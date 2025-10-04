Nhận định Frankfurt vs Bayern, 23h30 ngày 4/10: Nạn nhân tiếp theo của Hùm xám?

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Frankfurt vs Bayern, Bundesliga 2025/26 diễn ra lúc 23h30 ngày 4/10.Với đà phong độ hủy diệt từ đầu mùa, thầy trò Vincent Kompany được dự đoán có chiến thắng dễ trên sân của Frankfurt.

Bayern là CLB có phong độ tốt nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu từ đầu mùa 2025/26. Hùm xám thắng cả 9 trận ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Thầy trò Kompany cũng đang nắm chuỗi 16 trận bất bại trên mọi đấu trường, với 13 trong số đó là chiến thắng. Thêm một thống kê cho thấy phong độ hủy diệt của Bayern, là họ đang có chuỗi 8 trận ghi trên 3 bàn.

Với 5 trận toàn thắng, ghi 22 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, Bayern tạo ra thống kê áp đảo trên bảng xếp hạng Bundesliga. Harry Kane và các đồng đội đang dẫn đầu với khoảng cách 2 điểm trước Borussia Dortmund. Đêm nay, chuyến làm khách trên sân Frankfurt sẽ là một trong những trận đấu quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của Bayern.

Frankfurt bước vào mùa giải 2025/26 với những ngổn ngang. Họ chia tay tiền đạo trụ cột Ekitike (chuyển đến Liverpool). Tính cả thương vụ bán Marmoush sang Man City, Frankfurt mất cặp tiền đạo chất lượng đã giúp họ chơi thăng hoa, giành suất dự Champions League 2025/26.

Bất chấp khó khăn, Frankfurt đã nhanh chóng chấn chỉnh đội hình, có sự khởi động khá ấn tượng ở Bundesliga và Champions League mùa mới. Frankfurt đã thắng Galatasaray ở trận ra quân Champions League. Tuy nhiên, trận gần nhất chinh chiến tại đấu trường châu Âu, Frankfurt thua Atletico 1-5. Trận thua Atletico phơi bày Frankfurt vẫn là tập thể quá non kinh nghiệm khi chạm trán các đối thủ lớn.

Phong độ, thành tích đối đầu Frankfurt vs Bayern Munich

Ở trận gần nhất ra sân tại Bundesliga, Frankfurt thắng Gladbach 6-4. Thầy trò HLV Toppmoller chỉ mất 47 phút để dẫn Gladbach 6-0. Nhưng từ phút 72, Frankfurt để đối thủ chọc thủng lưới đến 4 bàn. Tưởng chừng Frankfurt đã có chiến thắng tưng bừng trên sân khách, song kết quả cuối cùng để lại hụt hẫng, thậm chí cận kề viễn cảnh bị đối thủ ngược dòng.

Trận gần nhất chơi trên sân nhà, Frankfurt thắng Union Berlin. Vấn đề lớn nhất với Frankfurt hiện tại là tình trạng công làm thủ phá. Hàng công của họ có thể bù đắp bàn thắng cho sai lầm phòng ngự trước các đối thủ ngang cơ hoặc yếu hơn. Nhưng trước Bayern, khó để Frankfurt trông chờ vào sự gồng gánh của hàng công.

Thống kê chỉ ra Frankfurt luôn gây khó chịu cho Bayern trên sân nhà. Mùa trước, Frankfurt cầm hòa Hùm xám 3-3 trên sân nhà. Mùa 2023/24, Frankfurt tạo địa chấn với trận thắng 5-1 khi tiếp đón gã khổng lồ của Bundesliga. 5 trận đối đầu Bayern trên sân nhà gần đây, Frankfurt thắng 2, hòa 2 và thua một.

Điểm tựa sân nhà là yếu tố khả quan duy nhất để CĐV Frankfurt kỳ vọng đội nhà giành ít nhất một điểm trước Bayern. Cả 2 CLB đều phải thi đấu vào giữa tuần và trở lại Bundesliga. Đội hình của Bayern hiển nhiên có chiều sâu tốt hơn và đã quá quen với tình cảnh xoay tua như hiện tại. Ngược lại, Frankfurt không có nhiều lựa chọn và vấn đề thể lực sẽ là bất lợi cho họ.

Thông tin lực lượng Frankfurt vs Bayern Munich

Frankfurt có thể mất hậu vệ Kristensen vì chấn thương. Bayern không có Musiala vì chấn thương dài hạn. Phần còn lại của Frankfurt và Bayern đều sẵn sàng ra sân cho trận chiến này.