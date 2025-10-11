Nam thần Thái Lan sang Việt Nam gây sốt: 'Khán giả thích tôi cởi áo khoe cơ bắp'

TPO - Chiều 10/10, dàn diễn viên "Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng" gồm Nadech Kugimiya, Junior, Friend, Denise và Nina giao lưu tại TPHCM. Sự kiện diễn ra giữa lúc phim đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 27 tỷ đồng.
Friend Peerakrit Pacharabunyakiat là gương mặt mới xuất hiện trong series Tee Yod. Nam diễn viên nói anh bất ngờ trước sự chào đón của khán giả Việt Nam. “Tôi luôn muốn được du lịch ở Việt Nam nhưng chưa có dịp. Khi xuống sân bay, tôi thật sự sốc vì có nhiều fan chờ sẵn. Cảm giác được chào đón nồng nhiệt như vậy khiến tôi rất xúc động”.
Junior Kajbhandit Jaidee gọi chuyến giao lưu tại Việt Nam là "chuyến đi đặc biệt nhất trong đời. “Tôi cảm nhận rõ khán giả Việt Nam rất yêu điện ảnh và dành nhiều tình cảm cho phim Thái. Đây chắc chắn là chuyến đi đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi, vừa là kỷ niệm, vừa là động lực để tiếp tục cố gắng”, nam diễn viên chia sẻ.