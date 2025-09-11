Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu

TPO - Đội tuyển Bangladesh đến Nepal tham dự trận giao hữu vào ngày 6/9. Nhưng đã hơn 4 ngày trôi qua, họ vẫn chưa thể trở về nhà khiến các cầu thủ phải cầu cứu.

Trong loạt trận FIFA Days tháng 9, Bangladesh đã đến thủ đô Kathmandu của Nepal để thi đấu giao hữu 2 trận. Đây được coi là màn tập dượt để họ chuẩn bị cho loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào tháng 10. Ở trận đầu tiên hôm 6/9, 2 đội hoà nhau với tỉ số 0 đều.

Đội tuyển Bangladesh ở lại để chuẩn bị cho màn tái đấu vào ngày 9/9. Các cuộc biểu tình xảy ra khiến trận đấu bị hủy bỏ. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau trận, đội tuyển Bangladesh không thể rời khỏi lãnh thổ Nepal do bạo loạn lan rộng. Biểu tình diễn ra khắp đất nước khiến giao thông đình trệ.

Sân bay tê liệt trong khi đường sá khó di chuyển do người biểu tình tràn ra đốt phá khắp nơi. Mới nhất, một chuyến bay của hãng Bangladesh Airlines đã buộc phải quay trở lại thủ đô Dhaka vì không được cấp phép hạ cánh xuống Kathmandu khi điều kiện tại sân bay quốc tế Tribhuvan không cho phép.

Các cầu thủ Bangladesh rất muốn quay trở về

Tất cả khiến những khách nước ngoài bị ảnh hưởng. Với đội tuyển Bangladesh, họ đang mắc kẹt ở thủ đô Nepal suốt nhiều ngày qua. Nhiều tuyển thủ đã gọi điện kêu cứu, họ rất sốt ruột và lo lắng cho sự an toàn của mình.

Các quan chức Bangladesh đang nỗ lực để đưa đội tuyển trở về. Bộ Thanh niên và Thể thao nước này cho biết "chính phủ đang nỗ lực hết mình" để đảm bảo sự trở lại an toàn cho đội tuyển quốc gia.

Một tuyên bố của Bộ Thanh niên và Thể thao Bangladesh phát đi vào hôm qua (10/9): "Chính phủ đang nỗ lực hết mình để đảm bảo đội tuyển bóng đá quốc gia Bangladesh trở về an toàn. Lúc này, đội tuyển vẫn đang ở Nepal. Cố vấn Thanh niên và Thể thao Asif Mahmud Shojib Bhuyain liên tục theo dõi tình hình để đảm bảo rằng đội sẽ trở về an toàn và trở lại suôn sẻ.

Các quan chức của Bộ Thanh niên và Thể thao đang tích cực làm việc, sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết. Chúng tôi chưa thể công bố gì thêm về kế hoạch đưa đội tuyển trở lại. Chúng tôi rất nóng lòng chờ đón những cầu thủ của mình về nhà”.