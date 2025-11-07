Những khu vực sắp mưa dông ở TPHCM, đỉnh triều lịch sử kết thúc khi nào?

TPO - Sau khi đạt đỉnh trong chiều nay 7/11, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong ngày mai (8/11), sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, sáng sớm nay 7/11, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực hạ Lào.

Hồi 4 giờ, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần.

Lúc 7 giờ 50 sáng 7/11, vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các khu vực ở TPHCM như phường Bến Cát, phường Chánh Phú Hòa, xã Long Hòa, xã Trừ Văn Thố, xã Bàu Bàng, xã An Long. Vùng mây di chuyển theo hướng tây nam đi đông bắc.

Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào, kèm theo dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc các khu vực trên, sau mở rộng sang xã Phước Thành, xã Phú Giáo, ấp 7 (xã An Long), xã Thái Mỹ, xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam, phường Phú An, xã Phú Hòa Đông, phường Thủ Dầu Một, xã Củ Chi, Xuân Thới Sơn, phường Thới An, xã Bình Khánh, xã Kim Long, xã Bình Châu,... và các khu vực lân cận khác.

Lượng mưa phổ biến từ 10-15mm, có nơi trên 15mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Ảnh minh họa: Hữu Huy

Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực TPHCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) tiếp tục suy yếu, sau tăng cường yếu trở lại xuống phía nam Trung Quốc. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ nối với vùng áp thấp (suy yếu từ cơn bão số 13) và tan dần.

Trong 3-10 ngày tới, khối không khí lạnh ở phía Bắc có xu hướng tăng cường yếu và lệch Đông, đẩy rãnh áp thấp xuống khu vực Trung và Nam Bộ. Đợt không khí lạnh này tuy không mạnh, nhưng khi kết hợp với hoàn lưu gió ẩm ở tầng thấp sẽ khiến mưa rải rác xuất hiện trở lại ở TPHCM và các tỉnh Nam bộ, đặc biệt vào chiều tối và đêm.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 10–11/11, siêu bão Fungwon có khả năng đi vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông. Hoàn lưu xa của siêu bão có thể làm nhiễu động gió mùa Đông Bắc, gây biến động trường gió trên toàn khu vực Nam Biển Đông.

Cùng lúc, trên cao, nhánh phía Tây của áp cao cận nhiệt đới đang hạ trục dần xuống phía Nam, tạo điều kiện cho gió mùa hoạt động mạnh hơn trên Nam bộ. Hiện tượng này có thể khiến TPHCM xuất hiện những ngày mây nhiều, nắng gián đoạn, kèm mưa dông cục bộ vào chiều tối, đôi lúc kèm theo gió giật mạnh, sấm sét.

Về tình hình triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo hôm nay (7/11), đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện từ 17-19h. Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,77-1,80m (ở mức trên báo động 3 khoảng 0,17-0,20m).

Sau khi đạt đỉnh trong chiều nay, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày mai (8/11), sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11/11.