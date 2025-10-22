Không phải HLV Park Hang-seo, Thái Lan bổ nhiệm HLV người Mỹ dẫn dắt đội tuyển quốc gia

TPO - Không mất nhiều thời gian, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chốt được HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia. Và người được chọn là giám đốc kĩ thuật của cơ quan này, Anthony Hudson.

Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cho thấy họ chấm Anthony Hudson làm thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia. Trong số các ứng viên như Park Hang-seo, Shin Tae-yong…, họ chỉ gọi Anthony Hudson đến phỏng vấn. Và sau buổi sáng, quá trình làm việc giữa 2 bên đã hoàn tất với những tín hiệu tích cực. Theo đó, từ vị trí giám đốc kĩ thuật, Anthony Hudson sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển quốc gia thái Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xứ chùa vàng, Madam Pang, cũng đã xác nhận thông tin trên. "Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta cần một người hiểu rõ bóng đá Thái Lan. Anthony Hudson đã làm việc với FAT ở mọi cấp độ và có kinh nghiệm dày dặn", chủ tịch Madam Pang cho biết.

HLV Anthony Hudson được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

Có thể nói, đây là lựa chọn an toàn của Thái Lan. Trong số các ứng viên ngồi vào chiếc ghế bỏ trống, Park Hang-seo và Shin Tae-yong là những lựa chọn khả dĩ nhưng 2 chiến lược gia này dường như chưa thực sự sẵn sàng. Trong khi đó các HLV nội địa thì vướng bận ràng buộc với câu lạc bộ nên họ khó có thể nhận nhiệm vụ ngay lập tức.

Trong bối cảnh đó, Anthony Hudson nổi lên là ứng viên nặng ký nhất. Vị chiến lược gia 44 tuổi đã trải qua thời gian dài làm giám đốc kĩ thuật của liên đoàn, có mối quan hệ tốt với các quan chức cũng như cầu thủ Thái Lan. Bên cạnh đó, ông sở hữu bản CV ấn tượng khi từng dẫn dắt các đội tuyển như Mỹ, New Zealand hay Bahrain.

Động thái này cũng chứng tỏ rằng Thái Lan đã thay đổi chính sách tiếp cận. Họ không còn theo đuổi các HLV đến từ Nhật Bản. Hai lựa chọn gần nhất khi thất bại với Akira Nishino và Masatada Ishii dường như đã khiến FAT thay đổi triết lý vận hành. Nhiều tờ báo xứ chùa vàng nhấn mạnh rằng ông Hudson chỉ được coi là HLV tạm quyền. Nếu gây ấn tượng ở vòng loại Asian Cup 2027, ông mới được ký hợp đồng dài hạn.