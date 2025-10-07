Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Jennifer Lopez tình tứ bên Ben Affleck

Tú Oanh

TPO - Jennifer Lopez và Ben Affleck tái hợp tại buổi ra mắt phim mới ở thành phố New York. Khác với sự lạnh nhạt vào thời điểm trước ly hôn, hai diễn viên có nhiều cử chỉ thân mật với nhau.

Ngày 6/10, Jennifer Lopez và Ben Affleck bất ngờ xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Kiss Of The Spider Woman ở New York, Mỹ.

Họ trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì lần đầu xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 1, mà còn bởi những cử chỉ thân mật, tình tứ như chưa hề có chuyện chia tay.

j1.jpg
Jennifer Lopez và Ben Affleck đứng cạnh nhau lúc chụp ảnh tập thể. Ảnh: Getty Images.

Hai người đứng cạnh nhau trong lúc chụp ảnh, liên tục trao nhau ánh nhìn chăm chú và nụ cười tươi tắn. Tài tử sinh năm 1972 ôm eo vợ cũ, còn đỡ Jennifer khi thấy cô di chuyển khó khăn trong bộ váy bó sát trên thảm đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, hai người còn bị bắt gặp chụm đầu nói chuyện. Có khoảnh khắc, Ben Affleck thì thầm vào tai người đẹp sinh năm 1969.

Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào tháng 8/2024 vào đúng ngày kỷ niệm hai năm ngày cưới. Lý do được đưa ra là “khác biệt không thể hòa giải”. Họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào đầu năm nay.

Cùng thời điểm đó, Kiss Of The Spider Woman được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Sundance.

Jennifer Lopez đảm nhận vai chính trong bộ phim ca nhạc Kiss of the Spider Woman. Cô hóa thân thành Ingrid Luna, có biệt danh là Spider Woman (người đàn bà nhện), là nữ điệp viên quyến rũ đàn ông để tiêu diệt họ. Đây là nhân vật trong trí tưởng tượng của Luis Molina, người đồng tính đi tù vì hành vi trái đạo đức.

b1.jpg
b2.jpg
Ben Affleck ôm eo, đỡ vợ cũ trên thảm đỏ. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài ra, giọng ca On The Floor cũng đảm nhận vai trò nhà sản xuất điều hành cùng Ben.

Tại buổi ra mắt, Ben hết lời khen ngợi vợ cũ với tờ Extra: “Cô ấy thật tuyệt vời trong phim. Tôi mong chờ ngày khán giả được xem phim. Tôi tự hào về bộ phim này hơn bất kỳ bộ phim nào tôi từng tham gia… Ngay từ đầu, khi tham gia bộ phim này, Jennifer dốc hết sức mình và cô ấy đã làm được. Cô ấy làm việc vô cùng chăm chỉ. Bạn có thể thấy được tất cả tài năng của cô ấy. Cô ấy là người lớn lên cùng với những bộ phim nhạc kịch kinh điển. Cô ấy thực sự làm được mọi thứ trong bộ phim này”.

Jennifer cũng ghi nhận công lao của chồng cũ trong việc giúp bộ phim được thực hiện khi tham gia buổi phỏng vấn với chương trình Today vào cùng ngày.

“Nếu không có Ben, bộ phim này không thể được làm ra. Tôi sẽ luôn ghi nhận điều đó cho anh ấy. Bộ phim nói về sự trốn thoát, về cách mà điện ảnh và nghệ thuật cứu rỗi chúng ta trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Việc thực hiện dự án này thực sự là giấc mơ trở thành hiện thực với tôi. Nó giúp tôi vượt qua, giúp tôi sống sót qua khoảng thời gian đầy thử thách trong cuộc sống cá nhân", cô trải lòng.

b41.jpg
b4.jpg
Cặp vợ chồng cũ trò chuyện thân mật ngay trước ống kính truyền thông. Ảnh: Getty Images.
j2.jpg
j21.jpg
Jennifer diện váy dài xuyên thấu khoe đường cong "đồng hồ cát". Chiếc corset lấy cảm hứng từ con nhện, phù hợp với vai diễn mới nhất của người đẹp không tuổi. Ảnh: Getty Images.
Tú Oanh
#Jennifer Lopez #Ben Affleck #ly hôn #thảm đỏ

