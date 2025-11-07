Triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, phố ngập như sông

TPO - Tối 6/11, triều cường ở TPHCM đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trước tình trạng ngập kéo dài, lực lượng CSGT đã điều xe chuyên dụng chở người dân cùng xe máy qua điểm nước sâu, giúp hàng trăm người thoát cảnh kẹt nước trong đêm.
Tối 6/11, triều cường tại TPHCM đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, Lê Văn Lương… bị ngập nặng. Nước dâng nhanh, phương tiện di chuyển khó khăn, hàng loạt xe máy chết máy giữa dòng, người dân phải lội bì bõm trong đêm. Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, mực nước có thể chạm ngưỡng 1,9 m - mức cao nhất từng ghi nhận, cộng thêm mưa lớn khiến tình hình ngập kéo dài và phức tạp hơn.
Nhiều xe chuyên dụng của lực lượng công an được đưa vào hỗ trợ, chở hàng trăm người dân cùng xe máy qua khu vực nguy hiểm, cứu hộ phương tiện chết máy, hướng dẫn di chuyển an toàn.
Tại một số tuyến đường, nhiều lực lượng tại địa phương trực chiến hỗ trợ người dân. Các đoàn viên thuộc Chi Đoàn phường Bình Quới đẩy chiếc xe máy cũ giúp người dân vượt đoạn ngập sâu.
Các chiến sĩ công an, dân quân trẻ bế học sinh trên tay, dẫn hộ xe máy cho người dân, lội bì bõm giữa dòng xe đang ngập nước.