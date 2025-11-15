Nhận định Khánh Hòa vs Bắc Ninh, 17h00 ngày 15/11: Ưu thế thuộc về chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Khánh Hòa vs Bắc Ninh, Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Từ chiều nay (15/11), vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ diễn ra. Trận đấu đầu tiên giữa 2 đại diện hạng Nhất là Khatoco Khánh Hoà và Bắc Ninh FC. Rất có thể màn so tài này sẽ chứng kiến đội chủ nhà đi tiếp.

Nhận định trước trận đấu Khánh Hòa vs Bắc Ninh

Đây là trận đấu của 2 đội cùng chung hạng, là cặp đấu duy nhất giữa 2 đại diện đến từ hạng Nhất quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy sự khác biệt ở cặp đấu này. Một bên đang đạt trạng thái thăng hoa, mơ mộng về tấm vé lên sân chơi cao nhất Việt Nam, bên kia đang chững lại và hoàn toàn có thể hụt hơi bất cứ lúc nào.

Khánh Hòa đang thể hiện phong độ tốt. Đội bóng này từng đối diện với nhiều vấn đề về ngân sách hoạt động lẫn lực lượng, nhưng trên tất cả, họ đã vượt qua để duy trì thành tích tốt từ đầu chiến dịch. Đội bóng này chỉ đứng dưới Trường Tươi Đồng Nai - ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch, CLB có tiềm lực số 1 giải hạng Nhất.

So với các đối thủ tương đồng khác như Quy Nhơn United hay HCM City, thực sự màn thể hiện của Khánh Hòa vẫn ấn tượng hơn. Điểm tựa trong lối chơi của Khánh Hòa chính là hàng phòng ngự chắc chắn. Không cần hoa mỹ, không cần quá bùng nổ, Khánh Hòa vẫn giành được những kết quả tối đa nhờ những chiến thắng mà không để thủng lưới bàn nào.

Phong độ, lịch sử đối đầu Khánh Hòa vs Bắc Ninh

Phong độ vừa qua là minh chứng. 4 trận gần nhất, có tới 3 trận họ giữ sạch mành lưới. Đây cũng là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất từ đầu mùa với chỉ 3 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ không mấy nổi bật nhưng Khánh Hòa vẫn đang xây chắc chỗ đứng ở cuộc đua lên hạng và hôm nay, chắc chắn họ sẽ dựa vào hàng phòng ngự để tiếp tục giành kết quả tốt trước Bắc Ninh tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26.

Đội bóng xứ quan họ cũng được coi là một ứng viên tiềm tàng ở cuộc đua lên hạng. Đội hình Bắc Ninh không phải là yếu, khi họ đón nhiều cầu thủ chất lượng từng nhiều năm thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp như Mai Xuân Quyết, Lê Sỹ Minh, Hồ Ngọc Thắng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Hải Huy…

Nhưng với Bắc Ninh, kinh nghiệm dường như là chưa đủ khi thời gian qua, CLB này có xu hướng sa sút với 3 trận gần nhất không thắng. Bắc Ninh đang tụt lại ở cuộc đua lên hạng nên họ hiểu rằng, việc đi tiếp ở Cúp Quốc gia có thể là con dao 2 lưỡi. Do vậy mà nếu có thua đối thủ hưng phấn hơn để sớm dừng bước thì Bắc Ninh cũng sẽ không quá tiếc nuối với kết quả này.