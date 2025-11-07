Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, phố ngập như sông

Phạm Nguyễn

TPO - Tối 6/11, triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trước tình trạng ngập kéo dài, lực lượng CSGT đã điều xe chuyên dụng chở người dân cùng xe máy qua điểm nước sâu, giúp hàng trăm người thoát cảnh kẹt nước trong đêm.

tp-ld-1-51.jpg
tp-ld-1-53.jpg
Tối 6/11, triều cường tại TPHCM đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương… bị ngập nặng. Nước dâng nhanh, phương tiện di chuyển khó khăn, hàng loạt xe máy chết máy giữa dòng, người dân phải lội bì bõm trong đêm. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, mực nước có thể chạm ngưỡng 1,9 m - mức cao nhất từng ghi nhận, cộng thêm mưa lớn khiến tình hình ngập kéo dài và phức tạp hơn.
tp-ld-1-81.jpg
Trước diễn biến trên, đội CSGT Hàng Xanh đã bố trí lực lượng 24/24 tại những điểm ngập sâu, khu vực dễ ùn tắc.
tp-ld-1-79.jpg
tp-ld-1-60.jpg
Nhiều xe chuyên dụng của lực lượng công an được đưa vào hỗ trợ, chở hàng trăm người dân cùng xe máy qua khu vực nguy hiểm, cứu hộ phương tiện chết máy, hướng dẫn di chuyển an toàn.
tp-ld-1-61.jpg
Chị Lê Ngọc Khánh chia sẻ: “Triều cường năm nay cao thật. Nhưng nhìn cảnh mấy anh chiến sĩ, các em Đoàn viên... hỗ trợ tới khuya, tôi thấy ấm lòng thật sự. Nhờ vậy mà mọi người mới về được nhà sớm”.
tp-ld-1-77.jpg
"Lúc đầu thấy xe CSGT có hơi sợ. Lần đầu được đi trên xe này, còn được các anh đưa về tận nhà, một trải nghiệm đáng nhớ", bạn Lê Ngọc Lan chia sẻ sau khi về đến nhà.
tp-ld-1-73.jpg
tp-ld-1-74.jpg
tp-ld-1-70.jpg
tp-ld-1-68.jpg
Tại một số tuyến đường, nhiều lực lượng tại địa phương trực chiến hỗ trợ người dân. Các đoàn viên thuộc Chi Đoàn phường Bình Quới đẩy chiếc xe máy cũ giúp người dân vượt đoạn ngập sâu.
tp-ld-1-69.jpg
“Nước sâu quá, xe tôi tắt máy giữa đường. May có mấy em giúp đẩy chứ tôi chẳng biết xoay xở thế nào”, anh Phú chạy xe ôm công nghệ chia sẻ.
tp-ld-1-71.jpg
tp-ld-1-64.jpg
Các chiến sĩ công an, dân quân trẻ bế học sinh trên tay, dẫn hộ xe máy cho người dân, lội bì bõm giữa dòng xe đang ngập nước.
tp-ld-1-72.jpg
tp-ld-1-67.jpg
Với mức triều cao đã gây ngập ở các địa bàn trũng như Thanh Đa, Bình Quới… chiều 6/11.
tp-ld-1-65.jpg
Đáng chú ý, trong 1-2 ngày tới, do ảnh hưởng từ bão số 13, TPHCM sẽ có mưa tập trung vào chiều tối. Trong đó có khả năng xảy ra những trận mưa lớn trên 50 mm.
tp-ld-1-62.jpg
Mưa kết hợp kỳ triều cường sẽ gây ngập nặng một số nơi.
tp-ld-1-50.jpg
Trước đó, đỉnh triều được dự báo xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch), xuất hiện vào ngày 6-7/11 (tức 17-18/9 âm lịch). Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), mực nước dự kiến đạt mức 1,72-1,78 m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,12-0,18 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4h-6h và 17h-19h hàng ngày.
tp-ld-1-46.jpg
Một đoạn kè được lực lượng Dân phòng gia cố bao cát chắn sóng trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Sài Gòn.
Phạm Nguyễn
