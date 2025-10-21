Các ứng viên thay thế HLV Ishii: truyền thông Thái Lan nhắc tên HLV Park Hang-seo

TPO - Theo truyền thông Thái Lan, cựu HLV ĐT Việt Nam Park Hang-seo là một trong ba ứng viên lớn nhất cho vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan, sau khi HLV Masatada Ishii bị sa thải.

Theo tờ Thairath Sport, HLV Park Hang-seo, người từng dẫn dắt ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2018 là một ứng viên sáng giá. "Chiến lược gia người Hàn Quốc đã không trở lại ghế chỉ đạo sau khi chia tay ĐT Việt Nam vào tháng 1/2023, rất am hiểu bóng đá Đông Nam Á, đồng thời cũng có kinh nghiệm huấn luyện cả đội trẻ cũng như cấp đội tuyển, bởi đã nắm cả ĐTQG Việt Nam và U23 Việt Nam", họ nhận xét.

Một HLV người Hàn Quốc khác cũng được đề cập là HLV Shin Tae-yong. Trẻ hơn HLV Park Hang-seo 13 tuổi, Shin Tae-yong có 6 năm cầm ĐT Indonesia và đưa đội bóng này tới ngôi á quân tại ASEAN Cup 2020 (thua Thái Lan). Ông cũng từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2018 và đánh bại Đức. Giống HLV Park Hang-seo, ông cũng đang nhàn rỗi. Sau khi bị Indonesia sa thải, Shin Tae-yong trở về Hàn Quốc để cầm Ulsan Hyundai, nhưng đã mất việc chỉ sau 65 ngày.

Ngoài ra, Thairath Sport cũng cho rằng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) có thể cân nhắc trường hợp Anthony Hudson, người từng dẫn dắt BG Pathum United và đang giữ chức Giám đốc Kỹ thuật của FAT. Sasom Pobprasert và Thawatchai Sripan là những lựa chọn khác, song hai HLV người Thái Lan đang hạnh phúc với công việc ở CLB PT Prachuap và Bangkok United.

Về việc bổ nhiệm HLV trưởng mới cho Bầy voi chiến, bộ phận kỹ thuật của FAT sẽ xem xét kỹ lưỡng các lựa chọn và sẽ đưa ra quyết định sớm, nhằm đảm bảo tính liên tục của đội tuyển trước khi bước vào FIFA Days tháng 11. ĐT Thái Lan sẽ có trận giao hữu trên sân nhà với Singapore vào ngày 13/11 và gặp Sri Lanka tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.