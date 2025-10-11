Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nam thần Thái Lan sang Việt Nam gây sốt: 'Khán giả thích tôi cởi áo khoe cơ bắp'

Trạch Dương - Thanh Ngân - Thu Hà

TPO - Chiều 10/10, dàn diễn viên "Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng" gồm Nadech Kugimiya, Junior, Friend, Denise và Nina giao lưu tại TPHCM. Sự kiện diễn ra giữa lúc phim đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 27 tỷ đồng.

Dàn diễn viên Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng giao lưu tại TPHCM ngày 10/10. Video: Thanh Ngân - Thu Hà.
bdb08143.jpg
Chiều 10/10, dàn cast Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng đến TPHCM giao lưu cùng khán giả Việt Nam. Từ sớm, nhiều khán giả vây kín khu vực thảm đỏ đón nam thần Thái Lan Nadech Kugimiya cùng dàn diễn viên xuất hiện trong phần 3 bom tấn kinh dị.
bdb08548.jpg
Ngay khi xuất hiện tại thảm đỏ, dàn diễn viên liên tục nói "Xin chào Việt Nam". Tee Yod là thương hiệu kinh dị nước ngoài hiếm hoi có lượng fan lớn tại Việt Nam, hút khách suốt 3 phần phim. Tee Yod 3 giữ vững vị trí top 1 bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày sau 2 ngày ra rạp.
bdb07680.jpg
Đây là lần thứ hai nam chính Tee Yod sang Việt Nam. Nam diễn viên cho biết anh ấn tượng mạnh với sự ấm áp của người hâm mộ Việt ngay từ khi xuống sân bay. “Tôi rất hồi hộp khi có cơ hội quay lại Việt Nam. Tôi cũng như đoàn làm phim rất vui và hạnh phúc khi biết Tee Yod 3 được khán giả Việt yêu thích”, Nadech chia sẻ.
bdb07894.jpg
Trả lời câu hỏi về những cảnh khoe cơ bắp từ đầu đến cuối phim, Nadech nói anh không ngờ bản thân phải cởi áo xuyên suốt ba phần: "Tôi cảm giác khán giả ngày càng mong tôi làm vậy. Cá nhân tôi không muốn, nhưng nếu kịch bản yêu cầu thì tôi sẽ làm hết mình”. Nam diễn viên cho biết anh duy trì tập luyện mỗi ngày để giữ vóc dáng.
bdb07848-6223.jpg
Nadech chia sẻ thêm Tee Yod 3 có những cảnh quay dưới nước sâu 10 m, dòng chảy mạnh nên ê-kíp phải dùng dây an toàn và CGI để xử lý. "Điều khiến tôi tâm đắc nhất là thông điệp về tình cảm gia đình, sức mạnh giúp các thành viên vượt qua mọi hiểm nguy để cứu người thân”, Nadech nói.
bdb07922.jpg
Denise và Nina nói xúc động khi gặp lại khán giả Việt Nam. “Tôi không quên được những ánh mắt và nụ cười năm ngoái. Lần này khán giả còn nhiệt hơn, khiến tôi thấy như đang gặp lại người thân”, Denise nói.
bdb07641.jpg
Sao nhí Nina đang gây chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng. Tee Yod 3 có cảnh bị quỷ điều khiển, liếm bụng chị gái Yad, cảnh phim khiến cả đoàn rùng mình. “Ban đầu tôi nghĩ cảnh này rất khó, nhưng Nina chỉ cần vài lần là hoàn thành. Sau cảnh đó, tôi không thể nhìn bé bằng ánh mắt như trước nữa, bé diễn quá thật”, Denise nhận xét về Nina.
bdb07980.jpg
bdb07906.jpg
Friend Peerakrit Pacharabunyakiat là gương mặt mới xuất hiện trong series Tee Yod. Nam diễn viên nói anh bất ngờ trước sự chào đón của khán giả Việt Nam. “Tôi luôn muốn được du lịch ở Việt Nam nhưng chưa có dịp. Khi xuống sân bay, tôi thật sự sốc vì có nhiều fan chờ sẵn. Cảm giác được chào đón nồng nhiệt như vậy khiến tôi rất xúc động”.
bdb07684.jpg
bdb07983.jpg
Junior Kajbhandit Jaidee gọi chuyến giao lưu tại Việt Nam là "chuyến đi đặc biệt nhất trong đời. “Tôi cảm nhận rõ khán giả Việt Nam rất yêu điện ảnh và dành nhiều tình cảm cho phim Thái. Đây chắc chắn là chuyến đi đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi, vừa là kỷ niệm, vừa là động lực để tiếp tục cố gắng”, nam diễn viên chia sẻ.
bdb07752.jpg
bdb07786.jpg
Tại phần giao lưu, Nina khiến khán giả phấn khích khi bất ngờ nhảy theo trend nhạc Việt đang viral. “Trước khi sang đây, tôi xem TikTok Việt Nam mỗi ngày để học vũ đạo.Tôi muốn gửi món quà nhỏ này cho khán giả Việt”, Nina chia sẻ. Dàn diễn viên còn cùng cô bé nhảy phụ họa trong tiếng cười vang khán phòng.
bdb08193.jpg
Ngay sau buổi giao lưu, phim ghi nhận doanh thu 27 tỷ đồng – con số cao nhất của phim Thái tại Việt Nam từ trước đến nay. Theo Box Office Việt Nam, chỉ với hai ngày chiếu sớm 8-9/10, phim đã thu 20 tỷ đồng, vượt qua phần 2 và trở thành hiện tượng phòng vé mới. Trong ngày đầu mở bán, phim thậm chí vượt Tử chiến trên không - tựa phim Việt giữ thành tích đứng đầu doanh thu suốt ba tuần.
Trạch Dương - Thanh Ngân - Thu Hà
#Sự kiện giao lưu sao Thái Lan tại Việt Nam #Phim Tee Yod 3 và thành công phòng vé #Nadech Kugimiya và cảnh khoe cơ bắp #Ảnh hưởng của phim kinh dị Thái Lan tại Việt Nam #Giao lưu và cảm xúc của diễn viên với khán giả Việt #Cảnh quay dưới nước và kỹ thuật CGI trong phim #Thông điệp về tình cảm gia đình trong phim #Phản ứng của khán giả Việt Nam đối với sao Thái #Nhiệt huyết của diễn viên trẻ Nina và trend TikTok #Hiệu ứng doanh thu ấn tượng của Tee Yod 3 tại Việt Nam

