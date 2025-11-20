Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp đèo Mimosa, chỉ dẫn hai tuyến đường đèo lên Đà Lạt

TPO - Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Mimosa và có chỉ dẫn hướng di chuyển cho người dân cùng du khách đi Đà Lạt.

Sáng 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600÷Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+923÷Km249+968 quốc lộ 20.

Hiện trường sạt lở đèo Mimosa rạng sáng 20/11.

Trước đó, rạng sáng 20/11, trên đèo Mimosa thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, một đoạn đường bị sạt xuống vực khiến phương tiện không thể lưu thông. Ghi nhận ban đầu, mặt đường sạt lở phía taluy âm kéo dài khoảng 70m, tạo hàm ếch sâu hơn 40m.

Còn tại đèo Prenn, do mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến sáng 17/11 đã làm tuyến đường đèo này bị sạt lở nghiêm trọng đoạn từ Km 224+600 đến Km 224+700. Ngay sau đó, tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo này.

Toàn cảnh hiện trường sạt lở trên đèo Prenn.

Như vậy, người dân cùng các phương tiện đã bị cấm lưu thông trên 2 tuyến đường đèo Mimosa và Prenn. Để vào khu vực Đà Lạt, người và phương tiện lưu thông theo hướng xã Tà Nung cũ và hướng Hồ Tuyền Lâm (thường gọi đèo Sacom).

Hai tuyến đường để người dân và du khách lên Đà Lạt:

Chỉ dẫn hướng di chuyển đèo Sacom lên Đà Lạt.

Chỉ dẫn hướng di chuyển đèo Tà Nung lên Đà Lạt.