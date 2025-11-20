Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngập lụt Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai: Nhiều trực thăng quân sự sẵn sàng bay cứu trợ

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động nhiều tổ bay trực thăng chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các khu vực bị lũ lụt tại miền Trung.

Với tinh thần khẩn trương, Sư đoàn Không quân 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ - cứu nạn, sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Video: Tổ bay trực thăng Mi-8 của Trung đoàn 930 (Sư đoàn Không quân 372) sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào miền Trung.

Theo đó, Trung đoàn 930 đã chuẩn bị hai máy bay Mi-171, Mi-8 sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Hiện nay, Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị và sẽ cơ động chuyển sân hai máy bay trực thăng từ sân bay Đà Nẵng và sân bay Phù Cát để thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ.

Cũng trong sáng 20/11, thực hiện lệnh của Sư đoàn Không quân 370, Trung đoàn 917 đã khẩn trương điều hai trực thăng Mi-171 cất cánh từ sân bay Cần Thơ tới sân bay Phan Rang.

Tại đây, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, bốc xếp khoảng 2 tấn hàng hóa để sẵn sàng bay cứu trợ người dân đang gặp nguy khó.

Video: Tổ bay trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) chuẩn bị sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào miền Trung.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Phượng Hoàng

Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đèo Phượng Hoàng, trên Quốc lộ 26 tiếp tục xảy ra sạt lở tại Km35+300 Quốc lộ 26 (qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp phía Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện, không cho xe đi lên đèo.

Tiếp tế, không để dân thiếu đói

Trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB85 (Trung đoàn BB888, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã cơ động bằng xuồng và ca nô tiếp cận xã Tuy An Bắc - địa bàn đang bị cô lập nặng (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Mì tôm, lương khô, nước uống được vận chuyển liên tục nhằm bảo đảm không hộ dân nào bị thiếu đói trong thời điểm khó khăn. Nhiều khu vực ngập sâu, dòng chảy mạnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “tất cả vì Nhân dân”.

Nguyễn Minh
#trực thăng quân sự #bay cứu trợ vùng ngập lụt ở miền Trung #Quân chủng Phòng không - Không quân #Bộ Quốc phòng #các đơn vị Không quân #Sư đoàn Không quân 372 #Trung đoàn 930 #cứu hộ - cứu nạn #Sư đoàn Không quân 370 #Trung đoàn 917

Xem thêm

Cùng chuyên mục