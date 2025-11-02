Ngày hội Đại đoàn kết đậm đà bản sắc văn hoá ở xã có đỉnh đèo Ô Qúy Hồ

Sáng 1/11, trong tiết trời se lạnh đầu đông, bản Nà Phát – Nà Khan (xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) rộn ràng cờ hoa, tiếng khèn, tiếng trống và nụ cười hân hoan của bà con. Từ sáng sớm, người dân trong trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Dao, Mông đã tề tựu đông đủ tại nhà văn hóa bản để tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện được tổ chức quy mô, đậm đà bản sắc văn hoá, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng phát triển.

Sự kiện đặc biệt - niềm vinh dự của Bình Lư

Đây không chỉ là ngày hội riêng của hai bản Nà Phát - Nà Khan mà còn là hoạt động điểm của toàn xã Bình Lư trong Tháng cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Dự và chung vui với bà con có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cùng các đồng chí: Vừ Thị Mai Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu; Phạm Hồng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lư, cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đông đảo bà con Nhân dân hai bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tham dự không chỉ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với cơ sở, mà còn khẳng định vị thế của Bình Lư, một xã năng động, đang trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp, du lịch cộng đồng và chuyển đổi số vùng trung du phía Đông Lai Châu.

Liên khu dân cư Nà Phát - Nà Khan, xã Bình Lư hiện có 167 hộ với 806 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái. Những năm qua, người dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong ngày hội.

Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng diện tích trồng chè, rau màu và nuôi cá, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh so với các năm trước. Trên 92% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, nhiều hộ duy trì danh hiệu 3 năm liên tiếp.

Đặc biệt, bà con hai bản đang từng bước hình thành mô hình du lịch ẩm thực - trải nghiệm văn hóa bản địa, đón khách tham quan, thưởng thức đặc sản truyền thống như cá suối nướng, xôi ngũ sắc, rượu cần, gà đen, cùng điệu xòe đoàn kết. Sự kết hợp giữa nông nghiệp xanh, dịch vụ du lịch và giữ gìn văn hóa truyền thống đang tạo hướng đi bền vững cho vùng đất này.

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm là phần ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi tinh thần đại đoàn kết được hun đúc qua bao chặng đường lịch sử. Đại diện Ban Công tác Mặt trận liên khu Nà Phát - Nà Khan nhấn mạnh: “Đoàn kết là sức mạnh, là sợi dây gắn bó các dân tộc, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc”.

Không khí ngày hội càng sôi nổi với phần giao lưu văn nghệ, những tiết mục xòe Thái, múa khèn Mông, múa chuông Dao rộn ràng trong tiếng trống, tiếng chiêng. Bên gian trưng bày, bà con bày biện sản vật quê hương, nào là rượu ngô Nà Phát, cá suối, rau cải, mật ong rừng, miến dong, xôi ngũ sắc… tạo nên một “phiên chợ ẩm thực” nhỏ mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân hai bản đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025 dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều kết quả nổi bật: GRDP 9 tháng ước đạt 12.350 tỷ đồng, tăng 8,53% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 2.837 tỷ đồng, tăng hơn 37%; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành sớm 2 tháng với 7.161 căn nhà được bàn giao, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh.

﻿ Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lư tặng quà cho những người có uy tín tại chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu mong muốn xã Bình Lư nói chung và khu dân cư Nà Phát - Nà Khan nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, tận dụng lợi thế về văn hóa, cảnh quan, để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư “giàu đẹp - văn minh - bản sắc - hạnh phúc”.

Từ nghị quyết đến hành động

Tại Hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy ngày 2/7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Lư đã xác định phương châm hành động xuyên suốt: “Đổi mới tư duy - Đổi mới cách làm - Đổi mới tinh thần, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo giá trị.”

Đó cũng là tinh thần chủ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Lư lần thứ I (2025–2030): xây dựng Bình Lư văn minh - hiện đại - giàu bản sắc, nơi chuyển đổi số là đột phá, du lịch là động lực, nông nghiệp xanh là nền tảng và văn hóa là hồn cốt.

Toàn cảnh khu du lịch Cổng trời Ô Quý Hồ (xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) nhìn từ trên cao. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

Trên mảnh đất từng là “vựa lúa” của vùng trung du Tam Đường, nay đang xuất hiện nhiều mô hình mới: trồng chè hữu cơ gắn với du lịch trải nghiệm, sản xuất miến dong, phát triển homestay, du lịch cộng đồng… Bình Lư từng bước khẳng định vị thế “miền đất đáng sống – nghĩa tình – bản sắc”.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho 20 người có uy tín; UBND xã Bình Lư công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho 84 hộ và trao Giấy khen cho 8 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận liên khu Nà Phát – Nà Khan bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Lê Văn Lương cùng đoàn công tác của tỉnh đã về dự, chia vui và động viên bà con. “Sự hiện diện của đồng chí Chủ tịch tỉnh là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn để Nhân dân hai bản tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc” – đại diện khu dân cư chia sẻ.

Từ đỉnh đèo Ô Quý Hồ đến cánh đồng Nà Phát - Nà Khan trù phú, từ làng nghề miến dong đến những ngôi nhà sàn du lịch ấm ánh đèn đêm, đâu đâu cũng thấy hơi thở đổi mới. Ngày hội năm nay không chỉ là dịp gặp gỡ, mà còn là lời khẳng định: đại đoàn kết chính là sức mạnh giúp bản làng vững bước trong thời kỳ hội nhập, giữ trọn bản sắc và nuôi dưỡng khát vọng phát triển.