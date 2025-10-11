Nam thần Thái Lan sang Việt Nam gây sốt: 'Khán giả thích tôi cởi áo khoe cơ bắp'

TPO - Chiều 10/10, dàn diễn viên "Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng" gồm Nadech Kugimiya, Junior, Friend, Denise và Nina giao lưu tại TPHCM. Sự kiện diễn ra giữa lúc phim đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 27 tỷ đồng.