Giai thoại về ma quỷ, tà thuật chốn cung đình

TPO - Phim điện ảnh "Hoàng tử quỷ" có nam chính là Thân Đức - kẻ mang dòng máu nửa người, nửa quỷ với âm mưu đẫm máu - do diễn viên Anh Tú Atus đảm nhận. Phim chứa đựng những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

Nơi truyền thuyết bị lãng quên sống dậy

Phim điện ảnh Hoàng tử quỷ lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng. Đây là tập truyện hư cấu có màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời Lý trong lịch sử Việt Nam để dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người.

Đạo diễn, nhà sản xuất khảo sát bối cảnh.

Dự án được thực hiện bởi đạo diễn Trần Hữu Tấn. Nhà sản xuất Dương Minh Hùng cho biết thách thức lớn nhất là chuyển thể khối lượng thông tin và tuyến truyện đồ sộ của Lý triều dị truyện thành phiên bản điện ảnh giới hạn thời gian.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn bày tỏ: “Làm phim kinh dị đã khó, phim kinh dị cổ trang còn khiến độ khó tăng lên rất nhiều. Ở dự án Hoàng tử quỷ, tôi có sự kết nối rất lớn về mặt văn hóa. Tôi muốn làm bộ phim này tốt nhất trong khả năng của mình, không chỉ để mang đến những thước phim thú vị cho khán giả, mà còn góp phần tạo động lực cho các bạn trẻ tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và hứng thú với thể loại phim cổ trang đậm chất Việt”.

Hoàng tử nửa người, nửa quỷ lần đầu có ở phim Việt

Diễn viên Anh Tú Atus đảm nhận vai Thân Đức - nam chính và cũng là Hoàng tử quỷ. Đây là kẻ mang dòng máu nửa người, nửa quỷ với âm mưu đẫm máu. Phim đánh dấu lần đầu Anh Tú đóng phim kinh dị cổ trang. Trong phim, anh sẽ diện đồ cổ trang và diễn xuất theo hướng kinh dị nặng đô.

Anh Tú đóng vai hoàng tử.

“Tôi bị thu hút ngay khi thấy tựa đề của phim, bởi đã là hoàng tử mà còn có chất quỷ nữa. Đọc kịch bản xong, tôi nhận lời vì thấy độ khó của vai diễn này. Nhân vật Thân Đức khác hoàn toàn với những hình ảnh trước đây trong các phim điện ảnh và đem đến nhiều thử thách cho tôi khi quay phim. Đây cũng là lần đầu tôi đóng phim kinh dị, đem khía cạnh phản diện lên màn ảnh rộng. Hy vọng đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả khi theo dõi bộ phim”, nam diễn viên nói.

Diễn viên Lương Thế Thành đảm nhận vai trưởng làng Lỗ Đạt - người trực tiếp đối đầu với nhân vật Thân Đức của Anh Tú Atus. Trưởng làng Lỗ Đạt có thần thái mạnh mẽ, chính trực. Lỗ Đạt luôn điềm tĩnh, cương nghị và cũng rất tình cảm, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhân vật của Lương Thế Thành cũng có thân hình vạm vỡ. Cặp nhân vật Lỗ Đạt - Thân Đức tạo nên đối trọng thú vị, hé lộ mạch phim hấp dẫn xoay quanh quyền lực, tà thuật và cả trận chiến tâm lý trong phim.

Hoàng tử quỷ là bộ phim đầu tiên Lương Thế Thành tham gia thuộc thể loại kinh dị - cổ trang. Tác phẩm cũng đánh dấu màn trở lại điện ảnh sau 13 năm của anh. "Lần đầu đọc kịch bản, tôi bị thu hút bởi nhân vật. Đây là vai chính diện đầu tiên khiến tôi cảm thấy cuốn như vậy", anh nói.

Vai nữ chính - cô đồng Trúc Anh - được giao cho diễn viên trẻ Hoàng Linh Chi. Nhân vật này có em gái là cô đồng Đào Mộng Yên do Rima Thanh Vy đảm nhận.

Hai cô đồng trong phim.

Đào Trúc Anh và Đào Mộng Yên được miêu tả "9 phần xinh đẹp, 10 phần thiện lương”. Ở làng Hủi, gia tộc họ Đào là những người truyền đời làm thầy đồng, đảm nhận việc cúng bái, tế lễ, trừ tà và chữa các bệnh vặt. Cô đồng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa thế giới con người và thế giới siêu nhiên.

Diễn viên Hoàng Linh Chi sinh năm 1998, được đạo diễn và nhà sản xuất phát hiện thông qua vòng tuyển chọn diễn viên. Trước đó, Hoàng Linh Chi có thời gian khá dài trau dồi diễn xuất nhờ tham gia đóng phim truyền hình và sân khấu kịch.

Rima Thanh Vy quen mặt với khán giả Việt qua loạt phim kinh dị đình đám, từng ghi dấu ấn với vai Tấm trong phim Cám (2024). Hoàng tử quỷ còn có nhân vật kể chuyện theo đúng nguyên tác, do diễn viên Thanh Trực thủ vai.