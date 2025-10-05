Nỗi trăn trở của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

TPO - Hình ảnh giản dị của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi cứu trợ bà con các tỉnh miền Trung, miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 thu hút sự chú ý.

Ngày 5/10, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng tải một số hình ảnh thực tế trong chuyến từ thiện tại Tuyên Quang. Cô bày tỏ sự trăn trở mỗi lần đưa ra quyết định làm thiện nguyện rất khó khăn.

Cô lý giải bản thân phải vượt qua tâm lý khi ra về vẫn còn rất nhiều ánh mắt, trái tim khác chưa được lau khô và sưởi ấm.

“Chặng đường về luôn khó khăn hơn lúc đi. Mong rằng hình ảnh của đàn cò trắng bay từ đám mây đen về phía mặt trời trong cuối hành trình này, như một tín hiệu đẹp cho những ngày tiếp theo. Cuộc sống tươi đẹp”, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Những hình ảnh trong hành trình thiện nguyện của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền tại 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Tuyên Quang.

Theo dõi trang cá nhân của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền có thể thấy cô cùng nhóm bạn đã thực hiện hành trình thiện nguyện từ Tân Kỳ (Nghệ An), Nông Cống (Thanh Hóa) cho đến Tuyên Quang (Hà Giang cũ).

Hoa hậu Việt Nam 2004 cho biết Tuyên Quang sau ngày bão lũ chỉ còn lại bùn đất. Hai nhà máy nước sạch hư hại chưa thể cung cấp trở lại. Cô cho rằng 1.000 thùng nước sạch đoàn từ thiện mang tới bà con chỉ như muối bỏ bể.

Tương tự ở Tân Kỳ, Nghệ An, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ví nước sạch như nước thánh trong nhật ký thiện nguyện của mình.

“Lúc 8h sáng ngày 1/10 tại xã Tân Kỳ, Nghệ An. Chuyến hàng đầu tiên bà con nhận được. Nước sạch lúc này như nước thánh. Có những nụ cười, có những giọt nước mắt đã rơi xuống, có những xúc cảm không thể tả bằng lời. Chỉ cần thấy nhau, mọi thứ đều nhẹ rồi. Không sao đâu”, cô viết.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mong muốn các hãng nước sạch hay thực phẩm giảm giá trong khả năng có thể cho những chuyến hàng cứu trợ mùa lũ bão hàng năm để giúp được nhiều người dân hơn nữa.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, khi tròn 19 tuổi. Trả lời báo chí ngay thời điểm vừa đội vương miện, Nguyễn Thị Huyền cho biết cô chưa thấy áp lực gì lớn, mà rất vui vì được mang một sứ mệnh đặc biệt.

“Bản thân Huyền rất thích đi làm những công tác từ thiện. Là một sinh viên báo chí có điều kiện đi nhiều nơi, gặp những cuộc đời bất hạnh, Huyền thực sự đau lòng. Huyền nghĩ chỉ có tham dự cuộc thi, dùng tiếng vang của cuộc thi thì sẽ làm công tác đó có hệ thống và hiệu quả. Và hôm nay bước đầu Huyền đã thực hiện được nguyện vọng đó”, cô nói.

Sau 21 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền vẫn miệt mài và bền bỉ tham gia, góp sức trong công tác thiện nguyện. Người đẹp từng chia sẻ trước đây cô quan niệm làm từ thiện một cách lặng lẽ để tích đức cho con chứ không nên nói nhiều. Nhưng sau đó, cô hiểu rằng, kêu gọi nhiều người cùng chung tay sẽ khiến cho công việc từ thiện được hiệu quả và mang ý nghĩa xã hội.