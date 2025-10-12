Thầy cô vùng cao ‘hóa đầu bếp’, nấu cơm cho học trò nghèo

TPO - Dù không thuộc diện bán trú, nhưng gần 200 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – THCS Đăk Sao 1 (xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn được ăn cơm trưa miễn phí ngay tại trường, nhờ tấm lòng của tập thể thầy cô và sự chung tay của phụ huynh, mạnh thường quân.

Ngày 11/10, ông Phạm Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học – THCS Đăk Sao 1 (xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trường tổ chức nấu ăn trưa miễn phí cho khoảng 170 học sinh không thuộc diện bán trú.

Theo đó, mô hình nấu ăn trưa miễn phí được khởi động từ năm học 2024–2025 với gần 180 học sinh. Sang năm học 2025–2026, mô hình này vẫn tiếp tục được duy trì với 170 em.

Thầy cô vào bếp nấu bữa trưa miễn phí cho các em học sinh.

“Các em đi học 2 buổi/ngày, nhà khá xa trường, nên nhiều khi sáng đi học, trưa về rồi chiều lại vắng học buổi 2, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập. Với mong muốn giúp các em có điều kiện học tốt hơn, trường quyết định nấu ăn trưa miễn phí cho học sinh không thuộc diện bán trú. Các em ăn xong nghỉ trưa tại trường để tiếp tục học buổi chiều, không phải vất vả đi lại”, thầy Việt chia sẻ.

Giờ nghỉ trưa ở Trường PTDTBT Tiểu học – THCS Đăk Sao 1, khung cảnh thật bình dị, khói bếp lan giữa sân trường, thầy cô đảo cơm, các em xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt. Những bữa cơm giản dị nhưng đầy yêu thương giúp các em no bụng, đủ sức học buổi chiều.

Nhiều phụ huynh còn mang rau, bí, măng hoặc trực tiếp đứng bếp nấu cùng thầy cô.

Em Y Như học sinh lớp 5 bẽn lẽn nói: “Sau khi tan học buổi sáng, con phải về nhà ăn cơm rồi mới đến lớp, đi quãng đường cũng khá xa nên mệt lắm. Còn 2 năm nay, con được thầy cô nhà trường nấu ăn trưa miễn phí. Con rất vui, cơm trưa ngon và giúp con học tập tốt hơn.

Chị Y Thuyền, một phụ huynh chia sẻ, ngày trước con tôi phải về nhà ăn trưa, nhưng hai năm nay con tôi được ăn trưa ở trường, vừa tiện vừa yên tâm. Mong thầy cô và nhà trường duy trì việc này lâu dài.

Bữa trưa ấm lòng của các em học sinh ở Trường PTDTBT Tiểu học – THCS Đăk Sao 1.

Được biết, hoạt động này đã duy trì 2 năm nay, kinh phí do giáo viên đóng góp, thêm sự hỗ trợ của mạnh thường quân. Nhiều phụ huynh còn mang rau, bí, măng hoặc trực tiếp đứng bếp nấu cùng thầy cô.