Trai vùng biển leo cột mỡ trong lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

TPO - Sáng 5/10, trong không khí rộn ràng của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, hàng trăm người dân và du khách đã cùng nhau cổ vũ sôi nổi cho trò chơi leo cột mỡ - một phần không thể thiếu trong chuỗi hoạt động dân gian truyền thống vùng biển.