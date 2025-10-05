Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Trai vùng biển leo cột mỡ trong lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Phạm Nguyễn

TPO - Sáng 5/10, trong không khí rộn ràng của lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, hàng trăm người dân và du khách đã cùng nhau cổ vũ sôi nổi cho trò chơi leo cột mỡ - một phần không thể thiếu trong chuỗi hoạt động dân gian truyền thống vùng biển.

tp-ld-1-12.jpg
Giữa sân chợ Cần Giờ, cọc gỗ cao hơn 6 m được bôi đầy mỡ bò trơn bóng, dựng thẳng đứng. Trên đỉnh cột treo sẵn phần thưởng là lá cờ, phong bao lì xì và các phần quà tượng trưng cho may mắn, tài lộc.
tp-ld-1-17.jpg
tp-ld-1-14.jpg
Dưới chân cột, các đội chơi gồm những thanh niên khỏe mạnh, mình trần, vừa cười vừa hò reo trước khi bắt đầu thử thách.
tp-ld-1-13.jpg
Khi tiếng trống khai hội vang lên, người chơi lần lượt ôm cột, trượt, ngã, rồi lại đứng dậy, quyết tâm chinh phục đỉnh cao trơn trượt đầy thử thách.
tp-ld-1-10.jpg
Đã hơn 15 lượt chinh phục thất bại, các thanh niên làm bệ đỡ sử dụng miếng lót để chống đau vai và đeo găng tay chống trơn.
tp-ld-1-8.jpg
Không khí xung quanh náo nhiệt và vui nhộn. Mỗi lần có người gần chạm được đến phần thưởng, tiếng hò reo lại vang lên, xen lẫn tiếng cười sảng khoái khi nhóm người chinh phục đuối sức tụt xuống vì trơn.
tp-ld-1-15.jpg
Một thanh niên lắm lem mỡ bò sau hơn mười lượt chinh phục không thành công.
tp-ld-1-5.jpg
“Leo cột mỡ không chỉ là trò vui mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, bền chí của người dân vùng biển. Dù trơn trượt, ngã bao lần, vẫn phải cố gắng đến cùng mới giành được chiến thắng”, ông Nguyễn Văn Minh – một người dân xã Long Hòa chia sẻ.
tp-ld-1-21.jpg
tp-ld-1-19.jpg
tp-ld-1-20.jpg
tp-ld-1-23.jpg
Dù trời nắng gắt, người dân vẫn tích cực cổ vũ, thưởng tiền cho nhóm người chơi. Theo BTC, tổng tiền thưởng từ khán giả trong sáng 5/10 góp được lên tới 34 triệu đồng, được chia đều cho 20 người chơi.
tp-ld-1-2.jpg
Trò chơi leo cột mỡ xuất phát từ tục lệ cầu may của ngư dân trước mùa biển mới. Người thắng cuộc được xem là người mang “vận đỏ”, đem lại bình an, thuận buồm xuôi gió cho cả làng chài. Chính vì vậy, dù đã qua bao năm, trò chơi này vẫn được duy trì, trở thành nét đặc trưng trong không khí hội làng vùng biển Cần Giờ.
tp-ld-1-7.jpg
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những thanh niên hò reo dưới chân cột mỡ trơn nhẫy, ánh mắt người dân rạng rỡ hướng lên đỉnh cột… đã khơi dậy tinh thần vượt khó, gắn kết cộng đồng cùng niềm tự hào của người Cần Giờ mỗi mùa lễ hội Nghinh Ông.
tp-ld-1-16.jpg
Đám đông reo vui khi chinh phục thành công cây trụ mỡ bò.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra từ ngày 5-7/10 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại xã Cần Giờ, TPHCM. Chương trình được mở đầu bằng nghi thức thượng cờ vào sáng 5/10. Ảnh: Hoàng Ngọc Diễm.
tp-3.jpg
Sau khi lá đại kỳ thượng xong, giải đua xe đạp mừng lễ chính thức tranh tài. Ảnh: Hoàng Ngọc Diễm.
tp-ld-1-22.jpg
Ở một không gian khác, người dân tham gia các trò chơi dân gian. Trong ảnh, các em nhỏ đang tham gia trò chơi lựa đậu.Ảnh: Hoàng Ngọc Diễm.
Phạm Nguyễn
#lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ #leo cột mỡ #trò chơi dân gian #văn hóa Cần Giờ #lễ hội truyền thống #bóng đá biển #đoàn kết cộng đồng

