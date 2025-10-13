Gia Lai khởi động với cơ hội bứt phá mới

Công nghiệp giữ vai trò đầu tàu

Trong nửa đầu năm, hàng loạt dự án hạ tầng lớn tại hai khu vực phía Đông và phía Tây đã được phê duyệt triển khai hoặc khởi công: Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP, dự án đường cất – hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku...

Gia Lai luôn xác định nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đặc biệt, tỉnh tập trung xúc tiến, chuẩn bị đầu tư một loạt khu công nghiệp chiến lược như Nam Pleiku 2, Đak Đoa (Gia Lai), Phù Mỹ, Cát Trinh, Bình Nghi (Bình Định). Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án điện gió, năng lượng tái tạo, chế biến nông – lâm sản quy mô lớn được ưu tiên phát triển, gắn với quy hoạch sản xuất vùng trọng điểm…

Gia Lai đang định vị lại hình ảnh trên bản đồ du lịch khu vực khi đặt mục tiêu phát triển khu Phương Mai – Núi Bà, khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya thành khu du lịch quốc gia. Các tuyến du lịch trọng điểm theo hành lang Đông – Tây như An Khê – Quốc lộ 24 – Măng Đen cũng được đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Những tuyến đường kết nối từ biển Quy Nhơn với Tây Nguyên thông qua quốc lộ 19

Bên cạnh đó, tỉnh xúc tiến các dự án khu đô thị, dịch vụ du lịch quy mô lớn tại đầm Đề Gi, Cát Thành (Phù Cát), với định hướng hình thành chuỗi đô thị biển - núi- cao nguyên liên kết chặt chẽ.

Đảng bộ tỉnh Gia Lai xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, mà trọng tâm là phấn đấu GRDP tăng bình quân hằng năm từ 10 - 10,5%, dựa trên 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD.

Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến cuối năm 2030 đạt 32,2%/GRDP.

Để thực hiện mục tiêu trên, 5 trụ cột tăng trưởng gồm phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển dịch vụ cảng - logistics; phát triển đô thị nhanh và bền vững. 4 khâu đột phá, gồm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt sáng tạo nội dung 4 Nghị quyết lớn của Bộ Chính trị; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng cảng - logistic, hạ tầng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số.

Trong đó, Gia Lai nhấn mạnh đến đột phá về cải cách thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh kết hợp đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng; trong đó có 14 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 35.400 tỷ đồng.

Sau bản ghi nhớ, 12 doanh nghiệp bắt tay ngay triển khai dự án

Sau 1 tháng diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, trong 42 dự án được ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư, 12 doanh nghiệp đã có văn bản báo cáo tình hình triển khai dự án cụ thể với tỉnh.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Gia Lai, liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (MOU) được trao tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, đến cuối tháng 9 đã có 12 doanh nghiệp có văn bản báo cáo tình hình triển khai dự án đã ký kết MOU.

Bao gồm, 4 doanh nghiệp đề xuất dự án năng lượng tái tạo gồm Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (10.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 (9.500 tỷ đồng); Công ty cổ phần điện gió Nhơn Hòa 1 (6.000 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư Năng lượng Tài Tâm Quảng Trị và Công ty cổ phần Tập đoàn Tài Tâm (5.000 tỷ đồng).

Lĩnh vực hạ tầng gồm Liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Nhơn Hội và Công ty cổ phần đầu tư SCC (hạ tầng khu công nghiệp, 2.600 tỷ đồng); Công ty cổ phần Cung ứng Nông lâm Gia Lai (khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 2.100 tỷ đồng); Tổng công ty SONADEZI (hạ tầng khu công nghiệp, không công bố vốn).

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (nhà máy sản xuất, chế biến nông sản; thành lập phân viện nghiên cứu nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp Gia Lai, 6.000 tỷ đồng); Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại tại Gia Lai, 400 tỷ đồng); Công ty TNHH HP Kids (trung tâm thương mại – dịch vụ tại Gia Lai, 375 tỷ đồng)…

Tăng trưởng kinh tế, lực kéo cho nhiều lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, chia sẻ: Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là những lợi thế cạnh tranh của địa phương để định hướng cho sự phát triển của tỉnh.

Chúng tôi luôn kiên trì đổi mới việc thu hút đầu tư, xem cải thiện môi trường đầu tư là một trong những khâu đột phá đưa được nhiều nhà đầu tư đến Gia Lai, tạo sự phát triển, tạo nguồn lực chính cho sự phát triển của tỉnh. Nội bộ tỉnh hết sức đoàn kết, phát huy các thành quả đạt được, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đặc biệt hơn nữa là phát huy được ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính Gia Lai, trong tháng 9/2025, toàn tỉnh thu hút mới 7 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 3.597,662 tỷ đồng (có 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư tương đương 87,17 triệu USD).

Như vậy, sau 3 tháng sáp nhập, toàn tỉnh Gia Lai thu hút mới 26 dự án với tổng vốn đăng ký là 22.146,58 tỷ đồng. Theo đó, địa bàn Gia Lai Đông thu hút 19 dự án với tổng vốn đăng ký là 20.021,38 tỷ đồng; địa bàn Gia Lai Tây thu hút 7 dự án với tổng vốn đăng ký là 2.125,2 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai thu hút 144 dự án đầu tư (chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 165 dự án) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 78.003,1 tỷ đồng.

Trong đó, 130 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký 42.515,4 tỷ đồng; 14 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 35.487,7 tỷ đồng (tương đương 1.410,8 triệu USD).

Về lĩnh vực, các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp với 66 dự án; tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thuỷ sản với 40 dự án; lĩnh vực xây dựng - hạ tầng có 20 dự án; thương mại dịch vụ - du lịch có 17 dự án; 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị.

Bên cạnh thực hiện điều chỉnh 142 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 6.552,79 tỷ đồng, từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai cũng thu hồi và chấm dứt hoạt động 5 dự án.