Hơn chục nghìn mét khối đất cát tràn vào ruộng đồng ở Đà Nẵng

TPO - Hơn chục nghìn mét khối đất, cát tràn vào sau mưa lũ lịch sử tại Đà Nẵng, làm bồi lấp hơn 900 ha đất nông nghiệp. Lãnh đạo thành phố này yêu cầu UBND các xã, phường quản lý chặt lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo, chỉ được sử dụng cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn, tuyệt đối không được tổ chức mua bán hoặc vận chuyển ra ngoài

Theo thống kê của ngành chức năng TP Đà Nẵng, trong đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11, toàn thành phố có hơn 900 ha diện tích đất bị bồi lấp, sạt lở. Nhiều nhất là xã Thượng Đức với 250 ha, xã Đại Lộc 200 ha, xã Vu Gia 180 ha, Điện Bàn Tây 105 ha…Khối lượng dự kiến hơn 12.000 m3 (xã Gò Nổi 557 m3, Đại Lộc 450 m3, Hà Nha hơn 335 m3).

Lượng lớn đất, cát tràn vào ruộng đồng của bà con xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng sau mưa lũ lịch sử.

Tại xã Gò Nổi, địa phương ghi nhận 82 ha đất sản xuất bị bồi lấp, với trữ lượng cát ước tính hơn 557 m3. Xã đã lập phương án thu gom, đề xuất UBND TP. Đà Nẵng và Sở NN&MT xem xét chủ trương cho phép thu dọn khôi phục mặt bằng canh tác, mong muốn có thể tận thu nguồn cát này, tổ chức đấu giá nhằm tạo kinh phí tái đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.

Trước tình hình đất, cát gây bồi lấp ruộng đồng, mới đây UBND thành phố Đà Nẵng có công văn giao sở, ban, ngành chức năng, UBND xã, phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác xử lý đất, cát bồi lấp, phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Theo đó, yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương huy động nhân dân thực hiện nạo vét, tu sửa, chỉnh trang đồng ruộng đối với diện tích bị sạt lở, bồi lấp nhẹ để tổ chức sản xuất. Đối với diện tích bị sạt lở, bồi lấp lớn thì địa phương lập phương án cải tạo, thẩm định, phê duyệt. Kinh phí từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Đà Nẵng yêu cầu quản lý lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ công trình, dự án đầu tư công .

Ngoài ra, UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức quản lý lượng cát, đất dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ cho các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn xã, phường và thành phố, tuyệt đối không được tổ chức mua bán khối lượng đất, cát dư thừa này hoặc vận chuyển ra ngoài địa phương.

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chủ động phối hợp với các địa phương tiếp nhận lượng cát, đất dư thừa nhằm phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn.