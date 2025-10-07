Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên

TPO - Khi ê-kíp “Cách em một milimet” tiết lộ thay toàn bộ diễn viên ở phần hai, khán giả lo ngại bộ phim đi vào vết xe đổ.

Chưa lên sóng đã gây tranh cãi

Bộ phim Cách em một milimet chuẩn bị khép lại phần một, mở ra chương mới ở giai đoạn trưởng thành.

Ê-kíp hé lộ dàn cast thay thế các nhân vật thời thơ ấu gồm Trọng Lân (Đức), Quỳnh Châu (Tú), Huỳnh Anh (Bách), Huyền Lizzie (Ngân), Hà Việt Dũng (Viễn), Dũng Hớn (Chiến), Hoàng Long (Biên) và Kiều My (Thư).

Trên các diễn đàn về phim Việt, khán giả để lại hàng trăm bình luận, bàn tán sôi nổi về chủ đề này.

Sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Hoàng Long hay Trọng Lân khiến người xem thích thú. Ngoài sự tương đồng về ngoại hình giữa các cặp nhân vật lúc nhỏ và lớn, diễn xuất của họ được kỳ vọng tiếp nối mạch chuyện một cách tự nhiên, tránh đứt gãy cảm xúc.

Trọng Lân, Huyền Lizzie được khen hợp vai Đức và Ngân lúc lớn.

Quỳnh Châu, Huỳnh Anh vào vai Tú và Bách giai đoạn trưởng thành.

Tuy nhiên, một số diễn viên như Dũng Hớn, Quỳnh Châu bị nhận xét chưa thực sự phù hợp đảm nhận vai Chiến và Tú lúc lớn.

Có người phát hiện giữa Ali Thục Phương và Quỳnh Châu có quá nhiều điểm khác biệt về ngoại hình. Còn với nhân vật của Chiến, số đông mong muốn cậu có sự trưởng thành, thay đổi hoàn toàn khi lớn, không phải một anh chàng to béo, hài hước như lúc nhỏ. Hay Hà Việt Dũng bị chê quá già, chỉ hợp vai bụi bặm, giang hồ.

“Hà Việt Dũng không hợp, nhìn già, đóng vai trộm cướp, giang hồ thì hợp hơn”, “Cá nhân tôi thấy vai trưởng thành 'dưới cơ' Chiến. Nếu chọn một diễn viên trông sâu sắc hơn thì tốt, body to là được coi như dậy thì thành công. Giữ nguyên thể trạng mà nom vai trưởng thành còn ngô nghê hơn cả Gia Bảo”, “Ali Thục Phương có răng khểnh, Quỳnh Châu có má lúm, nhìn ngoại hình đã thấy không hợp lý”, “Quỳnh Châu không phù hợp với vai Tú lắm”… là một số bình luận của khán giả.

Vết xe đổ của phim Việt

Việc bộ phim Cách em một milimet thay toàn bộ diễn viên ở phần hai khiến khán giả lo ngại sẽ đi vào vết xe đổ của Chúng ta của 8 năm sau.

Đúng như tên gọi, Chúng ta của 8 năm sau được xây dựng theo hai phần gồm tuổi thanh xuân và giai đoạn trưởng thành. Phần một bộ phim từng gây sốt sóng giờ vàng, tạo hiệu ứng tích cực và được nhiều khán giả yêu thích với sự tham gia của Quốc Anh, Hoàng Hà, Trần Nghĩa, Ngọc Huyền.

Tuy nhiên, sau khi thay diễn viên ở phần 2, phim liên tục gây thất vọng về kịch bản cũng như diễn xuất của dàn cast. Từ bộ phim đáng được mong đợi, Chúng ta của 8 năm sau bị nhận xét thảm họa. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc thay đổi dàn diễn viên gây đứt gãy cảm xúc và sự so sánh giữa hai phần.

Với Cách em một milimet, thay đổi diễn viên là phương án bắt buộc bởi khoảng cách thời gian khoảng 20 năm sau. Tuy nhiên, việc họ bị đặt lên bàn cân là điều khó tránh, đặc biệt khi dàn diễn viên nhí để lại ấn tượng sâu sắc.

Ngoài ra, khán giả bày tỏ lo ngại càng về sau phim sa đà vào bi kịch, drama tình ái. Không cần chờ tới phần hai, ngay ở những tập gần đây, người xem quyết định quay lưng khi bộ phim cạn ý tưởng, từ chữa lành thành chữa rách.

Cách em một milimet bị nhiều khán giả quay lưng khi sa đà vào bi kịch.

Cụ thể, để tạo nút thắt tâm lý và tình huống chia rẽ nhóm bạn, biên kịch chọn cái kết đau đớn và nghiệt ngã. Quyên ngừng tim sau trò nghịch dại của Hoàng nhưng Tú và Bách ôm hận vì nghĩ mình gây ra cái chết cho bạn thân. Đức, Biên rời làng, theo bố mẹ đi nơi khác. Bách gặp tai nạn mất trí nhớ, cả gia đình chuyển lên thành phố.

Bi kịch nối tiếp bi kịch khiến Cách em một milimet từ một bộ phim được cho là phù hợp với mọi lứa tuổi khiến người xem ngán ngẩm, quay lưng.

“Bệnh chung của phim Việt, chỉ được vài tập tươi sáng lại sa đà vào bi kịch, drama tình ái. Đến là chán”, “Tưởng có một bộ phim chữa lành thực sự, cuối cùng vẫn đi vào vết xe đổ của phim Việt”, “Mẹ con tớ quyết định không xem phim nữa vì quá bi kịch, kiểu cố tình để lấy nước mắt khán giả nhưng gây ám ảnh tâm lý nặng nề”, “Biết bao bộ phim bị quay lưng vì tham tình tiết giật gân, bi kịch vẫn không lấy đó làm bài học nhỉ”, “Tư duy làm phim cũ, biên kịch và đạo diễn không thoát ra được lối mòn nhàm chán”… là những ý kiến của khán giả.