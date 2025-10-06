Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

TPO - Tối 5/10, tại khu vực trung tâm xã Cần Giờ, sự kiện khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 đã diễn ra trong không khí trang trọng, rực rỡ sắc màu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết lễ hội năm nay diễn ra nhiều hoạt động phong phú tạo nên những trải nghiệm ấn tượng, lan tỏa hình ảnh Cần Giờ năng động đến với du khách.
Theo ông Dũng, lễ hội không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo. Đó là rừng ngập mặn - “lá phổi xanh” của thành phố, kiến trúc - tín ngưỡng Lăng Ông Thủy Tướng, con người Cần Giờ chân thành, nghĩa tình.
Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến An toàn - Thân thiện - Khác biệt.
Đêm khai mạc năm nay, sân khấu được dựng bên bãi biển lung linh ánh đèn. Những màn múa lân, rước sắc thần, biểu diễn nghệ thuật dân gian tái hiện đời sống ngư dân và nghi thức cầu ngư mang đậm bản sắc Nam Bộ. Không khí vừa trang nghiêm vừa rộn ràng, đan xen giữa tín ngưỡng thiêng liêng và niềm vui hội làng.