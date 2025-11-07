Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, phố ngập như sông

TPO - Tối 6/11, triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trước tình trạng ngập kéo dài, lực lượng CSGT đã điều xe chuyên dụng chở người dân cùng xe máy qua điểm nước sâu, giúp hàng trăm người thoát cảnh kẹt nước trong đêm.