Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

Phạm Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 5/10, tại khu vực trung tâm xã Cần Giờ, sự kiện khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, rực rỡ sắc màu.

tp-ld-1-39.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết lễ hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động phong phú tạo nên những trải nghiệm ấn tượng, lan tỏa hình ảnh Cần Giờ năng động đến với du khách.

Theo ông Dũng, lễ hội không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo. Đó là rừng ngập mặn - “lá phổi xanh” của thành phố, kiến trúc - tín ngưỡng Lăng Ông Thủy Tướng, con người Cần Giờ chân thành, nghĩa tình.

Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến An toàn - Thân thiện - Khác biệt.

tp-ld-1-37.jpg
Cần Giờ - vùng đất ven biển giàu truyền thống - vừa được thành lập theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa. Với diện tích hơn 15.700 ha, dân số hơn 27.000 người, xã Cần Giờ mang vị thế chiến lược quan trọng về kinh tế biển, môi trường và quốc phòng - an ninh.
tp-ld-1-32.jpg
Phân đoạn ngư dân ra khơi gặp phải sóng dữ khiến những khán giả xúc động.
tp-ld-1-33.jpg
Hình ảnh cá Ông xuất hiện cứu ngư dân, nhiều khán giả tán thưởng, dùng điện thoại quay lại với niềm hân hoan.
tp-ld-1-35.jpg
Lễ hội Nghinh Ông - Cần Giờ có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con ngư dân. Mỗi mùa lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn biển cả, tưởng nhớ tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ, cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.
tp-ld-1-26.jpg
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (được công nhận năm 2013) - là lễ hội lớn nhất của ngư dân vùng biển phía Nam. Hàng năm, vào Rằm tháng Tám âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đổ về dự lễ. Họ cùng nhau thắp nén nhang thành kính tưởng nhớ Ông Nam Hải, cầu cho mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.
tp-ld-1-34.jpg
tp-ld-1-29.jpg
tp-ld-1-25.jpg
tp-ld-1-30.jpg
Đêm khai mạc năm nay, sân khấu được dựng bên bãi biển lung linh ánh đèn. Những màn múa lân, rước sắc thần, biểu diễn nghệ thuật dân gian tái hiện đời sống ngư dân và nghi thức cầu ngư mang đậm bản sắc Nam Bộ. Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, đan xen giữa tín ngưỡng thiêng liêng và niềm vui hội làng.
Phạm Nguyễn
#Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ #ngư dân #du lịch biển #vùng đất Cần Giờ #truyền thống ngư nghiệp #phát triển kinh tế biển #văn hóa phi vật thể

Xem thêm

Cùng chuyên mục