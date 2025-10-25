Vỡ đê bao ở Đồng Tháp nhấn chìm hàng trăm ha lúa

TPO - Do ảnh hưởng của triều cường, mưa lớn cùng lũ dâng cao đã làm vỡ nhiều tuyến đê bao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, như vỡ đê bao ở xã Trường Xuân, Phương Thịnh, huyện Tháp Mười (cũ) khiến hàng trăm héc ta (ha) lúa chìm trong nước.

Ông Nguyễn Văn Lý ở xã Trường Xuân có 2 ha lúa bị ngập do vỡ đê bao vào đêm 22/10. Sau khi sự cố xảy ra, hàng chục người đã cố gắng gia cố đê bằng cừ tràm nhưng không thể chống đỡ trước con nước quá lớn. Nước tràn đồng làm thiệt hại hơn 133 ha lúa đã xuống giống hơn một tháng. Chủ ruộng đã bón hai đợt phân, chi phí đầu tư khoảng 20 triệu đồng mỗi ha. Ông Lý cho biết, giờ có bơm nước ra thì lúa cũng úng không cứu được.

Vỡ đê nhấn chìm hàng trăm héc ta lúa ở Đồng Tháp. Trong ảnh, ô đê bao 155 ha, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp bị vỡ hôm 23/10.

Gần đó, ô đê bao bờ Đông kênh 5 Phước, xã Phương Thịnh cũng bị vỡ hôm 23/10, với tổng diện tích 155 ha lúa mới sạ 20 ngày bị ảnh hưởng, và một số vườn cây ăn trái, ước thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Chơn Thiện, Trưởng Phòng Kinh tế xã Phương Thịnh, phát hiện đê vỡ địa phương đang huy động 70 người gồm công an, dân quân, cùng nhiều thiết bị máy móc gia cố nhưng áp lực nước quá lớn không thể giữ đê. UBND xã đề xuất tỉnh có hỗ trợ để nông dân vượt qua khó khăn.

Ngoài diện tích này, toàn xã Phương Thịnh còn hơn 7.000 ha lúa đã xuống giống bị nước lũ uy hiếp. Chính quyền xã cùng người dân tổ chức gia cố đê, ứng trực để bảo vệ lúa.

Trước tình hình lũ dâng cao kết hợp triều cường và mưa tại chỗ, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đánh giá hệ thống đê bao, rà soát, các vị trí xung yếu, khu ô bao chưa đảm bảo an toàn, có nguy cơ tràn, vỡ.

Nước dâng cao nhấn chìm lúa của người dân Đồng Tháp.

Theo Sở NN&MT Đồng Tháp, từ ngày 8 đến 16/10, lũ kết hợp triều cường và những đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương như phường Sa Đéc, phường Mỹ Trà và các xã Hiệp Đức, Phú Hựu, Phú Thọ, Tân Long, Tân Nhuận Đông, Thanh Bình, Tân Phú Trung. Thiên tai đã làm 17 căn nhà và 5 phòng học bị ngập nước; nhiều tuyến bờ bao với tổng chiều dài khoảng 7km bị tràn; gây thiệt hại hoàn toàn 88 ha lúa mới gieo sạ và 3,5 ha hoa màu; ảnh hưởng đến 447 ha vườn cây ăn trái và 2,5 ha diện tích nuôi thủy sản. Ước tổng thiệt hại trong đợt này khoảng 8,6 tỷ đồng.

Hiện địa phương cùng người dân đã khắc phục cũng như gia cố thêm các điểm xung yếu.