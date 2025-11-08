Tôn vinh hơn 80.000 sáng kiến của công nhân, viên chức, lao động

TPO - Sáng 8/11, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với UBND thành phố tổ chức Lễ trao giải Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2025 và Tuyên dương “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô”.

Sự kiện nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp nổi bật trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của Thủ đô.

Theo báo cáo của LĐLĐ thành phố, năm 2025 ghi nhận 80.925 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, thể hiện sức sáng tạo mạnh mẽ của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trên toàn địa bàn. Trong số 682 sáng kiến được gửi về cấp thành phố, có 536 sáng kiến tính được giá trị làm lợi với tổng số tiền hơn 363 tỉ đồng.

Nhiều sáng kiến của công nhân lao động không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế lớn mà còn có giá trị xã hội rõ rệt - giúp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm an toàn lao động và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn người.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại chương trình.

Từ các sáng kiến được đề xuất, Hội đồng thi đua LĐLĐ thành phố đã xét chọn và công nhận 100 sáng kiến tiêu biểu, trình Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 11 cá nhân xuất sắc nhất. Đây là những gương mặt đại diện cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Thủ đô trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp hiện đại.

Cùng trong khuôn khổ chương trình, Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2025 được tổ chức trong hai ngày 25 - 26.10 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, với 11 nghề thi gồm: Tiện, Phay, Tiện CNC, Phay CNC, Hàn điện, Hàn CO₂, Hàn Tig, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Vẽ – thiết kế trên máy tính, May công nghiệp và Công nghệ ôtô.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 112 giải thưởng gồm 11 giải Nhất, 22 giải Nhì, 33 giải Ba và 46 giải Khuyến khích.

Nhiều thí sinh trẻ đã thể hiện kỹ năng vượt trội, tinh thần học hỏi và phong thái làm việc chuyên nghiệp, khẳng định chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật của Thủ đô. Hội thi cũng là dịp để các công nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần hình thành đội ngũ thợ giỏi, công nhân kỹ thuật lành nghề, đáp ứng yêu cầu công nghệ sản xuất hiện đại và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức trao giải Nhất Hội thi thợ giỏi thành phố năm 2025 cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao giải Nhì Hội thi thợ giỏi thành phố năm 2025 cho các thí sinh.

Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo và các Hội thi thợ giỏi của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô nói riêng trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đặc biệt đánh giá cao việc LĐLĐ Thành phố Hà Nội thường xuyên duy trì tổ chức hoạt động tuyên dương Công nhân giỏi, biểu dương Sáng kiến, sáng tạo, qua đó kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho phong trào.

Chỉ đạo phương hướng phát triển các phong trào thi đua trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vị thế của Thủ đô Hà Nội với truyền thống tinh hoa sáng tạo từ ngàn đời và hiện nay đang phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đề nghị LĐLĐ Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm duy trì và phát triển các phong trào thi đua nói chung, phong trào sáng kiến, sáng tạo nói riêng, để tinh thần sáng kiến, sáng tạo lan toả, thấm sâu vào đời sống của công nhân viên chức lao động, trở thành văn hoá của mỗi doanh nghiệp, trong đó quan tâm đẩy mạnh phong trào trong các doanh nghiệp khu vực Nhà nước...

Phong trào sáng kiến, sáng tạo: Động lực phát triển của lao động Thủ đô

Sau 6 năm triển khai theo Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 16/11/2018, phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” đã trở thành dấu ấn đậm nét của tổ chức Công đoàn Hà Nội.

Nếu giai đoạn đầu, các sáng kiến chủ yếu tập trung ở lĩnh vực sản xuất kỹ thuật thì nay phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ sang nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, quản lý công, môi trường và chuyển đổi số. Hàng nghìn sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và cải tiến thiết bị đã được áp dụng rộng rãi, giúp doanh nghiệp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tai nạn lao động, đồng thời cải thiện thu nhập, đời sống người lao động.

Nhiều mô hình tiêu biểu được nhân rộng như sáng chế ứng dụng công nghệ tự động hóa, các giải pháp cải tiến dây chuyền, tiết kiệm năng lượng hay sáng kiến hỗ trợ công nhân trong điều kiện khó khăn, qua đó khẳng định vai trò của công nhân Thủ đô trong kiến tạo giá trị mới cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Chính Hữu cho biết, để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới LĐLĐ thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở – Một sáng kiến”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, đồng thời xây dựng cơ chế ghi nhận, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu hình thành văn hóa sáng tạo trong lao động, để mỗi sáng kiến dù nhỏ cũng được trân trọng, ghi nhận và lan tỏa,” ông Hữu nhấn mạnh.