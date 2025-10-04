Nhận định MU vs Sunderland, 21h00 ngày 04/10: Không lối thoát

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Sunderland, vòng 7 Ngoại hạng Anh lúc 21h00 ngày 04/10 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU đang sa vào cuộc khủng hoảng không lối thoát, và họ thậm chí khó lòng đánh bại đội bóng mới thăng hạng như Sunderland.

MU sẽ gặp khó trước Sunderland

Nhận định trước trận đấu MU vs Sunderland

MU bước vào cuộc tiếp đón Sunderland trong bối cảnh chiếc ghế của HLV Ruben Amorim đang lung lay dữ dội. Đây là trận đấu thứ 50 của ông trên cương vị thuyền trưởng “Quỷ đỏ” và nhiều người tin rằng nó có thể định đoạt tương lai của nhà cầm quân Bồ Đào Nha tại Old Trafford.

Nhận được rất nhiều kỳ vọng sau khi làm mới hàng công với 200 triệu bảng, nhưng MU tiếp tục gây thất vọng như mùa giải trước. Sau 6 vòng đấu, họ chỉ giành được vỏn vẹn 7 điểm và rơi xuống hạng 14 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, sau gần 1 năm dưới thời HLV Ruben Amorim, Quỷ đỏ vẫn chưa thể thắng 2 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Thất bại trước Brentford tuần trước tô đậm các vấn đề tồn đọng của MU, khiến họ trở thành “mồi ngon” của bất cứ đối thủ nào.

Sự bảo thủ của HLV Ruben Amorim với sơ đồ 3-4-3 khiến tuyến giữa của MU không đủ khả năng cầm bóng triển khai tấn công, đồng thời cũng không thể hỗ trợ phòng ngự hiệu quả. Hầu hết các đối thủ đều nói rằng họ chỉ cần khai thác khoảng trống giữa các tiền vệ và trung vệ của MU là có cơ hội ghi bàn. Đây là thực tế khá rõ ràng, nhưng có vẻ HLV người Bồ Đào Nha không chấp nhận điều này.

Ruben Amorim cùng những người bảo vệ ông cho rằng hệ thống không phải vấn đề khiến MU thua trận, mà là màn trình diễn của các cầu thủ không đủ tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ chỉ phát huy hết tố chất nếu được đặt vào hệ thống phù hợp. Amorim không có sự linh hoạt cần thiết để giúp MU tránh sa lầy khủng hoảng. Sự kiên định của ông chỉ tốt khi kết quả được cải thiện theo thời gian. Hiện tại, Quỷ đỏ dường như sa lầy vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Các ông chủ mới của MU đã mất rất nhiều tiền để sa thải Ten Hag và bổ nhiệm Amorim vào đầu mùa giải trước. Họ không sẵn sàng sa thải Amorim ở thời điểm này, trừ khi có cú sốc nào quá lớn. Thậm chí, nguồn tin uy tín The Athletic cho biết MU tiếp tục tin tưởng Amorim ngay cả khi thua Sunderland vào tối nay.

Amorim chịu áp lực cực lớn ở MU

Về lý thuyết, tiếp đón Sunderland là cơ hội tốt cho MU giành chiến thắng và tạm thoát khỏi khủng hoảng. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác. Sunderland đang là tân binh chơi tốt nhất mùa này. Sau 6 vòng đầu tiên, “Mèo đen” đã giành 11 điểm và đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, trên cả Man City và Chelsea.

Các bản hợp đồng chất lượng như thủ môn Roefs và tiền vệ Xhaka đã nâng tầm Sunderland, biến họ trở thành hiện tượng thú vị của giải đấu. Sunderland giống như một phiên bản đối lập hoàn toàn với MU. Họ nghèo hơn, ít danh tiếng hơn nhưng chuyển nhượng và thi đấu hiệu quả hơn.

Nếu chỉ xét theo phong độ của hai đội, khả năng MU mất điểm trước Sunderland rất cao. Cần biết rằng Sunderland đá phòng ngự, phản công cực hay trong khi hàng thủ Quỷ đỏ thường xuyên mắc sai lầm.

Lịch sử đối đầu MU vs Sunderland

United chỉ thua 2 trong số 30 trận đấu gần nhất tại giải đấu với Sunderland (thắng 22), đây là trận thua đầu tiên của họ kể từ chiến thắng 3-0 vào tháng 4 năm 2017. Thành tích tránh thất bại tại Old Trafford của họ thậm chí còn ấn tượng hơn.

Phong độ MU vs Sunderland