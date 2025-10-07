Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Tuyển thủ Nepal than thở vì mất lợi thế sân nhà trước đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Trong buổi lễ xuất quân của đội tuyển Nepal trước giờ sang Việt Nam dự 2 trận vòng loại Asian Cup 2027, hậu vệ Rohit Chand đã có những chia sẻ đáng chú ý. Anh nhấn mạnh vào bất lợi của đội nhà khi mất lợi thế sân bãi ở cặp đấu này.

csk-1554.jpg

Rohit Chand, hậu vệ đã thi đấu 97 trận cho đội tuyển Nepal, cho biết: “Một trận đáng lẽ phải diễn ra trên sân nhà thì chúng tôi lại phải thi đấu trên sân của đối thủ. Điều đó càng tạo thêm thách thức cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết khả năng.

Tôi đã chơi bóng đá Đông Nam Á một thời gian dài. Vì vậy, tôi có một chút hiểu biết về bóng đá Việt Nam. Tôi cũng hiểu đôi chút về lối chơi của họ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ cống hiến 100% sức lực trên sân"

Rohit Chand là cầu thủ giàu kinh nghiệm thứ 2 của tuyển Nepal trong đợt hội quân cho 2 trận gặp Việt Nam. Trung vệ 33 tuổi từng chơi bóng tại nhiều quốc gia, mới nhất là Indonesia. Anh chỉ xếp sau đội trưởng Kiran Chemjong (107) về số lần khoác áo tuyển. 2 cầu thủ này, như bao thành viên khác của Nepal, phải thi đấu ở nước ngoài thì mới có thể theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp.

thumb.jpg
Chand đang thi đấu ở Indonesia

Lý do vì giải VĐQG Nepal chỉ diễn ra trong vẻn vẹn 1 tháng. Ví dụ như mùa giải Super League 2025 chỉ gói gọn trong giai đoạn từ 29/3 đến 26/4. 7 đội đá tập trung 4 tuần chọn ra nhà vô địch. Và đây cũng mới là lần thứ 3 giải được tổ chức. Việc các cầu thủ có quá ít cơ hội thực chiến là nỗi lo của HLV Matt Ross.

Nhà cầm quân đội tuyển Nepal nói trong lễ xuất quân: “Trận đấu gần nhất với Bangladesh đã bị hủy. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể kiểm tra sự sẵn sàng của toàn bộ cầu thủ trước giờ sang Việt Nam”.

Ngay cả ở chuyến bay đến TPHCM dự 2 trận đấu với chủ nhà vào các ngày 9 và 14/10, tuyển Nepal cũng phải chia nhỏ lịch trình vì nhiều thành viên bận thi đấu ở các quốc gia khác. Đội trưởng Kiran Chemjong không hội quân cùng đội ở Nepal mà sẽ bay thẳng từ Bangladesh, nơi anh đang thi đấu, sang Việt Nam. 8 thành viên khác cũng di chuyển theo cách tương tự.

Đặng Lai
