Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Đồng đội Haaland dính án tù ngay sau khi giành vé dự World Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Tiền vệ Andreas Schjelderup của Benfica và đội tuyển Na Uy vừa phải nhận án treo vì tội phát tán video khiêu dâm trẻ vị thành niên. Đây là điều đáng tiếc cho tài năng tấn công 21 tuổi này khi chỉ tuần trước, anh đã ra sân thi đấu và giúp đội tuyển Na Uy chính thức vượt qua vòng loại World Cup 2026.

ntb-svkr90ef78g.jpg

Ngay sau khi kết thúc loạt trận FIFA Days cùng đội tuyển quốc gia Andreas Schjelderup đã phải ra hầu tòa. Tại đây, anh thừa nhận đã gửi một đoạn video nhạy cảm của trẻ vị thành niên cho bạn bè. Andreas Schjelderup khẳng định anh chỉ coi đó như một trò đùa, không hề có động cơ đen tối.

"Tôi nhận được đoạn video trên Snapchat và tôi coi đó như một trò đùa tệ hại. Tôi đã gửi nó cho một nhóm 4 người bạn, và do đó đã lan truyền trò đùa tệ hại đó", cầu thủ người Na Uy thừa nhận.

Công tố viên đã đề nghị mức án tù 20 ngày, cấm nhập cảnh vào Đan Mạch (nơi Schjelderup phạm tội khi còn khoác áo CLB Nordsjaelland).

2025-11-19t142036z-13822247-rc2k8gajwxq9-rtrmadp-3-soccer-crime-norway.jpg
Andreas Schjelderup đã ra sân 9 trận và ghi 1 bàn cho Benfica ở mùa này

Tòa án sau đó công bố hình phạt của Andreas Schjelderup là giam giữ 14 ngày, hưởng án treo trong 1 năm. Luật sư của Andreas Schjelderup khẳng định với tòa rằng bên bào chữa sẽ cần thời gian để cân nhắc trước khi quyết định có kháng cáo hay không.

Trong khi đó Rui Costa, chủ tịch Benfica, CLB mà Andreas Schjelderup đang khoác áo, khẳng định đội bóng sẽ hỗ trợ tối đa cầu thủ 21 tuổi này.

Schjelderup là thành viên đội tuyển Na Uy. Cùng với các đồng đội, anh đã giành được suất tham dự World Cup 2026. Cầu thủ 21 tuổi đã ra sân khoảng 20 phút trong trận đấu với Estonia, sau đó ngồi dự bị trong màn so tài với Italia, trận đấu mà Na Uy đã thắng tới 4-1.

Bản án mới dính rất có thể sẽ đe dọa cơ hội đi World Cup 2026 của tài năng 21 tuổi, người đang có được chỗ đứng vững chãi ở Benfica lẫn đội tuyển Na Uy.

Đặng Lai
#World Cup 2026 #vòng loại World Cup 2026 #Italia #Benfica #Schjelderup #Na Uy #Haaland

Xem thêm

Cùng chuyên mục