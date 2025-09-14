Nhận định Barcelona vs Valencia, 02h00 ngày 15/9: Bẻ gãy cánh dơi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Valencia, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona bước vào vòng đấu thứ 4 La Liga 2025/26 với áp lực phải thắng sau cú sảy chân trước Vallecano. Trở lại sân nhà, thầy trò Hansi Flick được kỳ vọng sẽ đè bẹp Valencia để lấy lại khí thế trong cuộc đua vô địch.

74eb864e6dd51ddf6a08ee4e3201fdd7-68c3e186ce615.png
Valencia là "con mồi" ưa thích của Barcelona.

Nhận định trước trận đấu Barcelona vs Valencia

Barcelona sẽ trở lại sân nhà ở vòng đấu này để tiếp đón Valencia trong bối cảnh cả hai đội đều rất cần điểm cho những mục tiêu riêng. Sau trận hòa đáng tiếc trước Rayo Vallecano, thầy trò Hansi Flick đã đánh mất nhịp thắng, đồng thời rơi xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Điều đó khiến áp lực phải giành trọn ba điểm trước Valencia trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Trên thực tế, Barcelona vẫn được đánh giá vượt trội cả về lực lượng lẫn phong độ tổng thể. Dù còn đôi lúc thiếu ổn định, nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn sở hữu hàng công giàu sức sát thương và lối chơi áp đảo quen thuộc trên sân nhà.

Ở phía đối diện, Valencia vừa có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Getafe, giúp họ giải tỏa phần nào sức ép sau chuỗi trận thiếu ổn định. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cả mùa giải trước lẫn đầu mùa này, điểm yếu lớn nhất của Valencia chính là khả năng thi đấu xa nhà. Sự phập phù trong phong độ sân khách đã khiến "Bầy dơi" nhiều lần đánh rơi những điểm số quan trọng, và đó là điều khiến họ không dễ tạo bất ngờ ở chuyến làm khách lần này.

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ Barcelona. Trong nhiều mùa giải gần đây, đội bóng xứ Catalunya thường có những chiến thắng cách biệt ngay trước Valencia. Chính yếu tố tâm lý này càng củng cố niềm tin cho thầy trò Flick trong mục tiêu giành trọn 3 điểm. Trận đấu giữa Barcelona và Valencia hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn, nơi đội chủ nhà quyết tâm tìm lại mạch thắng để tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu, còn Valencia muốn chứng minh họ đủ khả năng gây khó dễ cho bất kỳ đối thủ nào.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Valencia

Barcelona trải qua chuỗi 8 trận bất bại (thắng 7, hòa 1) kể từ sau trận thua trước Villarreal vào ngày 19/5.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Valencia chỉ thắng được 2 trong 10 trận đấu gần nhất, hòa 4 và thua 4.

Barcelona đã không nhận thất bại trước Valencia trong 11 trận đấu liên tiếp, trong đó có 9 chiến thắng. Lần gần nhất “Bầy dơi” được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây hơn 5 năm.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Valencia

Barcelona mất Ter Stegen, Gavi, Balde, Yamal do chấn thương.

Valencia có lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Valencia

Barcelona: Joan Garcia; Martin, Cubarsi, Eric Garcia, Kounde; Pedri, Casado; Raphinha, Olmo, Yamal; Lewandowski.

Valencia: Agirrezabala; Tarrega, Diakhaby, Copete; Foulquier, Guerra, Santamaria, Gaya; Lopez, Rioja; Danjuma.

Dự đoán tỷ số Barcelona 3-1 Valencia

Kiều Khanh
#Barcelona #Valencia #La Liga #nhận định bóng đá #Barcelona vs Valencia #Nhận định #Nhận định Barcelona vs Valencia #La Liga 2025/2026 #dự đoán tỷ số #dự đoán kết quả #dự đoán kết quả Barcelona vs Valencia #dự đoán tỷ số Barcelona vs Valencia

Kiều Khanh

