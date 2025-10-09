Uyển Ân: 'Tôi sống vượt sướng'

TPO - Sau chuỗi vai diễn trong phim trăm tỷ đồng, Uyển Ân thay đổi với hình tượng táo bạo trong "Chị ngã em nâng" của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Ở tuổi 26, Uyển Ân nói đôi lúc cô quên mất cảm giác khao khát đạt được thứ gì đó do "sống vượt sướng" vì là em của Trấn Thành.

Uyển Ân trở lại màn ảnh rộng với vai Hải Âu trong Chị ngã em nâng, nhân vật đánh dấu bước chuyển đáng kể trong diễn xuất của cô. Không còn là những vai trong sáng, ngây thơ, Hải Âu là cô gái từng lạc hướng, sống bản năng, có quá khứ nhiều vết xước nhưng khát khao được trở lại, nhất là khi cô gặp Lực (Thuận Nguyễn).

Sự xuất hiện của nhân vật mở ra nhiều nút thắt trong mối quan hệ giữa hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực. Vai diễn nhiều cảnh nóng, liên tục biến chuyển tâm lý giúp Uyển Ân ghi điểm. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, nữ diễn viên chia sẻ quá trình nhận vai, những áp lực khi là em gái của đạo diễn nổi tiếng Trấn Thành.

'Tôi có kinh nghiệm đóng cảnh nóng'

- Vì sao Uyển Ân đồng ý nhận lời mời của đạo diễn Vũ Thành Vinh?

- Tôi tham gia nhiều phim gia đình trước đây như Nhà bà Nữ, Mai, Cô dâu hào môn, Cái giá của hạnh phúc… Tôi muốn trải nghiệm bộ phim tập trung vào tình yêu đôi lứa. Dự án này đến đúng lúc, tôi thấy thú vị, cũng là sự tươi mới cho chính tôi.

- Trong phim Uyển Ân có cảnh nóng với Thuận Nguyễn. Đạo diễn nói có thỏa thuận tiền kỳ, quay lại nhiều lần, thậm chí phải uống rượu để nhập vai, chị nói gì?

- Tôi từng đóng cảnh nóng trong Cô dâu hào môn, nhưng cảnh đó nhẹ nhàng hơn, còn lần này đậm sâu hơn. Tôi có kinh nghiệm đóng cảnh nóng nên diễn mượt mà hơn. Lúc trước diễn tôi uống rượu đến mất cả ý thức, lần này chỉ cần chút men là tôi diễn tốt.

Kịch bản quay nóng hơn, lâu hơn, nhưng lên phim thì cắt. Tôi cũng ‘làm công ăn lương’ nên đạo diễn yêu cầu gì mình làm theo.

- Cảnh nóng có gây khó khăn gì cho chị?

- Không nhiều lắm. Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi cứ thế mà làm. Nhưng khi bấm máy thì cứng đơ, để anh Thuận dẫn dắt hết. Anh ấy giỏi, nên chỉ cần hai take là xong.

- Chị có 2 phim trăm tỷ là Nhà bà Nữ và Bộ tứ báo thủ, điều đó khiến chị áp lực thế nào?

- Bất kỳ diễn viên nào khi tham gia dự án cũng đều mong muốn bộ phim đó được khán giả yêu quý. Cái “trăm tỷ” là minh chứng và thể hiện rằng khán giả đã thực sự yêu thương. Tôi may mắn khi góp mặt trong những bộ phim trăm tỷ trước kia, nhưng chắc chắn một mình tôi không làm được điều đó, cần có sự cộng hưởng của ê-kíp. Tôi may mắn được hưởng ké từ sức lan tỏa đó.

Tôi không quá áp lực nếu những bộ phim sau này không may mắn bằng phim trước.Khi nhận lời tham gia dự án, tôi chọn vì thích nhân vật đó. Khi đã nhận, chắc chắn tôi làm việc hết sức để truyền tải nhân vật một cách tốt nhất. Còn vận mệnh, số phận của bộ phim còn phụ thuộc vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Mỗi bộ phim có số phận riêng. Thành công hay không do nhiều yếu tố cộng hưởng. Tôi chỉ là một phần trong đó. Nhiệm vụ của tôi là làm tốt nhất vai trò được giao. Tôi không áp lực kiểu “phim của anh Hai (Trấn Thành - PV) thì phải làm sao còn phim của người khác thì làm như thế nào”.

- Nhân vật Hải Âu phóng khoáng trong tình cảm, có nhiều cảnh nóng, chị có tham khảo ý kiến anh trai Trấn Thành?

- Thật ra từ trước đến giờ tôi ít khi chia sẻ với anh. Tôi cũng muốn có trải nghiệm riêng. Chỉ khi nào gặp khuất mắc về chuyên môn, tôi mới tìm đến anh. Tôi phải tự đi con đường riêng, cái gì cũng hỏi giống dọn sẵn quá.

Làm với anh Thành, tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là em út nên được anh chăm sóc rất kỹ. Tôi như trải qua workshop khắc nghiệt, để sau này làm việc với đoàn khác tôi chuyên nghiệp hơn.

Tôi thoải mái khi làm việc với anh Vinh. Tôi thấy may mắn khi hầu hết đạo diễn đều cho tôi không gian tự do, nhẹ nhàng. Làm việc với nghệ sĩ kỳ cựu như chị Lê Khánh, tôi học được sự chủ động. Trước đây, tôi chỉ đợi mọi người chuẩn bị. Nay tôi chủ động hỏi, nắm tiến độ để công việc nhanh và năng suất hơn.

'Nhiều lúc tôi quên vì sống sướng quá'

- Chị hẳn nhiều lo lắng khi 'tự bơi'?

- Ngược lại, làm với anh Thành áp lực hơn. Hai anh em thân nhau nên tôi bị góp ý thẳng thắn và nặng hơn. Khi ra ngoài, với sự rèn luyện từ anh Thành, tôi làm việc thoải mái hơn nhiều và tất mọi người cũng nhẹ nhàng với tôi.

- Có anh trai o bế, dọn sẵn, chị có cảm thấy mình quá may mắn khi bước vào nghề này?

- Làm gì có chuyện dọn sẵn, không có đâu. May mắn thì chắc chắn có. Tôi biết ơn vì những điều đến với mình, nhưng dọn sẵn thì không. Nhiều lúc tôi nằm ở nhà, ế show, cha mẹ hỏi sao không đi làm, tôi cũng buồn lắm.

Tôi không muốn chia sẻ để mẹ buồn. Mẹ tôi cũng đủ mệt rồi. Nhưng anh Hai cũng thường mắng tôi là “con này sống vô tâm, không quan tâm người khác”. Nhưng thật ra tôi tự thu mình để giải quyết tâm lý của mình xong rồi mới xuất hiện. Tôi không muốn mọi người thấy tôi buồn hay yếu đuối.

- Có vẻ chị “sợ” anh mình?

- Thật ra dùng từ sợ thì hơi hung hăng, phải dùng từ nể thì đúng hơn. Anh Hai là người thương tôi nhất trên cuộc đời. Chính vì điều đó, tôi không nghe lời ai như anh Hai. Tất nhiên tôi cũng có chính kiến, độc lập.

- Nỗi khổ riêng của chị?

- Hiện tại tôi quá may mắn vì có người anh ở bên, gia đình hạnh phúc, công việc đều đều. Cái trăn trở chính là học cách sống “vượt sướng”.

Nhiều lúc tôi bị quên đi vì bản thân quá may mắn. Với những ân huệ đang có, tôi thường quên đi cảm giác khao khát, phải trầy da tróc vẩy để đạt được điều mình muốn. Nhiều khi tôi quên vì cuộc sống sướng quá, được ông trời ban cho nhiều thứ quá. Đôi khi cũng có người nhắc, hoặc có tác động để bản thân nhớ ra.

Về tình cảm, anh trai cũng hay lo, tôi biết anh rất khó tính nhưng cũng rất dễ. Tức là anh không cấm cản gì cả. Nhưng tôi là con gái, khi bước vào một mối quan hệ nên có tiêu chuẩn, nguyên tắc rõ ràng. Tôi thường mất một khoảng thời gian để tìm hiểu, sau đó mới nói với anh. Khi tôi giới thiệu cũng là lúc “mở cửa” luôn rồi, anh cũng chấp nhận thôi.

Có lần tôi uống rượu, về nhà lè nhè. Mà thời đó anh tôi ghét nhất con gái uống rượu. Lúc đó tôi với anh hai có trận ẩu đả với nhau, xong tôi cũng khóc và xin lỗi anh.

- Sau ba năm đặt chân vào điện ảnh, chị thấy bản thân trưởng thành ra sao?

- Ngay từ khi tôi còn nhỏ, anh Hai của tôi đã rất nổi tiếng. Tôi ý thức được việc mình phải có hành xử, hành vi cho đúng với cộng đồng. Từ nhỏ tôi luôn tự nhận thức mọi lời nói, chia sẻ trên mạng xã hội phải nằm trong phạm vi cho phép, không vượt quá giới hạn, không gây khó khăn cho ai. Tôi cũng quen với điều đó và thấy bản thân ngày càng chững chạc, trưởng thành và có nhiều thay đổi.