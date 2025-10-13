ASEAN hướng tới phát triển thể thao bền vững

TPO - Sáng 13/10, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Thể thao lần thứ 16 (SOMS-16) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề “Định hướng thể thao góp phần phát triển bền vững”, hội nghị nhấn mạnh vai trò của thể thao như một động lực thúc đẩy sức khỏe, đoàn kết và phát triển xã hội trong khu vực.

Các đại biểu tham dự SOMS-16 thể hiện tinh thần đoàn kết.

Sự kiện tham dự của khoảng 200 đại biểu là Bộ trưởng, Thứ trưởng, người đứng đầu cơ quan thể thao các quốc gia ASEAN và Timor Leste, cùng các quan chức cấp cao trong lĩnh vực thể thao khu vực.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - nhấn mạnh chủ đề của hội nghị năm nay: “Định hướng thể thao, góp phần phát triển bền vững”, thể hiện tầm nhìn chung của ASEAN trong việc đưa thể thao trở thành động lực cho sức khỏe, sự đoàn kết và phát triển xã hội.

Theo ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, những năm qua, thể thao ASEAN đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng: các kỳ SEA Games thành công rực rỡ, phong trào thể thao quần chúng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều vận động viên khu vực khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục và thế giới.

Tuy nhiên, thể thao khu vực cũng đang đứng trước nhiều thách thức mới, từ biến đổi xã hội, áp lực hội nhập quốc tế cho tới yêu cầu cân bằng giữa thành tích và phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Từ thực tiễn đó, các quốc gia ASEAN sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, tập trung vào các mục tiêu trọng tâm: phát triển thể thao vì sức khỏe và phúc lợi cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc khuyến khích người dân rèn luyện thể thao thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh thể thao thành tích cao gắn với khoa học - công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của vận động viên khu vực.

Bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống cũng được coi là hướng đi quan trọng nhằm gìn giữ bản sắc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

“Thể thao không chỉ là huy chương hay thành tích, mà còn là biểu hiện của con người, văn hóa và sự gắn kết. Với tinh thần một ASEAN đoàn kết, năng động, tôi tin rằng sự đồng lòng của các quốc gia thành viên sẽ giúp chúng ta xây dựng cộng đồng thể thao ASEAN sáng tạo, bền vững, góp phần vào sự thịnh vượng chung của khu vực", ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, SOMS-16 đã thông qua chương trình nghị sự với nhiều nội dung đáng chú ý: đánh giá cuối kỳ Kế hoạch hành động ASEAN về Thể thao 2021 - 2025, thảo luận Biên bản ghi nhớ hợp tác ASEAN - FIFA, và cập nhật tiến trình xây dựng Trung tâm Huấn luyện thể thao thành tích cao ASEAN tại Malaysia - một dự án then chốt trong việc nâng tầm huấn luyện và phát triển thể thao khu vực.

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị sẽ kỷ niệm Ngày Thể thao ASEAN, đồng thời nghe báo cáo công tác chuẩn bị SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan, hai sự kiện được xem là thước đo năng lực tổ chức và tinh thần đoàn kết của thể thao Đông Nam Á.