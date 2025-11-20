Ngập lụt Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai: Nhiều trực thăng quân sự sẵn sàng bay cứu trợ

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động nhiều tổ bay trực thăng chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các khu vực bị lũ lụt tại miền Trung.

Với tinh thần khẩn trương, Sư đoàn Không quân 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ - cứu nạn, sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Video: Tổ bay trực thăng Mi-8 của Trung đoàn 930 (Sư đoàn Không quân 372) sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào miền Trung.

Theo đó, Trung đoàn 930 đã chuẩn bị hai máy bay Mi-171, Mi-8 sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Hiện nay, Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị và sẽ cơ động chuyển sân hai máy bay trực thăng từ sân bay Đà Nẵng và sân bay Phù Cát để thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ.

Cũng trong sáng 20/11, thực hiện lệnh của Sư đoàn Không quân 370, Trung đoàn 917 đã khẩn trương điều hai trực thăng Mi-171 cất cánh từ sân bay Cần Thơ tới sân bay Phan Rang.

Tại đây, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, bốc xếp khoảng 2 tấn hàng hóa để sẵn sàng bay cứu trợ người dân đang gặp nguy khó.

Video: Tổ bay trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) chuẩn bị sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào miền Trung.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Phượng Hoàng

Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đèo Phượng Hoàng, trên Quốc lộ 26 tiếp tục xảy ra sạt lở tại Km35+300 Quốc lộ 26 (qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp phía Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện, không cho xe đi lên đèo.