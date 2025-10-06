Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

TPO - Tối 5/10, tại khu vực trung tâm xã Cần Giờ, sự kiện khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, rực rỡ sắc màu.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết lễ hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động phong phú tạo nên những trải nghiệm ấn tượng, lan tỏa hình ảnh Cần Giờ năng động đến với du khách.

Theo ông Dũng, lễ hội không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo. Đó là rừng ngập mặn - “lá phổi xanh” của thành phố, kiến trúc - tín ngưỡng Lăng Ông Thủy Tướng, con người Cần Giờ chân thành, nghĩa tình.

Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến An toàn - Thân thiện - Khác biệt.

Cần Giờ - vùng đất ven biển giàu truyền thống - vừa được thành lập theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa. Với diện tích hơn 15.700 ha, dân số hơn 27.000 người, xã Cần Giờ mang vị thế chiến lược quan trọng về kinh tế biển, môi trường và quốc phòng - an ninh.

Phân đoạn ngư dân ra khơi gặp phải sóng dữ khiến những khán giả xúc động.

Hình ảnh cá Ông xuất hiện cứu ngư dân, nhiều khán giả tán thưởng, dùng điện thoại quay lại với niềm hân hoan.

Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con ngư dân. Mỗi mùa lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn biển cả, tưởng nhớ tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (được công nhận năm 2013) - là lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng biển phía Nam. Hàng năm, vào Rằm tháng Tám âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về dự lễ. Họ cùng nhau thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ Ông Nam Hải, cầu cho mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.