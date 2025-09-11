Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Bangladesh đến Nepal tham dự trận giao hữu vào ngày 6/9. Nhưng đã hơn 4 ngày trôi qua, họ vẫn chưa thể trở về nhà khiến các cầu thủ phải cầu cứu.

img-6852.jpg

Trong loạt trận FIFA Days tháng 9, Bangladesh đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal để thi đấu giao hữu 2 trận. Đây được coi là màn tập dượt để họ chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10. Ở trận đầu tiên hôm 6/9, 2 đội hoà nhau với tỉ số 0 đều.

Đội tuyển Bangladesh ở lại để chuẩn bị cho màn tái đấu vào ngày 9/9. Các cuộc biểu tình xảy ra khiến trận đấu bị hủy bỏ. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau trận, đội tuyển Bangladesh không thể rời khỏi lãnh thổ Nepal do bạo loạn lan rộng. Biểu tình diễn ra khắp đất nước khiến giao thông đình trệ.

Sân bay tê liệt trong khi đường sá khó di chuyển do người biểu tình tràn ra đốt phá khắp nơi. Mới nhất, một chuyến bay của hãng Bangladesh Airlines đã buộc phải quay trở lại thủ đô Dhaka vì không được cấp phép hạ cánh xuống Kathmandu khi điều kiện tại sân bay quốc tế Tribhuvan không cho phép.

img-6854.jpg
Các cầu thủ Bangladesh rất muốn quay trở về

Tất cả khiến những khách nước ngoài bị ảnh hưởng. Với đội tuyển Bangladesh, họ đang mắc kẹt ở thủ đô Nepal suốt nhiều ngày qua. Nhiều tuyển thủ đã gọi điện kêu cứu, họ rất sốt ruột và lo lắng cho sự an toàn của mình.

Các quan chức Bangladesh đang nỗ lực để đưa đội tuyển trở về. Bộ Thanh niên và Thể thao nước này cho biết "chính phủ đang nỗ lực hết mình" để đảm bảo sự trở lại an toàn cho đội tuyển quốc gia.

Một tuyên bố của Bộ Thanh niên và Thể thao Bangladesh phát đi vào hôm qua (10/9): "Chính phủ đang nỗ lực hết mình để đảm bảo đội tuyển bóng đá quốc gia Bangladesh trở về an toàn. Lúc này, đội tuyển vẫn đang ở Nepal. Cố vấn Thanh niên và Thể thao Asif Mahmud Shojib Bhuyain liên tục theo dõi tình hình để đảm bảo rằng đội sẽ trở về an toàn và trở lại suôn sẻ.

Các quan chức của Bộ Thanh niên và Thể thao đang tích cực làm việc, sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết. Chúng tôi chưa thể công bố gì thêm về kế hoạch đưa đội tuyển trở lại. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đón những cầu thủ của mình về nhà”.

Đặng Lai
#Bangladesh #đội tuyển Bangladesh #Fifa day #nepal bạo loạn #Biểu tình ở Nepal #bạo loạn ở nepal

Xem thêm

Cùng chuyên mục