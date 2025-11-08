Tận thấy hệ thống tự động ngăn triều, chống ngập phía Bắc TPHCM

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất xuất hiện trong hai ngày 6 và 7/11. Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8 m, trên báo động 3 là 0,17-0,20 m. Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,90 m, trên báo động 3 là 0,28-0,30 m. Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8/11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.