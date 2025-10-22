Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Không phải HLV Park Hang-seo, Thái Lan bổ nhiệm HLV người Mỹ dẫn dắt đội tuyển quốc gia

Đặng Lai

TPO - Không mất nhiều thời gian, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chốt được HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia. Và người được chọn là giám đốc kĩ thuật của cơ quan này, Anthony Hudson.

img-7161.jpg

Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cho thấy họ chấm Anthony Hudson làm thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia. Trong số các ứng viên như Park Hang-seo, Shin Tae-yong…, họ chỉ gọi Anthony Hudson đến phỏng vấn. Và sau buổi sáng, quá trình làm việc giữa 2 bên đã hoàn tất với những tín hiệu tích cực. Theo đó, từ vị trí giám đốc kĩ thuật, Anthony Hudson sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xứ chùa vàng, Madam Pang, cũng đã xác nhận thông tin trên. "Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta cần một người hiểu rõ bóng đá Thái Lan. Anthony Hudson đã làm việc với FAT ở mọi cấp độ và có kinh nghiệm dày dặn", chủ tịch Madam Pang cho biết.

capture.jpg
HLV Anthony Hudson được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

Có thể nói, đây là lựa chọn an toàn của Thái Lan. Trong số các ứng viên ngồi vào chiếc ghế bỏ trống, Park Hang-seo và Shin Tae-yong là những lựa chọn khả dĩ nhưng 2 chiến lược gia này dường như chưa thực sự sẵn sàng. Trong khi đó các HLV nội địa thì vướng bận ràng buộc với câu lạc bộ nên họ khó có thể nhận nhiệm vụ ngay lập tức.

Trong bối cảnh đó, Anthony Hudson nổi lên là ứng viên nặng ký nhất. Vị chiến lược gia 44 tuổi đã trải qua thời gian dài làm giám đốc kĩ thuật của liên đoàn, có mối quan hệ tốt với các quan chức cũng như cầu thủ Thái Lan. Bên cạnh đó, ông sở hữu bản CV ấn tượng khi từng dẫn dắt các đội tuyển như Mỹ, New Zealand hay Bahrain.

Động thái này cũng chứng tỏ rằng Thái Lan đã thay đổi chính sách tiếp cận. Họ không còn theo đuổi các HLV đến từ Nhật Bản. Hai lựa chọn gần nhất khi thất bại với Akira Nishino và Masatada Ishii dường như đã khiến FAT thay đổi triết lý vận hành. Nhiều tờ báo xứ chùa vàng nhấn mạnh rằng ông Hudson chỉ được coi là HLV tạm quyền. Nếu gây ấn tượng ở vòng loại Asian Cup 2027, ông mới được ký hợp đồng dài hạn.

Đặng Lai
#Thái Lan #HLV Anthony Hudson #đội tuyển quốc gia #Liên đoàn bóng đá Thái Lan #bóng đá Thái Lan #Park hang seo #FAT

Xem thêm

Cùng chuyên mục