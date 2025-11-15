Hình ảnh sốc: Cầu thủ Nhật Bản sút gẫy chân tuyển thủ Ghana

Cận cảnh chấn thương của Francis.

Pha bóng diễn ra ở phút 51, trận giao hữu giữa Nhật Bản và Ghana. Tanaka Ao nhận bóng trước khu vực cấm địa và vung chân sút từ cự ly hơn 20m so với khung thành. Lúc này, Francis từ phía sau lao tới ngăn cản Tanaka. Cái chân phải của Francis đã đưa vào đúng khoảnh khắc Tanaka vung hết lực chân. Hậu quả là Tanaka sút vào chân Francis thay vì bóng và gây chấn thương nặng cho đồng nghiệp.

Xem lại góc máy quay chậm, dễ dàng thấy chân của Francis biến dạng. Cụ thể là vùng cổ chân của tuyển thủ Ghana lệch sang một bên. Francis phải rời sân bằng cáng trước sự lo lắng của đồng đội và thành viên ban huấn luyện Ghana. Sau trận đấu, trang Yen Sport đưa tin cả đội Ghana đang cầu nguyện cho Francis.

HLV Otto Addo của Ghana nói đây là chấn thương thật sự nghiêm trọng, có khả năng gãy xương mắt cá chân. "Tôi rất sốc. Tôi biết chấn thương là một phần của bóng đá, nhưng Francis đã gặp vấn đề thật sự nghiêm trọng", HLV Addo lo lắng.

Francis, sinh năm 2001, đang khoác áo CLB Toulouse. Anh lên tuyển Ghana từ năm 2024, đến nay ra sân 6 trận và ngày càng thể hiện được tầm quan trọng. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra với Francis, đó là bị gãy mắt cá, tiền vệ này khả năng bỏ lỡ hết mùa giải 2025/26. Khi đó, sự chuẩn bị của Francis cho World Cup 2026 cũng sẽ xáo trộn.

Trở lại với diễn biến trận giao hữu giữa Nhật Bản và Ghana, "Samurai xanh" thắng 2-0. Hai cầu thủ ghi bàn cho Nhật Bản là Takumi Minamino và Ritsu Doan. Hai đội tuyển tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, khi xem đây là cơ hội tốt để thử lửa hướng đến World Cup 2026. Nhật Bản đã chơi áp đảo Ghana với 51,3% thời gian cầm bóng và dứt điểm gấp đôi đối thủ (14 tình huống).