Đồng đội Haaland dính án tù ngay sau khi giành vé dự World Cup 2026

TPO - Tiền vệ Andreas Schjelderup của Benfica và đội tuyển Na Uy vừa phải nhận án treo vì tội phát tán video khiêu dâm trẻ vị thành niên. Đây là điều đáng tiếc cho tài năng tấn công 21 tuổi này khi chỉ tuần trước, anh đã ra sân thi đấu và giúp đội tuyển Na Uy chính thức vượt qua vòng loại World Cup 2026.

Ngay sau khi kết thúc loạt trận FIFA Days cùng đội tuyển quốc gia Andreas Schjelderup đã phải ra hầu tòa. Tại đây, anh thừa nhận đã gửi một đoạn video nhạy cảm của trẻ vị thành niên cho bạn bè. Andreas Schjelderup khẳng định anh chỉ coi đó như một trò đùa, không hề có động cơ đen tối.

"Tôi nhận được đoạn video trên Snapchat và tôi coi đó như một trò đùa tệ hại. Tôi đã gửi nó cho một nhóm 4 người bạn, và do đó đã lan truyền trò đùa tệ hại đó", cầu thủ người Na Uy thừa nhận.

Công tố viên đã đề nghị mức án tù 20 ngày, cấm nhập cảnh vào Đan Mạch (nơi Schjelderup phạm tội khi còn khoác áo CLB Nordsjaelland).

Andreas Schjelderup đã ra sân 9 trận và ghi 1 bàn cho Benfica ở mùa này

Tòa án sau đó công bố hình phạt của Andreas Schjelderup là giam giữ 14 ngày, hưởng án treo trong 1 năm. Luật sư của Andreas Schjelderup khẳng định với tòa rằng bên bào chữa sẽ cần thời gian để cân nhắc trước khi quyết định có kháng cáo hay không.

Trong khi đó Rui Costa, chủ tịch Benfica, CLB mà Andreas Schjelderup đang khoác áo, khẳng định đội bóng sẽ hỗ trợ tối đa cầu thủ 21 tuổi này.

Schjelderup là thành viên đội tuyển Na Uy. Cùng với các đồng đội, anh đã giành được suất tham dự World Cup 2026. Cầu thủ 21 tuổi đã ra sân khoảng 20 phút trong trận đấu với Estonia, sau đó ngồi dự bị trong màn so tài với Italia, trận đấu mà Na Uy đã thắng tới 4-1.

Bản án mới dính rất có thể sẽ đe dọa cơ hội đi World Cup 2026 của tài năng 21 tuổi, người đang có được chỗ đứng vững chãi ở Benfica lẫn đội tuyển Na Uy.