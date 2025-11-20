Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quân đội sẵn sàng trực thăng bay tiếp tế, hỗ trợ vùng lũ ở Gia Lai và Đắk Lắk

Nguyễn Thành
TPO - Sư đoàn Không quân 372 đã tiếp nhận trang thiết bị cứu hộ để hỗ trợ vùng ngập lũ, sẵn sàng vận chuyển bằng đường hàng không đến với người dân ở Gia Lai và Đắk Lắk

Ngày 20/11, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Toàn bộ số trang bị này đã được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để vận chuyển bằng đường hàng không đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt. Hiện, Sư đoàn 372 đã bố trí lực lượng, phương tiện bay, sẵn sàng cất cánh thực hiện các chuyến vận tải cơ ngay khi thời tiết cho phép.

da-nang-khong-van-tiep-te-911763603135.jpg
Bộ CHQS TP Đà Nẵng phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 tiếp tế hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng cho tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, nhiều khu vực của Gia Lai và Đắk Lắk đang mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư bị cô lập. Việc tăng cường trang bị cứu sinh từ Đà Nẵng được xem là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng tiếp cận, sơ tán dân và bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372 để kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ trong những ngày tới.

da-nang-khong-van-tiep-te-611763603127.jpg

Cũng trong ngày 20/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB85 (Trung đoàn BB888, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã dùng xuồng, ca nô vượt dòng nước xiết tiếp cận xã Tuy An Bắc một trong những địa bàn bị cô lập nặng nề nhất.

Với tinh thần “Tất cả vì Nhân dân”, lực lượng cơ động nhanh đã vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, lương khô, nước ngọt… kịp thời chuyển đến tay bà con. Nhiều điểm ngập sâu, dòng chảy mạnh, phương tiện phải đánh lái liên tục để giữ an toàn, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, quyết tâm không để người dân bị thiếu đói giữa lũ dữ.

2003695465316538806.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB85 tiếp tế vùng ngập lũ ở Tuy An.

Theo thống kê ban đầu, xã Tuy An Bắc hiện có 16/20 thôn bị ngập diện rộng, nhiều hộ dân phải lên gác tránh lũ, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, sự có mặt kịp thời của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết giữa quân với dân.

Hiện Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tăng cường phương tiện, tổ chức cứu trợ, hỗ trợ di dời những hộ dân ở vị trí nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Nguyễn Thành
