bóng đá, môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

"Điều này sẽ có tác động không chỉ đến khu vực Đông Nam Á mà còn trên toàn thế giới", ông phát biểu sau lễ ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển bóng đá giữa ASEAN và FIFA ngày hôm nay (26/10).

Biên bản ghi nhớ được Infantino và Tổng thư ký ASEAN ký kết, có sự chứng kiến ​​của nhà lãnh đạo tất cả các nước ASEAN. Infantino mô tả Biên bản ghi nhớ giữa FIFA và 11 quốc gia thành viên ASEAN là rất đặc biệt.

malaysia.jpg
Sẽ có một giải đấu mới dành cho 11 đội tuyển ASEAN

"Số 11 là con số mang tính biểu tượng trong thế giới bóng đá vì mỗi đội bóng gồm 11 cầu thủ”, ông nhấn mạnh. "Giải đấu này nhằm mục đích tạo ra tác động thực sự, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Bóng đá đoàn kết thế giới và chúng tôi đang đoàn kết thế giới cùng với 11 quốc gia ASEAN. FIFA ASEAN Cup sẽ là một giải đấu thành công lớn trong khu vực", ông nói.

Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thể thức giải đấu mới hoặc giải thích nó sẽ tác động như thế nào đến ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup). Đây vẫn đang là giải vô địch của 11 quốc gia trong khu vực. Nó đã được tổ chức từ năm 1994 cho tới nay, với Việt Nam là nhà đương kim vô địch.

Trong Biên bản ghi nhớ, Infantino cho biết sự hợp tác tập trung vào một số nguyên tắc cốt lõi, cụ thể là tính chính trực của giải đấu, môi trường an toàn và bảo mật cho các trận đấu với tiêu chí tối thượng là phát triển bóng đá trên toàn khu vực.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bóng đá tiếp tục phát triển trong một môi trường an toàn và nuôi dưỡng nhiều thế hệ thanh niên, phụ nữ và trẻ em trong khu vực", ông nói.

Đặng Lai
#FIFA #ASEAN Cup #bóng đá Đông Nam Á #giải đấu FIFA #bóng đá ASEAN #giải vô địch ASEAN #Việt Nam #Thái Lan #Indonesia #Malaysia #AFF Cup

Xem thêm

Cùng chuyên mục