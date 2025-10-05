Trai vùng biển leo cột mỡ trong lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

TPO - Sáng 5/10, trong không khí rộn ràng của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, hàng trăm người dân và du khách đã cùng nhau cổ vũ sôi nổi cho trò chơi leo cột mỡ - một phần không thể thiếu trong chuỗi hoạt động dân gian truyền thống vùng biển.
Dưới chân cột, các đội chơi gồm những thanh niên khỏe mạnh, mình trần, vừa cười vừa hò reo trước khi bắt đầu thử thách.
Dù trời nắng gắt, người dân vẫn tích cực cổ vũ, thưởng tiền cho nhóm người chơi. Theo BTC, tổng tiền thưởng từ khán giả trong sáng 5/10 góp được lên tới 34 triệu đồng, được chia đều cho 20 người chơi.
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra từ ngày 5-7/10 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại xã Cần Giờ, TPHCM. Chương trình được mở đầu bằng nghi thức thượng cờ vào sáng 5/10. Ảnh: Hoàng Ngọc Diễm.