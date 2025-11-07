Ngày cuối kỳ triều cường, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập nặng

TPO - Chiều 7/11, ngày cuối của đợt triều cường tại TPHCM, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch trên địa bàn tiếp tục chìm trong nước khiến giao thông bị ảnh hưởng và sinh hoạt của người dân đảo lộn.

Video: Nhiều tuyến đường tại TPHCM vẫn ngập nặng trong ngày cuối kỳ triều cường. Thực hiện: Hữu Huy

Theo ghi nhận, các tuyến đường như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận) cùng hàng loạt tuyến ở khu vực phía Nam thành phố như Lê Văn Lương, Đào Sư Tích, Nguyễn Bình (xã Nhà Bè) vẫn trong tình trạng ngập sâu, nước dâng cao gần nửa bánh xe máy.

Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) mênh mông trong nước. Ảnh: Hữu Huy

Tại đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), một đoạn dài hơn 1 km ngập sâu khiến hàng loạt xe chết máy giữa đường. Lực lượng chức năng cùng các đoàn viên thanh niên phường đã túc trực xuyên buổi chiều để hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực, đồng thời cảnh báo, nhắc nhở người dân không cố gắng đi qua vùng ngập sâu nhằm hạn chế xe “chết máy” và nguy cơ tai nạn.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Thuận hỗ trợ người dân di chuyển thoát khỏi điểm ngập trên đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: CTV

Nước kênh Tẻ dâng cao, gây ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: Hữu Huy

Người và phương tiện bì bõm lội nước. Ảnh: Hữu Huy

Xe bị "chết máy" do di chuyển vào điểm ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn.

Một đoạn đường Nguyễn Văn Linh (gần nút giao với đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ) bị ngập sâu gần nửa bánh xe. Ảnh: Hữu Huy

Còn tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng – Hoàng Quốc Việt (phường Tân Mỹ), nước ngập sâu quá bánh xe khiến việc di chuyển của người dân hết sức khó khăn. Lực lượng CSGT phối hợp cùng đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ tổ chức điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện qua điểm ngập. Nhiều người dân sống dọc tuyến đường cho biết, đợt triều cường lần này lớn hơn hẳn những năm trước, nước tràn vào nhà, gây đảo lộn sinh hoạt.

Lực lượng chức năng túc trực tại giao lộ Nguyễn Lương Bằng – Hoàng Quốc Việt (phường Tân Mỹ) để điều tiết phương tiện. Ảnh: Hữu Huy

Người dân điều khiển xe máy di chuyển lên vỉa hè để tránh điểm ngập sâu.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia điều tiết phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn qua điểm ngập. Ảnh: Hữu Huy

Đây là ngày thứ ba liên tiếp TPHCM bị ngập úng do triều cường dâng cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 24h qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn đã đạt đỉnh trong kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) và ở mức rất cao trên báo động 3 từ 0,17-0,28m.

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn trong chiều tối nay (7/11) sẽ xuống chậm so với hôm qua (6/11) và còn duy trì ở mức cao, từ 8-11/11 mực nước xuống nhanh.

Mực nước đỉnh triều ngày 7/11 tại các trạm ở mức như sau: trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,7-1,74m (ở mức trên báo động 3 từ 0,10-0,14m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 17-19h.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi tình hình ngập nước để xác định lộ trình di chuyển khi cần thiết, để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại. Tại các khu vực ngập nước, phụ huynh lưu ý không tiếp xúc, không cho trẻ em vui chơi tại các khu vực gần trụ đèn hoặc tủ điện để tránh nguy cơ rò rỉ điện, không đảm bảo an toàn.