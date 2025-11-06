Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triều cường đạt đỉnh, người dân TPHCM vật lộn chống ngập

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều tối 6/11, triều cường đạt đỉnh khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch ở TPHCM chìm trong biển nước. Tại đường Phú Định (phường Phú Định), nước từ kênh Đôi dâng cao tràn vào nhà dân, có nơi ngập quá chân giường. Nhiều hộ phải kê cao đồ đạc, dựng bao cát, tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà và mở máy bơm hết công suất để chống ngập.

Video: Nước triều “gõ cửa” tận giường, người dân TPHCM vật lộn chống ngập. Thực hiện Hữu Huy

Chiều tối 6/11, triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai đạt đỉnh, khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch tại TPHCM bị ngập nặng. Nhiều tuyến đường, khu dân cư ở các xã, phường ven sông rơi vào tình cảnh “nước bủa tứ phía”, sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

tp-trieu-cuong-213.jpg
Đường Phú Định (phường Phú Định, TPHCM) trở thành sông trong kỳ triều cường chiều tối 6/11. Ảnh: Hữu Huy

Ghi nhận tại đường Phú Định (phường Phú Định), nước từ kênh Đôi dâng cao, tràn lên mặt đường rồi len lỏi vào nhà dân. Một số đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe máy, nước dâng quá chân giường khiến nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, dùng bao cát, tấm bạt chắn cửa ngăn nước tràn vào nhà.

tp-trieu-cuong-9.jpg
Nước dâng cao tới chân giường nhà dân ven đường Phú Định. Ảnh: Hữu Huy

Anh Nguyễn Vĩnh Sang (ngụ đường Phú Định) cho biết: “Cứ đến mùa triều cường là cả nhà phải chuẩn bị từ sớm. Chiều nay nước lên nhanh quá, máy bơm chạy liên tục để thoát nước. Đây là đợt triều cường cao nhất từ đầu năm tới nay”.

tp-ngap-4.jpg
Một số đoạn trên đường Phú Định ngập hơn nửa bánh xe máy. Ảnh: Hữu Huy

Nhiều hộ dân sống dọc tuyến đường này cho biết, triều cường buổi chiều sẽ bắt đầu dâng vào khoảng 16h30 và đạt đỉnh lúc gần 18h. Sáng sớm hôm sau, triều cường bắt đầu khoảng 4-5h sáng. Dù đã quen với cảnh nước ngập, họ vẫn không khỏi lo lắng khi mực nước ngày càng cao.

“Khu vực này nằm cạnh cống ngăn triều Phú Định thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án bị treo suốt nhiều năm qua, chúng tôi mong muốn dự án sớm khởi động trở lại để đường giao thông và hệ thống thoát nước qua đây được nâng cấp, giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm qua”- ông Sáu (người dân địa phương) chia sẻ với phóng viên.

tp-trieu-cuong-7.jpg
tp-trieu-cuong-20.jpg
tp-trieu-cuong-212.jpg
Người dân trên đường Phú Định đắp bao cát, dựng tấm chắn ngăn nước tràn vào nhà và bơm nước để chống ngập. Ảnh: Hữu Huy
tp-trieuv-cuong-6.jpg
tp-trieu-cuong-2109.jpg
tp-trieu-cuong-5.jpg
tp-trieu-cuong-2.jpg
Người dân sinh sống trên đường Phú Định (cạnh cống ngăn triều Phú Định - thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) phải sống chung với ngập trong mỗi kỳ triều cường. Trong khi đó, dự án này đang bị "đắp chiếu" nhiều năm qua.
tp-ngap-3.jpg
Nước bủa vây cạnh cống ngăn triều Phú Định. Ảnh: Hữu Huy

Không chỉ đường Phú Định, các khu vực ven sông khác như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ); Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận); Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (xã Nhà Bè); Bình Quới ([hường Bình Quới); Trịnh Quang Nghị, Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông),… cũng bị ngập, giao thông gặp nhiều khó khăn. Một số đoạn đường ngập sâu, người dân phải lội nước dắt xe thoát khỏi điểm ngập.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) vào lúc 17h ngày 6/11 (đỉnh triều) và tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) vào lúc 16h30 cùng đạt 1,79m.

Đỉnh triều cao nhất còn xuất hiện vào ngày mai (7/11), sau đó xuống nhanh và duy trì mức trên báo động 1 đến hết ngày 10/11.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi tình hình ngập nước để xác định lộ trình di chuyển khi cần thiết, để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại. Tại các khu vực ngập nước, phụ huynh lưu ý không tiếp xúc, không cho trẻ em vui chơi tại các khu vực gần trụ đèn hoặc tủ điện để tránh nguy cơ rò rỉ điện, không đảm bảo an toàn.

Hữu Huy
