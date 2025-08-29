Gia Lai: Nhiều mô hình sáng tạo giúp thoát nghèo

TPO - Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tỉnh Gia Lai đang dần cho thấy hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình phát triển kinh tế không chỉ giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên mà còn tạo việc làm, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Không chỉ để làm giàu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, mô hình Làng rau Thuận Nghĩa ở xã Tây Sơn không đơn thuần là nơi trồng rau sạch, mà còn là nơi những người nông dân đang “trồng” cả hy vọng và niềm tin, khi mô hình này kết hợp sản xuất nông sản sạch với phát triển du lịch cộng đồng.

Tại đây, rau hữu cơ không chỉ xuất hiện trên bàn ăn mà còn trở thành sản phẩm du lịch, giúp người dân có thêm thu nhập từ du khách tham quan, trải nghiệm.

Làng rau Thuận Nghĩa. Ảnh: Dũng Nhân

Tại xã An Nhơn Tây, làng nghề rượu Bàu Đá vẫn đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ giữ gìn nghề truyền thống, người dân nơi đây đang khẳng định vị thế bằng cách gắn kết du lịch với sản phẩm bản địa – một hướng đi giúp làng nghề sống khỏe trong thời đại mới.

Còn tại xã Hoài Ân, ông Đặng Văn Cấp với mô hình trang trại cây ăn trái đã chứng minh: làm nông nghiệp không cần lớn, chỉ cần làm đúng. Trang trại của ông vừa đảm bảo thu nhập ổn định, vừa tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, từng bước khẳng định nông dân hoàn toàn có thể làm kinh tế bài bản.

Mô hình nuôi ong dú của anh Tín.

Tiêu biểu, hộ anh Tô Vũ Thành Tín (xã Vạn Đức) là chủ mô hình chăn nuôi chim trĩ và nuôi ong dú cho thu nhập tỷ đồng mỗi năm, với mô hình này đã tạo việc làm, thu nhập ổn định từ 7 đến 10 lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, mô hình được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phụ nữ vươn lên làm chủ kinh tế

Gia Lai có nhiều người phụ nữ không chỉ vượt khó, mà còn kéo theo cả cộng đồng cùng đi lên. Tiêu biểu là chị Mai Thị Hương, người từng bắt đầu từ mô hình sản xuất nước mắm nhỏ lẻ, đến nay đã xây dựng nên HTX Hương Thanh (phường Quy Nhơn Đông), giải quyết việc làm cho 30 lao động, trong đó phần lớn là phụ nữ nghèo và lao động thời vụ, với mức thu nhập ổn định.

Tương tự, HTX Nông - Công - Thương An Nhơn do chị Nguyễn Thị Nguyệt làm chủ nhiệm đang liên kết nông dân chăn nuôi gà công nghiệp và trồng sả chiết xuất tinh dầu. Hay như chị Huỳnh Thị Tuyết Nga, chủ HTX Phong Nga, giữ lửa cho nghề làm bánh kẹo truyền thống tại xã Xuân An.

Những người phụ nữ ấy không chỉ làm chủ kinh tế gia đình mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều lao động nữ khác vươn lên.

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được sự quan tâm rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQVN tỉnh. Trong đó, đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức và đông đảo quần chúng nhân dân; bên cạnh đó tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ “Phong trào thi đua Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Các phong trào thi đua được phát động từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp đối với công tác giảm nghèo.

Công tác giảm nghèo của tỉnh thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan, đời sống người dân ngày càng được nâng lên góp phần giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa…, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo.