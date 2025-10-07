Đồng Nai đấu giá khu đất dưới chân núi Chứa Chan, giá khởi điểm hơn 2.600 tỷ đồng

TPO - Khu đất có tổng diện tích hơn 1 triệu m2 tại dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan được đấu giá với giá khởi điểm hơn 2,6 ngàn tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Núi Chứa Chan, ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam Bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh)

Theo quyết định, giá khởi điểm cho lô đất đấu giá là hơn 2.678 tỷ đồng cho 925.222,4 m² đất thương mại dịch vụ (TMD) với thời hạn sử dụng 50 năm, thuộc vị trí 1 đường quanh núi Chứa Chan.

Khu đất có tổng diện tích 1.068.493,7 m², nằm tại chân núi Chứa Chan với hệ sinh thái rừng phong phú và các tuyến đường mòn leo núi kết nối Khu du lịch hiện hữu. Khu đất trên giáp rừng phòng hộ ở phía Bắc và Đông, đường ĐT.763 phía Tây và đường quanh núi phía Đông Nam. Phần còn lại (143.271,3 m²) dành cho đất giao thông, không đưa vào đấu giá.

Khoảng 250 ha đất tại núi Chứa Chan được quy hoạch Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Trước đó vào ngày 10/6, tại Kỳ họp thứ 28 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu chức năng khu vực trên đỉnh núi Chứa Chan tại huyện Xuân Lộc (nay là xã Xuân Lộc).

Hệ thống cáp treo đến danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan hiện nay

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, khu chức năng có diện tích 250 ha. Mục tiêu lập quy hoạch là để cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế du lịch theo quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng Xuân Lộc đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng bộ với quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan.

Đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và hạ tầng; phát triển khu vực núi Chứa Chan thành trung tâm du lịch đặc sắc.

Đây là khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh; đồng thời, là khu vực bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, khu vực phát triển kinh tế du lịch gắn với cộng đồng. Chức năng của khu vực, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch hỗ trợ.

Núi Chứa Chan có chiều cao 837m so với mực nước biển, là ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam Bộ (sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh). Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.