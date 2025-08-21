Đặc khu Vân Đồn vào 'vòng khơi' mới giữa làn sóng du lịch biển đảo bùng nổ

Du lịch biển đảo đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ, đưa Quảng Ninh và đặc khu Vân Đồn trở thành điểm sáng mới trên bản đồ tăng trưởng. Những con số tăng trưởng ấn tượng không chỉ phản ánh sức nóng của thị trường, mà còn báo hiệu dư địa rộng mở cho các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp.

Du lịch biển đảo tăng tốc – con số biết nói

Nửa đầu năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ: gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế (tăng 20,7% so với cùng năm 2024) và 77,5 triệu khách nội địa, đưa tổng doanh thu toàn ngành chạm ngưỡng 518 nghìn tỷ đồng.

Trong bức tranh sôi động ấy, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế “cực tăng trưởng” khi thu hút 12,07 triệu lượt khách, trong đó có 2,3 triệu khách quốc tế, mang về 29,14 nghìn tỷ đồng doanh thu – mức tăng 31% so với cùng kỳ.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở lượng khách tăng, mà còn ở chất lượng dòng khách: tỷ trọng khách quốc tế và nhóm khách chi tiêu cao ngày càng lớn. Điều này tạo ra đường băng mới cho nhu cầu lưu trú – nghỉ dưỡng cao cấp, vốn đòi hỏi chuẩn mực dịch vụ và sản phẩm khác biệt.

Chợ đêm Sonasea - một sản phẩm du lịch mới năm 2025 của đặc khu Vân Đồn

Trong làn sóng ấy, Vân Đồn nổi bật như một “vòng khơi chiến lược” của Quảng Ninh nhờ lợi thế kép: hạ tầng đồng bộ (sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng, cảng biển quốc tế) và hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ. Chỉ trong 6 tháng, Vân Đồn đã đón hơn 2,08 triệu lượt khách, trong đó có 52.300 khách quốc tế, mang lại 1.463 tỷ đồng doanh thu. Những con số này tuy còn khiêm tốn so với toàn tỉnh, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt, cho thấy tiềm năng bứt tốc của một thị trường còn trẻ.

Grand Oceania – “điểm hạ cánh cao cấp” của dòng khách tinh hoa

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách quốc tế và dòng khách chi tiêu cao đang đặt ra bài toán mới cho Vân Đồn: không chỉ cần nhiều điểm lưu trú, mà cần những điểm khác biệt, xứng tầm. Trong bối cảnh ấy, Grand Oceania – quần thể biệt thự biển và phố thương mại trung tâm thuộc Sonasea Vân Đồn Harbor City – nổi lên như một trong số ít dự án tiên phong, trở thành “điểm hạ cánh cao cấp” cho giới thượng lưu.

Được phát triển bởi CEO Group – tập đoàn 24 năm uy tín, Grand Oceania không dừng ở sản phẩm nghỉ dưỡng đơn thuần mà còn kiến tạo phong cách sống sport lifestyle – mô hình đang bùng nổ toàn cầu. Với lợi thế ôm trọn vịnh Bái Tử Long, bãi cát trắng nguyên sơ và biển trước hiên nha, dự án mở ra không gian nơi du khách vừa tận hưởng nghỉ dưỡng sang trọng, vừa trải nghiệm thể thao biển, wellness spa, hay những sự kiện giải trí quốc tế.

Điểm đặc biệt, Grand Oceania mang đến mô hình 3 trong 1: nghỉ dưỡng – khai thác cho thuê – đầu tư sinh lời. Đây chính là công thức hấp dẫn cho nhà đầu tư hiện đại: vừa thỏa mãn nhu cầu tận hưởng, vừa tạo nguồn thu kép, lại đảm bảo tính thanh khoản cao.

Thực tế cho thấy, với mức đầu tư chỉ từ 9 tỷ đồng – tương đương với một căn hộ cao cấp tại Hà Nội hay TP.HCM – nhà đầu tư có thể sở hữu biệt thự biển hiếm hoi chỉ một bước chân là chạm cát tại đặc khu Vân Đồn – một trong những thị trường du lịch mới nổi giàu tiềm năng. Đặc biệt, trong mùa cao điểm, khả năng khai thác cho thuê có thể mang lại doanh thu tới 200 triệu đồng/tháng. Con số này vượt trội so với lãi suất ngân hàng hay các kênh đầu tư truyền thống, mở ra tỷ suất sinh lời hấp dẫn trong bối cảnh du lịch Vân Đồn đang phục hồi mạnh và dòng khách chi tiêu cao ngày càng tăng.

Grand Oceania – điểm hạ cánh cao cấp, hút trọn dòng khách thượng lưu đến đặc khu Vân Đồn

Sức hút ấy còn được bảo chứng bởi hạ tầng đồng bộ đã định hình: sân bay quốc tế Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, bến du thuyền quốc tế, cùng những dự án chiến lược như casino hay sân golf tỷ đô. Đây chính là nền tảng giúp Vân Đồn trở thành điểm đến của du khách quốc tế quanh năm, bảo đảm hiệu quả doanh thu bốn mùa cho các sản phẩm nghỉ dưỡng. Trong hệ sinh thái ấy, Grand Oceania không chỉ thụ hưởng giá trị gia tăng mà còn đóng vai trò hút dòng khách chất lượng cao, củng cố vị thế Vân Đồn như một điểm đến đẳng cấp trong khu vực.

Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên gia nhận định: đầu tư vào Vân Đồn hôm nay chính là đón đầu giá trị của một thị trường đang bước vào “độ chín”. Với quỹ đất ven biển rộng lớn, pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ từ đầu – những lợi thế khan hiếm tại các thị trường truyền thống – Vân Đồn đang mở ra dư địa phát triển dài hạn. Và trong bức tranh ấy, Grand Oceania chính là sản phẩm khác biệt, đáp ứng đúng nhu cầu của lớp nhà đầu tư tinh hoa: vừa nghỉ dưỡng, vừa sinh lời, và quan trọng hơn cả – giữ vốn bền vững trong chiến lược dài hạn.

Du lịch biển đảo đang trở thành trụ cột tăng trưởng của Việt Nam, và Vân Đồn chính là “vòng khơi” chiến lược trong làn sóng ấy. Khi du khách thượng lưu ngày càng tìm kiếm điểm đến khác biệt, Grand Oceania đã định vị rõ vai trò: “điểm hạ cánh cao cấp” của dòng khách tinh hoa, đồng thời là cơ hội đầu tư dài hạn đầy tiềm năng.

Trong một thị trường mà đi trước một bước luôn đồng nghĩa với đón đầu giá trị, Grand Oceania chính là lựa chọn giúp nhà đầu tư không chỉ sở hữu tài sản ven biển, mà còn nắm bắt trọn vẹn tương lai của một đặc khu kinh tế đang trên đà bứt phá./.