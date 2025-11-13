'Ốc đảo xanh' giữa đầm Thị Nại xơ xác sau bão

TPO - Sau bão số 13, xóm Cồn Chim - “ốc đảo xanh” giữa đầm Thị Nại (tỉnh Gia Lai) hiện lên với những màu xám của đổ vỡ. Từ trên cao nhìn xuống, những hàng bần, đước, dừa nước từng che chở cho dân xóm nay cũng nằm ngã rạp, héo úa giữa bùn nước.

Xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) như một ốc đảo xanh rì giữa lòng đầm Thị Nại mênh mông. Xóm hiện có gần 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu.

Nhà cửa người dân xóm Cồn Chim bị gió bão làm đổ sập. Clip: Trương Định

Cơn bão số 13 đi qua để lại hậu quả nặng nề không chỉ với cuộc sống người dân mà còn với thiên nhiên, hệ sinh thái Cồn Chim. Những hàng bần, đước, dừa nước vài chục năm tuổi bị gió quật ngã, xơ xác, héo úa.

Theo Trung tâm Khuyến nông Gia Lai, bão số 13 đã làm khu rừng ngập mặn tại Cồn Chim bị thiệt hại nặng. Tổng diện tích rừng thiệt hại lên đến 88,11 ha. Hiện nay, đơn vị đang tích cực theo dõi tình trạng phục hồi của rừng, đồng thời sẽ có văn bản để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường có định hướng chỉ đạo triển khai.

‘Ốc đảo xanh’ tại Gia Lai sau bão Kalmaegi. Ảnh: Dũng Nhân.

Cũng theo người dân xóm Cồn, mấy chục năm qua, họ chưa từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội như thế. Gió gào thét suốt đêm, thủy triều dâng cuồn cuộn.

“Tầm khoảng 10 giờ, gió bắt đầu mạnh lại, thủy triều cũng dâng cao nước ngập gần tới cổ tôi. Con trai thấy được nên kéo lên chứ không cũng gặp nguy rồi, nhà cửa thì giờ sụp đổ hết”, bà Đỗ Thị Chắn (66 tuổi, xóm Cồn Chim) kể lại.

Bà Nguyễn Thị Chưa thở dài bên căn nhà bị gió bão đánh sập. Ảnh: Trương Định.

Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Chưa (74 tuổi) cho biết: Trước khi bão đổ bộ, bà được chính quyền hỗ trợ đi sơ tán. Bão qua, bà trở về nhìn căn nhà chỉ còn lại đống hoang tàn, gạch ngói vương vãi khắp nơi. “Đêm đó mà không di dời chắc chết rồi”, bà nói.

Theo người dân, những ngày qua, các lực lượng chức năng đã được tăng cường về xóm để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Sự có mặt của họ là nguồn động viên lớn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Căn nhà của người dân xóm Cồn Chim bị tốc mái, đổ sập sau bão. Ảnh: Trương Định.

Người dân xóm Cồn Chim cho biết, trong đêm bão thủy triều dâng khiến nước tràn vào cao gần tới cổ. Ảnh: Trương Định.

Ngày 10/11, UBND tỉnh Gia Lai đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra tại 65 xã, phường.

Theo thống kê của địa phương, bão số 13 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 2 người chết, 12 người bị thương; 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 7.750 nhà bị thiệt hại rất nặng, 8.073 nhà bị thiệt hại nặng, 32.833 nhà bị thiệt hại một phần và hơn 10.322 nhà bị ngập nước…

Khung cảnh đổ nát sau bão. Ảnh: Trương Định.

Sách vở của học sinh bị ướt. Ảnh: Trương Định

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để tổ chức cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân. Khẩn trương đánh giá toàn diện và tập trung sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng then chốt như giao thông, thủy lợi, điện lưới, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế và cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tổ chức các điểm ở tạm thời an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân bị mất nhà. Tổ chức hỗ trợ, động viên tinh thần người dân, đặc biệt là các hộ chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tiếp tục duy trì cảnh báo, giám sát để phòng ngừa các rủi ro phát sinh như sạt lở đất sau mưa, cháy nổ do chập điện, hoặc các đợt thiên tai tiếp theo…

Tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ 60 triệu đồng cho mỗi gia đình có nhà bị sập do bão để xây dựng lại nhà ở, song không được xây dựng lại ở các khu đã di dời. Cùng với đó, hỗ trợ 5 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái hoàn toàn và 2 triệu đồng đối với nhà bị tốc mái một phần.