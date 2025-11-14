Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Ngày hội đại đoàn kết tại 2 tỉnh

TPO - Ngày 14/11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tới dự Ngày Đại đoàn kết tại các tỉnh Khánh Hòa và An Giang.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Ngày hội đại đoàn kết tại An Giang

Chiều 14/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Minh Long, xã Châu Thành (An Giang), nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Khu phố Minh Long, xã Châu Thành, An Giang.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, đây là dịp để các khu dân cư trên cả nước cùng hướng về truyền thống đại đoàn kết, đưa công tác mặt trận về cơ sở, đến từng gia đình, từng người dân.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa Ngày hội trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phó Thủ tướng đề nghị An Giang, xã Châu Thành tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và sinh kế người dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc hỗ trợ người dân trong chuyển đổi số, khắc phục “thẻ vàng” khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), chú trọng lắng nghe, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Khu phố Minh Long, xã Châu Thành có 414 ha, 18 tổ nhân dân tự quản với 5.088 khẩu, với 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Trong nhiều năm qua, nhân dân nơi đây đã đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, sức khỏe và các gia đình văn hóa.

Dịp này, Phó Thủ tướng trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, tặng quà Ban công tác Mặt trận khu phố và các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Khánh Hòa

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư liên thôn Suối Cau - Suối Sâu - Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính gửi lời thăm hỏi tới cán bộ, chiến sĩ và người dân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết luôn là nguồn lực quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Phó Thủ tướng đánh giá Ngày hội Đại đoàn kết sau hơn 20 năm tổ chức đã trở thành nét đẹp văn hóa - chính trị, đưa công tác Mặt trận đến gần hơn với từng khu dân cư, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2025 là dấu mốc quan trọng khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận các cấp càng trở nên thiết yếu, là cầu nối chuyển tải ý chí, nguyện vọng của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Đánh giá cao thành tựu của xã Bắc Khánh Vĩnh - nơi có hơn 4.600 người thuộc 9 dân tộc sinh sống, Phó Thủ tướng ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp, đời sống vật chất, phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Dân vận khéo” và chuyển đổi số cộng đồng. Ông cho rằng đây là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng dân và nền tảng phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng chung vui với người dân xã Bắc Khánh Vĩnh.

Nhấn mạnh yêu cầu hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tập trung 5 nhiệm vụ: Củng cố khối đại đoàn kết; khai thác lợi thế để phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và đẩy mạnh học tập suốt đời; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo tinh thần “3 gần”, “5 phải”, “4 không” và chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của người dân, xã Bắc Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu, góp phần xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng cùng Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng quà cho liên khu dân cư, các hộ gia đình tiêu biểu.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và lãnh đạo tỉnh trao nhiều phần quà cho khu dân cư và các hộ gia đình tiêu biểu, đồng thời thăm, tặng quà hai hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.