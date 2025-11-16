Nhận định Italia vs Na Uy, 02h45 ngày 17/11: Nợ nần chồng chất

TPO - Nhận định bóng đá Italia vs Na Uy, Vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Italia sẽ phải thắng với cách biệt 9 bàn để lật ngược tình thế trước Na Uy. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ quá sức đối với đoàn quân của Gattuso vào lúc này

Na Uy gieo sầu cho Italia.

Nhận định trước trận đấu Italia vs Na Uy

Đội tuyển Na Uy đứng trước cơ hội rất lớn để giành lấy tấm vé tham dự VCK World Cup sau 28 năm chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu đang xếp đầu bảng I, hơn Italia 3 điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng - bàn thua vượt trội đối thủ cạnh tranh. Na Uy đang có được sự thoải mái về tâm lý sau khi đã giành 7 chiến thắng liên tiếp tại vòng loại, trong đó có thắng lợi quan trọng với tỷ số 3-0 trước Italia vào giữa năm nay.

Erling Haaland cùng các đồng đội sẽ đi tiếp nếu cầm hòa Italia hoặc nhận thất bại với cách biệt từ 8 bàn trở xuống. Đây là nhiệm vụ quá dễ dàng đối với đoàn quân của HLV Solbakken, đội tuyển đến từ Bắc Âu thậm chí có thể tiếp tục gieo sầu cho Italia trong chuyến hành quân đến Milan. Chuỗi phong độ ấn tượng trong 1 năm vừa qua là điểm tựa để đội khách tin vào việc họ sẽ giành trọn 3 điểm.

Na Uy luôn giải quyết các trận đấu rất dễ dàng, giành nhiều chiến thắng đậm và điều đó giúp đoàn quân của HLV Solbakken tạo lợi thế khổng lồ trước Italia. Trong khi đó, Italia lại gặp nhiều vấn đề kể từ sau chức vô địch châu Âu vào năm 2021. Sự sa sút thảm hại khiến HLV Mancini rồi sau đó là Luciano Spalletti phải ra đi. Italia tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược ở vòng loại World Cup 2026, giống như các năm 2022 và 2018. Nằm ở một bảng đấu được đánh giá là dễ thở, Italia vẫn chơi tệ và có nguy cơ tiếp tục lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau 7 trận đấu, Italia giành 18 điểm cùng hiệu số rất khiêm tốn nếu đem so sánh với Na Uy. Đoàn quân của Gattuso chơi dưới sức nhiều trận đấu, chật vật trong việc giành chiến thắng trước các đối thủ dưới cơ. Vì thế, nhiệm vụ đánh bại Na Uy tại Milan với cách biệt lên đến 9 bàn dường như là bất khả thi. Nếu nhìn vào các màn trình diễn của Italia trong những năm vừa qua, thì thật khó để các cổ động viên tin vào một kết cục tươi sáng trước Na Uy.

Phong độ, lịch sử đối đầu Italia vs Na Uy

Na Uy bất bại kể từ tháng 11 năm ngoái. Họ giành 10/11 thắng lợi trên mọi đấu trường, trong đó có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp.

Italia thi đấu 9 trận trong năm 2025 và giành 6 chiến thắng, nhận 2 thất bại. Họ đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp.

Italia và Na Uy đối đầu với nhau 16 lần. Italia trội hơn với 8 chiến thắng, trong khi Na Uy thắng 4 lần. Tuy nhiên, Na Uy đã đánh bại Italia trong lần đối đầu gần nhất với tỷ số 3-0.

Thông tin lực lượng Italia vs Na Uy

Italia có lực lượng tốt nhất. Trong khi Na Uy thiếu tiền vệ sáng tạo Martin Odegaard vì chấn thương đầu gối.

Đội hình dự kiến Italia vs Na Uy

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori.

Na Uy: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sorloth, Haaland.

Dự đoán tỷ số Italia 1-1 Na Uy