BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 03 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 09/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản – kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Ngay sau khi bão tan, BIC đã cử cán bộ giám định bồi thường nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị tổn thất nặng, kịp thời ghi nhận thông tin thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng xử lý ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại. BIC cũng trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên tinh thần khách hàng và cam kết đồng hành trong quá trình khắc phục hậu quả tổn thất.

Đối với các vụ tổn thất mang tính chất đặc biệt, có diễn biến phức tạp, BIC đã chỉ định ngay các đơn vị giám định độc lập tiến hành giám định tổn thất, đồng thời cử cán bộ giám định của BIC phối hợp thực hiện nhằm xác định đúng nguyên nhân, mức độ tổn thất và các căn cứ pháp lý để triển khai phương án tạm ứng hoặc bồi thường cho khách hàng.

Trong bối cảnh thiệt hại do bão số 13 gây ra trên toàn quốc đang ở mức nghiêm trọng, BIC sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khách hàng và đối tác để đẩy nhanh tiến độ xử lý bồi thường.

Với cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh, BIC sẽ huy động tối đa nguồn lực để đảm bảo công tác giám định và chi trả bồi thường được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định, góp phần giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh sau thiên tai.