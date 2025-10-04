Nhận định Arsenal vs West Ham, 21h00 ngày 4/10: Tạm chiếm ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs West Ham, vòng 7 Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 21h00 ngày 4/10 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ngôi đầu bảng có thể tạm thời thuộc về Arsenal nếu thầy trò Mikel Arteta vượt qua West Ham trong trận derby London tại Emirates.

Nhận định trước trận đấu

Chuyến làm khách gần nhất tới St James’ Park giờ đây đều khiến CĐV Arsenal lo lắng. Sau khi quả phạt đền của Viktor Gyokeres bị từ chối và Nick Woltemade mở tỷ số cho Newcastle, tưởng như “Pháo thủ” sẽ lại trắng tay trước “Chích chòe”.

Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 15 phút trước khi Newcastle có chiến thắng sân nhà thứ 4 liên tiếp trước Arsenal, thì dấu ấn từ các tình huống cố định của HLV Nicolas Jover đã xuất hiện. Arsenal ngược dòng đầy kịch tính 2-1, với cú đánh đầu ở phút 96 của Gabriel Magalhaes.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn, vừa phá được “dớp” thua tại St James’ Park, vừa tận dụng cú sảy chân của Liverpool trước Crystal Palace. Kết quả đó cũng mở ra cơ hội cho Arsenal tạm chiếm ngôi đầu nếu đánh bại West Ham, trước khi Liverpool gặp Chelsea ở trận muộn.

Khi đoàn quân của HLV Arne Slot đang chững lại, Arsenal đang tìm lại sự hưng phấn. Họ vừa thắng Olympiacos 2-0 ở Champions League giữa tuần - chiến thắng thứ ba liên tiếp và là trận thắng thứ năm trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Trên sân nhà Premier League, Arsenal chỉ thua 4 trong 42 trận gần nhất, nhưng 50% trong số đó lại đến từ cùng một đối thủ: West Ham. Người hâm mộ chắc chắn chưa quên hai lần gần nhất “Búa tạ” hành quân đến Emirates và ra về với thắng lợi mà không để thủng lưới.

Kể từ năm 2007 (khi West Ham là đội khách đầu tiên thắng tại Emirates), kịch bản lịch sử đang lặp lại. Chỉ có Manchester City (2018–2023) từng thắng Arsenal 6 trận sân khách liên tiếp, và West Ham đang hướng đến một cột mốc hiếm hoi tương tự.

Sau chuỗi 5 thất bại trong 6 trận trên mọi đấu trường, HLV Graham Potter phải ra đi, nhường chỗ cho Nuno Espirito Santo. Tân thuyền trưởng người Bồ Đào Nha khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Everton, khi Jarrod Bowen gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Michael Keane.

Dù vậy, kết quả này chưa thể giúp West Ham thoát khỏi nhóm xuống hạng. Niềm an ủi duy nhất là cả 4 điểm mùa này của họ đều giành được trên sân khách - thành tích chỉ kém 6 đội tại Premier League.

Song song đó, West Ham cũng mang “kỷ lục buồn” khi thua nhiều trận derby London nhất lịch sử Premier League (134 trận). Trong 11 trận derby gần đây, họ cũng thua tới 8 lần.

Thông tin lực lượng

Arsenal không có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz và Noni Madueke do chấn thương. Đội trưởng Martin Odegaard đã tập luyện trở lại nhưng khả năng ra sân bị bỏ ngỏ.

Bên phía West Ham, Tomas Soucek tiếp tục thụ án treo giò trận thứ ba sau chiếc thẻ đỏ trước Tottenham. George Earthy nghỉ 4- 6 tuần vì chấn thương gân kheo.

Đội hình dự kiến Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze West Ham (4-2-3-1): Areola; Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf; Magassa; Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville; Fullkrug

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 West Ham